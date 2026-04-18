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Ahora Zoom verificará si eres humano o un impostor generado por IA

La plataforma anunció una alianza con World para verificar que los participantes en videollamadas sean personas reales y no deepfakes

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Verificación humana de Zoom
La verificación utiliza un método triple: imagen registrada, escaneo facial en tiempo real y análisis de video en vivo. (Zoom)

La proliferación de fraudes basados en inteligencia artificial ha elevado la preocupación de empresas y usuarios en todo el mundo. En respuesta, Zoom, la plataforma de videollamadas, anunció una alianza con World, la compañía de verificación de identidad humana fundada por Sam Altman, para garantizar que los participantes en sus reuniones sean realmente personas y no imitadores digitales creados por IA.

El auge de los deepfakes y su impacto financiero

El uso de deepfakes en fraudes corporativos ha crecido de forma alarmante. Uno de los casos más notorios ocurrió a principios de 2024, cuando la empresa de ingeniería Arup perdió 25 millones de dólares tras una videollamada en la que el empleado, convencido de hablar con altos directivos y colegas, terminó autorizando transferencias bancarias a impostores digitales generados por IA. Situaciones similares se repitieron, como el ataque a una multinacional en Singapur en 2025.

Las cifras ilustran el alcance del problema: solo en el primer trimestre del año pasado, las pérdidas por fraudes con deepfake superaron los 200 millones de dólares. El costo promedio por incidente corporativo asciende ya a más de 500.000 dólares, según informes del sector de ciberseguridad. Si bien el fraude con videollamadas aún no afecta de forma masiva a usuarios individuales, representa un riesgo serio para empresas que realizan transacciones sensibles mediante videoconferencias.

Cabeza robótica de circuitos con huella dactilar luminosa. Ventanas digitales flotantes alertan "Identidad Sintética Detectada", fraude, aplicaciones falsas y muestran un globo.
El fraude con deepfakes provocó pérdidas por más de 200 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la verificación humana en Zoom

Hasta ahora, los mecanismos para detectar deepfakes en reuniones virtuales se centraban en analizar fotogramas de vídeo en busca de señales de manipulación digital. Sin embargo, la mejora constante de los modelos de generación de video con IA ha vuelto cada vez menos fiables estos métodos. Para enfrentar esta limitación, World y Zoom han implementado una verificación más robusta y difícil de vulnerar.

La tecnología World ID Deep Face emplea un método triple de autenticación. Primero, compara una imagen firmada tomada durante el registro del usuario mediante el dispositivo Orb de World. Luego, realiza un escaneo facial en tiempo real desde el dispositivo del usuario. Por último, analiza un fotograma de video en vivo visible para los demás participantes de la reunión. Solo cuando los tres elementos coinciden, World otorga la insignia de “Humano verificado” junto al nombre del participante.

La plataforma permitirá que los anfitriones habiliten una “sala de espera Deep Face” para que todos los asistentes verifiquen su identidad antes de ingresar a la reunión. Además, durante la videollamada, cualquier participante podrá solicitar la verificación de identidad de otro usuario en tiempo real.

Mano sostiene un teléfono mostrando el rostro de una mujer generada por IA durante una videollamada.
Los anfitriones podrán activar una sala de espera Deep Face para validar la identidad de todos los asistentes antes de ingresar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paso hacia la confianza digital en entornos corporativos

“Esta integración forma parte del enfoque de ecosistema abierto de Zoom, que ofrece a los clientes más maneras de generar confianza en sus flujos de trabajo en función de lo que más importa para su caso de uso”, indicó Travis Isaman, vocero de la empresa.

El objetivo es reducir el margen de maniobra de los impostores digitales y ofrecer a las empresas garantías adicionales en reuniones críticas, especialmente en sectores que manejan información confidencial o grandes volúmenes de transacciones.

La iniciativa se inserta en una tendencia creciente de verificación digital. World, la empresa de Sam Altman, ha sellado acuerdos con plataformas como Tinder y Visa para certificar que los usuarios sean personas reales y no programas automatizados de IA. El mes pasado, World lanzó una herramienta para verificar la identidad humana detrás de agentes de compras con IA en puntos de venta, ampliando el alcance de estas tecnologías en diversas industrias.

Hombre de traje hablando frente a micrófono, con gráficos digitales de audio y texto superpuestos
La función busca aumentar la confianza y la seguridad en reuniones corporativas y transacciones sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de mecanismos de verificación robustos en plataformas como Zoom responde a una amenaza real y creciente. La lucha contra el fraude digital mediante deepfakes requiere una combinación de innovación tecnológica y colaboración entre empresas. El avance de estas soluciones refuerza la confianza en los entornos digitales y prepara el terreno para una nueva etapa en la seguridad de las interacciones virtuales.

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