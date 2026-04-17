Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

El ambiente de trabajo en The Boys estuvo marcado por la improvisación actoral y la libertad creativa otorgada por los guionistas, potenciando el humor en las escenas.

El ambiente en el elenco durante la despedida de The Boys y la quinta temporada quedó reflejado en una entrevista con la revista Vanity Fair, donde los protagonistas compartieron emociones y anécdotas del rodaje. El reparto relató que el cierre significó una mezcla de orgullo, pertenencia y tristeza, siempre guiados por la visión de Eric Kripke y la complicidad grupal.

Participaron figuras como Jack Quaid (Hughie Campbell), Colby Minifie (Ashley Barrett), Jessie T. Usher (A-Train), Karl Urban (The Butcher) y Laz Alonso (Mother’s Milk), quienes hablaron sobre improvisación, la relación con los seguidores y la dificultad para guardar los secretos de la trama.

Jessie T. Usher resumió el sentir general: “Todos tenemos sentimientos encontrados. Recuerdo que, antes de empezar, Eric me dijo que su sueño era hacer cinco temporadas. Haberlo logrado y contar la historia como siempre quisimos es algo... Por eso, estoy muy feliz de que esta sea la quinta temporada, de que terminemos así, aunque podría hacer cinco más”.

Por su parte, Jack Quaid destacó la dificultad de hacer un episodio final para una serie tan exitosa: “Es realmente complicado escribir el desenlace de una serie tan popular y longeva. Creo que Eric y el equipo de guionistas lograron un trabajo. Es un final completamente inesperado, pero creo que los fans lo apreciarán. Yo también soy seguidor y lo he disfrutado mucho”.

Laz Alonso añadió: “Lo que más voy a extrañar es trabajar con este grupo de personas. Los inviernos en Toronto, no tanto, pero aprendí a esquiar, así que me llevo eso”. Todo el equipo subrayó que el ambiente y el compañerismo trascendieron las escenas.

El elenco de The Boys cierra cinco temporadas celebrando la unión, el esfuerzo colectivo y la creatividad en el set de rodaje (YouTube: Vanity Fair)

El ambiente durante la despedida

La despedida de The Boys dejó un sentimiento ambivalente, marcado por el paso del tiempo juntos en el set y la satisfacción de cumplir una meta inicial. El elenco coincidió en que la unión y el trabajo conjunto permitieron superar los retos de la última temporada. La complicidad fue clave para mantener en secreto los detalles de la trama antes del estreno de los episodios finales.

Durante el rodaje, predominó el orgullo por contribuir al desarrollo de personajes complejos y por haber formado parte de una producción diferente en el género de superhéroes.

Improvisación y humor en el set

La improvisación marcó el estilo de la serie desde el inicio. Consultada sobre quién más destacaba, Colby Minifie respondió: “Jack es un improvisador profesional. Podría dar clases magistrales de comedia. Tiene un grupo de sketch y siempre está haciendo bromas. Hay momentos en los que no puedo dejar de reírme”.

Jack Quaid agradeció la libertad creativa que les daban los guionistas y destacó el talento cómico de Minifie: “Eric y los guionistas a veces nos dejan improvisar. Si la cámara me apuntara a mí, diría que Colby es la mejor. Recuerdo dos frases improvisadas: una mía, ‘En la primera temporada tocaste mi trasero como si fuera jazz, con destreza y ganas de improvisar’. La otra era de Colby: ‘Toda esa ciudad se comió mi paella’. Esa es mi frase favorita”.

La química entre los actores generó momentos espontáneos. Jessie T. Usher y el resto señalaron que el humor, dentro y fuera del set, fue clave para soportar el ritmo de grabaciones. La improvisación se volvió parte de la identidad de la serie.

La gestión de secretos y spoilers fue un desafío constante para el reparto, ante la curiosidad de los seguidores y las indicaciones de Amazon Studios (Prime Video)

La relación con los fans

El público tuvo un papel fundamental en la experiencia. Colby Minifie confesó: “Leo reseñas y comentarios, no de todos los episodios, pero sí para ver qué piensan los seguidores de las escenas más locas. He caído más de una vez en el agujero de Reddit”.

Laz Alonso habló sobre fans capaces de prever desenlaces: “He conocido a seguidores que adivinan exactamente lo que va a pasar. Literalmente tengo que fingir que están equivocados, aunque sé que aciertan”.

Jack Quaid describió la dificultad de ocultar información: “Nunca actúas peor que en ese momento. Empiezas a balbucear y a sudar para evitar revelar un spoiler”.

Entre las anécdotas, surgió la historia de una teoría viral sobre la mosca en la primera temporada. Según Quaid, “era solo un efecto de sonido porque hacía calor y había muchas moscas en Toronto, pero los seguidores lo interpretaron como una señal oculta sobre un personaje del cómic. Eric quedó tan sorprendido que lo terminó incluyendo en la trama”.

Colby Minifie y Jack Quaid relatan cómo las bromas y las improvisaciones se convirtieron en parte esencial de la identidad de The Boys (Foto: Prime Video)

Secretos y anécdotas del rodaje

El misterio y las restricciones para evitar spoilers marcaron el trabajo colectivo. Erin Moriarty aseguró: “No he revelado ningún secreto por miedo. Pero reconozco que una vez lo hice sin querer”.

Nathan Mitchell contó: “Subí una foto a Instagram y sin querer mostré la camiseta de banda de Jack, que era un gran spoiler. Ambos nos asustamos, pero todo salió bien”.

La gestión del secreto fue constante. Laz Alonso recordó la advertencia de Amazon Studios antes de cada entrevista: “Nos decían, ‘no mencionen estos tres temas’. Y en la siguiente, Chase soltó los tres de corrido. Yo le daba patadas por debajo de la mesa. Terminó siendo una broma, pero el susto fue real”.

Jack Quaid comentó entre risas: “The Deep está en su propio show. No sabe nada de lo que está pasando. Nunca lee los guiones”. Al tiempo que Erin Moriarty agregó: “A veces le pregunto si leyó el episodio seis y me responde ‘¿cómo?’ y ya estamos filmando el siete. Pero siempre conoce sus líneas, nunca se olvida”. Y, entre risas, remató: “No puedo ni mantener la cara seria cuando entra en escena. Hay tomas en las que ni siquiera ha dicho nada y ya me estoy riendo”.

Fechas de estreno para los episodios de la esperada quinta temporada de The Boys

El legado y personajes favoritos

El elenco también analizó la huella de la serie y la posibilidad de expandir el universo. Nathan Mitchell mostró entusiasmo por una serie basada en The Legend. Jack Quaid bromeó con un spin-off de comedia. Karen Fukuhara y Karl Urban debatieron cuál era el personaje menos integrado, señalando que The Deep parecía vivir en su propio mundo, aunque nunca olvidaba sus líneas ni perdía el sentido del humor.

Erin Moriarty lo ilustró: “Hay escenas en las que estamos grabando y solo al verle entrar ya me estoy conteniendo la risa”. La afinidad entre los actores quedó clara al recordar improvisaciones, experiencias cómicas y las exigencias físicas del rodaje.

El elenco de The Boys, al despedirse de la serie tras cinco temporadas, compartió orgullo, alegría y nostalgia por el cierre de un ciclo, mostrando la fuerza del compañerismo y la creatividad colectiva.