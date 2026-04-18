Estados Unidos amplió el levantamiento temporal de sanciones contra la compra de petróleo ruso

EEUU autoriza la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo (Europa Press)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump emitió el viernes una exención de sanciones por un mes que autoriza la venta de petróleo y productos derivados rusos que se encuentran en alta mar. Así, Washington prolonga una medida anterior destinada a contener el alza de los precios de la energía amenazados por la guerra en Medio Oriente.

Esta nueva disposición permite la compra de petróleo y productos derivados cargados en cualquier buque hasta las 00:01 (04:01 GMT) del 16 de mayo, ampliando el margen respecto a la flexibilización previa, que expiró el 11 de abril.

El objetivo de ambas medidas fue mitigar el impacto de las interrupciones en el suministro mundial de energía derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán respondió con el cierre de facto del estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos, lo que impulsó un fuerte aumento de los precios del petróleo y afectó especialmente a los países dependientes de las exportaciones energéticas de la región, como China.

La licencia, otorgada por el Departamento del Tesoro, se anunció dos días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declarara que Washington no renovaría la exención. “No sabemos con precisión cuánto dinero llegó a manos rusas por la exención (anterior), pero si el precio del barril hubiera alcanzado los 150 dólares, el beneficio habría sido mucho mayor”, declaró.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que la excepción, que permitía comercializar cargamentos de petróleo ruso embarcados antes del 11 de marzo, expiró el pasado sábado y no será prorrogada (REUTERS/Kevin Lamarque)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aclaró que la licencia no ampara operaciones que involucren a personas o entidades vinculadas a Irán, Corea del Norte, Cuba o determinadas regiones de Ucrania bajo sanciones, ni aquellas transacciones prohibidas por otras normativas federales vigentes, incluidas las restricciones específicas sobre bienes y servicios de origen iraní.

En Estados Unidos, el precio de la gasolina también se incrementó y generó presión sobre los hogares en la antesala de las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, estas exenciones podrían entorpecer los esfuerzos internacionales para limitar los ingresos petroleros de Rusia, fundamentales para su ofensiva en Ucrania.

Durante la semana, tras una reunión de líderes financieros del Grupo de los Siete en Washington, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, enfatizó que “Rusia no debe beneficiarse de lo que está sucediendo en Irán” y remarcó que Ucrania tampoco debería resultar “daño colateral”. La invasión rusa de Ucrania, iniciada en 2022, se mantiene como el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin (EFE/Archivo)

Desde Kiev, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó el jueves que “no puede haber una normalización con Rusia” y exigió a sus aliados que cumplan los compromisos militares pendientes, tras un ataque masivo con drones y misiles que dejó al menos 16 muertos, incluido un niño de 12 años, en varias regiones del país.

“Otra noche ha demostrado que Rusia no merece ninguna flexibilización de la política global ni el levantamiento de las sanciones”, expresó Zelensky en la red socia X. “La presión sobre Rusia debe surtir efecto, y es importante cumplir puntualmente todas las promesas de ayuda a Ucrania”.

El mandatario subrayó que persisten “numerosos compromisos políticos por parte de socios que ya se han anunciado pero aún no se han aplicado, tanto en el marco del formato Ramstein como a nivel bilateral”. Además, indicó que dio instrucciones al comandante de las Fuerzas Aéreas para que contacte a los países que se comprometieron a suministrar misiles para el sistema Patriot y otros equipos de defensa aérea.

(Con información de AFP)