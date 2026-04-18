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Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping en China: “¡Se lograrán grandes cosas!”

La administración estadounidense ultima los detalles para el encuentro en el país asiático, previsto para mayo, en el que se abordarán temas estratégicos y de seguridad internacional

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El presidente de Estados Unidos y el líder chino, Xi Jinping (Europa Press)
El presidente de Estados Unidos y el líder chino, Xi Jinping (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado su expectativa de que la próxima reunión con el líder chino, Xi Jinping, tenga un carácter “especial y, posiblemente, histórico”, y destacó avances en la situación del estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje en su red social, el mandatario señaló que “el presidente Xi está muy contento de que el estrecho de Ormuz esté abierto o se esté abriendo rápidamente”, aludiendo a la importancia estratégica de ese corredor marítimo entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Trump manifestó su confianza en el impacto positivo del próximo encuentro bilateral y afirmó que espera “con interés” la reunión, que se celebrará en China. “¡Se lograrán grandes cosas!”, añadió.

El mandatario estadounidense anunció a finales de marzo que se reunirá con Xi Jinping en Pekín los días 14 y 15 de mayo, una cita inicialmente prevista para marzo, pero aplazada tras el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping: “¡Se lograrán grandes cosas!”
Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping: “¡Se lograrán grandes cosas!”

“Nuestros representantes de los dos países están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un acontecimiento monumental”, había declarado entonces Trump.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó el miércoles en un mensaje publicado en Truth Social que China “acordó no mandar armas a Irán” y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos “es bueno peleando”, en caso de tener “que hacerlo”.

“En cuanto a la situación de Irán, China ha dejado clara su firme postura en más de una ocasión”, señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en unas declaraciones en las que evitó aclarar si el líder chino trasladó esos mensajes a sus contraparte estadounidense.

China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz”, sostuvo el presidente norteamericano en relación a la necesidad de petróleo de Beijing en medio de la guerra en Medio Oriente y añadió: “Lo hago también por ellos y por el mundo”.

“China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz”, sostuvo Donald Trump (Europa Press)
“China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz”, sostuvo Donald Trump (Europa Press)

Trump anticipó que Xi le dará “un abrazo grande y gordo” cuando llegue a China en unas semanas y destacó la cooperación entre ambos países: “Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?”.

En su mensaje, Trump también reiteró el poderío militar estadounidense: “Pero recuerda, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo. Mucho mejor que cualquier otro”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tiene previsto visitar Japón antes del viaje del presidente Trump al gigante asiático, según informaron autoridades japonesas el jueves.

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, señaló en una conferencia desde Washington que Bessent “quiere ir a Japón antes de visitar China” por su aprecio hacia el país, aunque indicó no conocer los detalles del itinerario.

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, responde a una pregunta durante la sesión del comité de presupuesto de la cámara alta del Parlamento en Tokio, Japón, el 7 de abril de 2026 (REUTERS/Issei Kato)
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, responde a una pregunta durante la sesión del comité de presupuesto de la cámara alta del Parlamento en Tokio, Japón, el 7 de abril de 2026 (REUTERS/Issei Kato)

En los márgenes de la reunión de ministros de Finanzas del G7 en Washington esta semana, Katayama mantuvo un encuentro con Bessent en el que abordaron la adquisición de recursos energéticos y la situación en Irán. Ambos acordaron “intensificar la comunicación en materia de tipos de cambio”, informó la ministra en un mensaje en X.

Consultada sobre la política monetaria del Banco de Japón (BoJ), Katayama señaló que discutieron el mercado en general, pero no hubo comentarios específicos sobre dicha política. La ministra añadió que el panorama económico es difícil de prever y que se espera un análisis más profundo de cara a la próxima cumbre entre ambos países, prevista para mediados de mayo.

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