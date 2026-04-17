La policía de Nueva York reportó caída del 20% en robos a comercios en 2026

Un oficial de la Policía de Nueva York uniformado patrulla activamente las bulliciosas calles de Times Square, rodeado de grandes pantallas publicitarias y la multitud urbana, reflejando la seguridad en el icónico distrito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de Nueva York ha logrado una disminución de un 20% en los casos de robo en comercios durante el primer trimestre de 2026, resultado atribuido a reformas legales y tácticas policiales que permitieron enfrentar a los infractores reincidentes y reducir de manera sostenida la reincidencia criminal, según informaron funcionarios del departamento de policía de Nueva York (NYPD) al diario local New York Post.

El descenso en la delincuencia refleja esfuerzos para revertir el repunte de hurtos que golpeó a la ciudad tras la pandemia, cuando las pérdidas para el comercio alcanzaron cifras récord y la inseguridad aumentó en todos los distritos.

Durante los primeros meses de 2026, la ciudad registró casi 3.000 incidentes menos de robos en tiendas en comparación con igual periodo de 2025, afirmó la NYPD a New York Post. El descenso fue homogéneo y alcanzó a los cinco distritos de Nueva York, que exhibieron caídas de dos dígitos en sus estadísticas de hurtos.

La policía de Nueva York ha logrado una disminución de un 20% en los casos de robo en comercios durante el primer trimestre de 2026- Imagen Ilustrativa de Infobae-

Si la tendencia se mantiene, Nueva York cerrará el año con menos de 44.000 reportes de robo, cifra inferior a los 52.696 hechos notificados en 2025 y distante del máximo de la crisis, cuando las denuncias superaron las 63.000 en 2022 y las pérdidas para los comercios sumaron USD 4.400 millones.

Las autoridades atribuyen la evolución positiva a cambios legales implementados desde 2024, impulsados por la gobernadora Kathy Hochul. Entre las principales modificaciones figura la posibilidad de sumar el valor de los bienes robados en episodios distintos atribuidos a la misma persona, lo que permite escalar cargos de hurto simple a grandes robos y solicitar prisión preventiva.

El jefe de departamento de la NYPD, Michael LiPetri, expresó al diario americano: “Durante los últimos años, solo el 40% de los casos de robo acababa en arresto; ahora se detiene a sospechosos en el 50% de las denuncias”. LiPetri señaló que esto cambió radicalmente la lucha contra los reincidentes.

Si la tendencia se mantiene, Nueva York cerrará el año con menos de 44.000 reportes de robo, cifra inferior a los 52.696 hechos notificados en 2025 y distante del máximo de la crisis, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reformas legales y nuevas estrategias policiales en Nueva York

La reincidencia mostró un descenso sostenido. LiPetri indicó que, hace dos años, el 20% de quienes cometían un robo eran arrestados por un nuevo delito grave en menos de 30 días.

Actualmente, solo el 13% de los reincidentes vuelve a ser detenido en ese período por una nueva felonía, según los registros de la NYPD. La estrategia policial va más allá de los arrestos; integra un conjunto de acciones coordinadas.

El plan operativo contempla aumentar la vigilancia policial en zonas comerciales identificadas como críticas. Las patrullas a pie desplegadas en Fordham Road (El Bronx), Main Street (Flushing, Queens) y la calle 125 en Harlem permitieron reducir los hurtos en el 41% durante la temporada de fiestas, reportó LiPetri a New York Post.

Además, la cooperación entre policías y fiscales se reforzó con el seguimiento individual de sospechosos y la entrega de notificaciones de prohibición de ingreso a locales. La reincidencia en tiendas como CVS o Duane Reade supone ahora cargos adicionales, incrementando las sanciones para los infractores habituales.

Las patrullas a pie desplegadas en Fordham Road (El Bronx), Main Street (Flushing, Queens) y la calle 125 en Harlem permitieron reducir los hurtos en el 41% durante la temporada de fiestas, reportó LiPetri a New York Post.

Casos emblemáticos y resultados de las políticas

Un caso representativo del nuevo esquema es el de Raeed Clark, un hombre sin hogar con 85 arrestos previos, cuarenta de ellos en los últimos dos años, que enfrenta una posible condena de prisión.

Clark habría agredido a un empleado de un H&M en Herald Square tras sustraer mercancía por valor de USD 75 en octubre de 2025; había recibido una advertencia para no ingresar al establecimiento y fue acusado de robo y agresión bajo la reciente protección ampliada para trabajadores del comercio, de acuerdo con la NYPD citada por New York Post.

Asimismo, se destaca el caso de Laron Mack, con más de 200 detenciones previas, quien fue liberado en 2023 tras un cargo de “petit larceny” (hurto menor), ya que ese delito no permitía prisión preventiva, una limitación que la reforma legal abordó incluyendo agravantes en los antecedentes.

Estas transformaciones se producen tras un periodo en que los hurtos crecieron por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria de COVID-19, que produjo un incremento del 64% en los robos entre 2019 y 2023. En 2022, solo en el primer trimestre, la NYPD investigó 17.112 casos de hurtos, cifra que equivalía a un 26% más de lo registrado en el primer trimestre de 2026.

Reacciones del sector y perspectivas futuras

Desde el sector comercial, el presidente de la Times Square Alliance, la organización que nuclea comercios de Times Square, Tom Harris, destacó a New York Post que “la comunidad, la policía y los tribunales trabajan juntos” y que ya no recibe reclamos permanentes de los comerciantes, como sucedía en el pasado: “Para mí, eso es la definición de éxito”.

Por su parte, la comisionada Jessica Tisch afirmó en una declaración recogida por el diario estadounidense que el enfoque basado en datos, que localiza patrones y concentra recursos en los puntos de mayor incidencia, ha reemplazado medidas transitorias por investigaciones sostenidas, lo que derivó en “una reducción del 14% en 2025” y en el importante descenso del primer trimestre de 2026.

En la actualidad, la disminución de los robos en comercios en Nueva York, debido a una combinación de reformas legales, estrategias policiales multifacéticas y colaboración institucional, marca una tendencia de reversión frente a los picos recientes.