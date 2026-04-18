Mundo

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Teherán avanzan y que un entendimiento podría alcanzarse en los próximos días

Guardar
El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bagher Ghalifab, vestido con el uniforme del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asiste a una sesión del parlamento en Teherán. Europa Press/Contacto/Icana
El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bagher Ghalifab, vestido con el uniforme del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asiste a una sesión del parlamento en Teherán. Europa Press/Contacto/Icana

Donald Trump anunció que el bloqueo a los puertos de Irán finalizará “tan pronto se firme un acuerdo”, mostrándose optimista sobre el curso de las negociaciones con Teherán respecto al conflicto en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense, en declaraciones realizadas durante su visita a Arizona para un evento de la organización conservadora Turning Point, señaló que las conversaciones “van por buen camino” y anticipó que un entendimiento podría alcanzarse “dentro de uno o dos días”, según afirmó en contacto telefónico con el medio digital Axios.

En tanto, CNN reportó que fuentes iraníes informaron que se esperaba que delegaciones estadounidenses e iraníes mantuvieran negociaciones en Pakistán el lunes, aunque Washington no lo ha confirmado.

El Comando Central de Estados Unidos informó el martes que había bloqueado los puertos iraníes, por donde transita el 90% del comercio de la república islámica, como medida de presión tras la ronda de negociaciones de paz celebrada sin éxito el pasado fin de semana en Islamabad.

Trump responsabilizó a Irán de mantener sus ambiciones nucleares y sostuvo que el acuerdo previsto “garantizará la seguridad de Israel”, que “saldrá fortalecido” tras el conflicto iniciado el 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento de Turning Point USA en la iglesia Dream City en Phoenix, Arizona, EE. UU., el 17 de abril de 2026. REUTERS/Evan Vucci
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento de Turning Point USA en la iglesia Dream City en Phoenix, Arizona, EE. UU., el 17 de abril de 2026. REUTERS/Evan Vucci

En este contexto, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que Irán podría cerrar el estrecho de Ormuz si persiste el bloqueo estadounidense. “Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto”, escribió Ghalibaf en X, subrayando que el paso por esa vía marítima dependerá de la autorización de Irán. En sus mensajes, calificó de “falsas” siete afirmaciones hechas por Trump, sin precisar a cuáles se refería, y afirmó que la regulación del tránsito por el estrecho “se determina sobre el terreno, no en las redes sociales”.

La amenaza sobre el estrecho se produce después de que fuentes iraníes anticiparan una posible reanudación de negociaciones en Pakistán, extremo que Washington no confirmó. Mientras tanto, solo unos pocos buques lograron cruzar el viernes esa ruta, tras la decisión iraní de permitir el paso a embarcaciones comerciales, aunque la consultora Kpler advirtió que el movimiento seguía limitado a corredores aprobados por Teherán.

Trump aseguró el viernes que las conversaciones de alto el fuego con Irán continuarán “durante el fin de semana” y que “muchas cosas buenas están ocurriendo, incluyendo en el Líbano”.

El presidente estadounidense insistió en que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que “no se transferirá dinero de ninguna manera”, aludiendo a una propuesta para descongelar fondos iraníes a cambio de la renuncia de Teherán a su material nuclear.

El futuro del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la operatividad del estrecho de Ormuz depende del resultado de las negociaciones previstas entre ambas partes. Las autoridades iraníes reiteraron que el paso marítimo permanecerá bajo su control, mientras que Estados Unidos mantiene la presión hasta que se alcance un acuerdo que contemple garantías en materia nuclear y de seguridad para Israel.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosGuerra en Medio OrienteMedio OrienteEstrecho de Ormuz

Últimas Noticias

Tras el anuncio de Irán sobre el estrecho de Ormuz, petroleros se apresuran para para cruzar el paso marítimo

La decisión de habilitar la ruta marítima durante un alto el fuego fue recibida con reservas entre navieras internacionales, que demandan detalles sobre medidas de seguridad y condiciones prácticas antes de autorizar el retorno de sus flotas

Tras el anuncio de Irán sobre el estrecho de Ormuz, petroleros se apresuran para para cruzar el paso marítimo

Liberaron al expresidente de Birmania, Win Myint, en una amnistía que alcanzó a 4.500 detenidos

La medida fue anunciada por el nuevo presidente, Min Aung Hlaing, durante el Año Nuevo birmano

Liberaron al expresidente de Birmania, Win Myint, en una amnistía que alcanzó a 4.500 detenidos

Zelensky sancionó a 130 altos cargos militares y religiosos rusos por organizar ataques con misiles y justificar la invasión

La medida apunta a quienes organizaron ataques con misiles y promovieron la ocupación desde la Iglesia Ortodoxa Rusa

Zelensky sancionó a 130 altos cargos militares y religiosos rusos por organizar ataques con misiles y justificar la invasión

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

A partir del verano boreal, viajeros disfrutarán del tren más largo del continente, que unirá regiones extremas y promete abrir la puerta a viajes más sostenibles, impulsando el turismo en cada localidad

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina

La decisión impide la mayor reconfiguración parlamentaria en décadas, tras una votación en la que el oficialismo no alcanzó la mayoría especial requerida y se profundizaron divisiones entre el norte y el sur del país

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Picnic gratis en Chapultepec por el Día de la Tierra: cuándo será y qué actividades incluye

Picnic gratis en Chapultepec por el Día de la Tierra: cuándo será y qué actividades incluye

Gustavo Petro es blanco de burlas por celebrar falsa inclusión en la lista de personas más influyentes de la revista Time: “No haga el ridículo”

Resultados en regiones ONPE al 94.115 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes vientos en Zacatecas, Campeche y Yucatán

Bogotá ‘se ahoga’ en basura: más de 1.000 toneladas diarias terminan en calles y puntos clandestinos pese a multas y controles

INFOBAE AMÉRICA

Tras el anuncio de Irán sobre el estrecho de Ormuz, petroleros se apresuran para para cruzar el paso marítimo

Tras el anuncio de Irán sobre el estrecho de Ormuz, petroleros se apresuran para para cruzar el paso marítimo

Liberaron al expresidente de Birmania, Win Myint, en una amnistía que alcanzó a 4.500 detenidos

Zelensky sancionó a 130 altos cargos militares y religiosos rusos por organizar ataques con misiles y justificar la invasión

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

El Salvador reporta la aplicación de 80 mil dosis de la vacuna contra el VPH en una semana

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Paul Rudd y Jack Black, la dupla de amigos que conquistó Hollywood y transformó la comedia