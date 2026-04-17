Estados Unidos

La escasez de combustible obliga a Air Canada a suspender vuelos a JFK de Nueva York durante el verano

Un incremento en los precios del combustible tras el inicio del conflicto en Irán forzó la cancelación temporal de rutas aéreas hacia el aeropuerto neoyorquino, según la información confirmada por la empresa aérea canadiense

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A departure board displays cancelled flights to Middle East countries amid the U.S.-Israel conflict with Iran, at Heathrow Airport Terminal 4, in Greater London, Britain, March 2, 2026. REUTERS/Isabel Infantes
A departure board displays cancelled flights to Middle East countries amid the U.S.-Israel conflict with Iran, at Heathrow Airport Terminal 4, in Greater London, Britain, March 2, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

La guerra entre Irán y Estados Unidos generó escasez de combustible para aviones. Ante esta situación, Air Canada cancelará los vuelos al aeropuerto internacional JFK de Nueva York durante el verano —de acuerdo con el diario local NYPost.com—, afectando el servicio desde Toronto y Montreal al aeropuerto JFK entre el 1 de junio y el 25 de octubre.

La aerolínea nacional de Canadá informó el viernes que los vuelos hacia JFK se reanudarán tras ese período. El servicio hacia los otros dos aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, LaGuardia y Newark, continuará. Air Canada ofrece 34 vuelos diarios a estos dos aeropuertos desde seis ciudades canadienses.

El cierre temporal del estrecho de Ormuz por Irán redujo en un 20% el suministro global de petróleo, causando impacto mundial en la aviación. (REUTERS/Ken Cedeno)
El cierre temporal del estrecho de Ormuz por Irán redujo en un 20% el suministro global de petróleo, causando impacto mundial en la aviación. (REUTERS/Ken Cedeno)

Air Canada notificará a los clientes afectados por la cancelación para brindarles alternativas de viaje. El portavoz de la aerolínea afirmó el viernes: “Dado que los precios del combustible para aviones se han duplicado desde el inicio del conflicto con Irán y algunas rutas y vuelos de menor rentabilidad ya no son rentables, estamos realizando los ajustes de programación correspondientes”.

Escenario y consecuencias del alza del combustible

De acuerdo con Argus Media, la agencia de análisis energético, el precio medio de un galón estadounidense de combustible para aviones alcanzó los USD 4,32 el jueves, frente a los USD 2,50 registrados el día anterior al estallido de la guerra en Irán, que comenzó el 23 de julio.

Aerolíneas como JetBlue y United Airlines suben tarifas de equipaje para contrarrestar el incremento del precio del combustible. (REUTERS/Bhawika Chhabra)
Aerolíneas como JetBlue y United Airlines suben tarifas de equipaje para contrarrestar el incremento del precio del combustible. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Los precios del petróleo cayeron más de 10% el viernes, luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz para los buques petroleros comerciales que transportan petróleo desde el Golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

Los costos de combustible y mano de obra suelen ser los mayores gastos anuales de las aerolíneas. Delta Air anunció este mes que el costo del combustible, al aumentar el precio, incrementaría sus gastos en USD 2.000 millones en el segundo trimestre.

Air Canada cancela todos los vuelos al aeropuerto JFK entre el 1 de junio y el 25 de octubre por la escasez de combustible.
Air Canada cancela todos los vuelos al aeropuerto JFK entre el 1 de junio y el 25 de octubre por la escasez de combustible.

Compañías estadounidenses como JetBlue y United Airlines aumentaron las tarifas por equipaje para compensar el incremento del precio del combustible. Otras aerolíneas europeas, como Lufthansa y KLM, se han visto obligadas a reducir sus servicios debido a que el precio del combustible para aviones hace que algunas rutas no sean rentables.

El riesgo, según organismos y expertos del sector, se centra en el efecto dominó por la reducción en la oferta mundial de petróleo tras los recientes enfrentamientos en Irán y la consiguiente interrupción de un canal clave para la exportación de hidrocarburos.

Según datos de la U.S. Energy Information Administration, la paralización parcial del tráfico marítimo a través del estrecho ya bloqueó cerca del 20% del suministro global de petróleo.

Si el conflicto y los actuales bloqueos continúan, el impacto en la capacidad aérea mundial podría extenderse durante más de un año, lo que no ha ocurrido desde los episodios de racionamiento de combustible en la década de 1970, detalló Giacomo Santangelo, profesor adjunto de Economía en Fordham University.

La Airports Council International Europe, que agrupa a los principales operadores aeroportuarios del continente, remitió una carta a la comisaria de Transporte y Turismo de la Unión Europea en la que advirtió: “Una escasez sistémica de combustible para aviones está a punto de convertirse en una realidad para la Unión Europea”, según recogió la cadena estadounidense CNBC. Esta proyección implica cambios bruscos en la operativa de los aeropuertos europeos en vísperas de la temporada alta de viajes.

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