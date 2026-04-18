El tráfico y la tensión en Medio Oriente podrían impedir una rápida caída en los precios de la gasolina

Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, al fondo, mientras que en primer plano se observan los daños que, según testigos, fueron causados por varios ataques aéreos recientes durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel (AP/Asghar Besharati)

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciaron la reapertura total del estrecho de Ormuz a la navegación comercial luego de casi siete semanas de guerra, los precios del petróleo se desplomaron un 10% y el mercado bursátil registró un marcado repunte el viernes.

Los automovilistas que esperan encontrar alivio en las gasolinaras se preguntan qué tan rápido podría bajar el precio del combustible una vez que los buques petroleros que se encontraron varados en el golfo Pérsico vuelvan a moverse.

La gasolina regular costaba el viernes 1,07 dólares por litro (4,08 dólares por galón) en promedio en Estados Unidos, un aumento del 37% respecto al precio antes del inicio de la guerra. El precio, sin embargo, ha caído algunos centavos en comparación con la semana previa.

Pero cuando los precios de la gasolina se disparan, no suelen bajar tan rápido como el costo del crudo. Incluso si Irán mantiene abierto el estrecho ante el bloqueo de Estados Unidos a sus embarcaciones, incluso podrían pasar varios meses antes de que los precios del combustible regresen a niveles similares a los que se encontraron antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero, según expertos en energía.

La baja velocidad a la que viajan los buques petroleros desde los puertos hasta las refinerías, las persistentes preocupaciones de seguridad, el tráfico marítimo en el estrecho y los daños a la infraestructura energética en Medio Oriente influyen en el elevado precio de la gasolina.

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, en Omán, el 12 de abril de 2026 (REUTERS)

“La observación histórica es que los precios de la gasolina suben rápido, pero bajan lentamente, independientemente de las causas particulares del aumento”, señaló Mark Barteau, profesor del departamento de ingeniería química de la Universidad Texas A&M.

“En este caso, hay que tener en cuenta el tiempo que requieren los pasos que deben ocurrir una vez que los buques petroleros navegan por los estrechos; por ejemplo, el tiempo de navegación hasta las refinerías en otros continentes, el tiempo para aumentar las operaciones en las refinerías y el tiempo para transportar algunos productos refinados en buques cisterna al continente donde se utilizarán”, explicó Barteau. “También existe una tendencia a cubrirse debido a las dudas sobre si ocurrirá dicha restauración y qué tan rápido, y sobre si existe la posibilidad de nuevas interrupciones”.

Aun así, algunos analistas del sector energético se muestran optimistas en cuanto a una disminución gradual en los precios de la gasolina.

Esperanza de precios más bajos en la gasolina

Los precios de la gasolina ya habían bajado ligeramente tras el anuncio de la semana pasada de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, según la federación de clubes automovilísticos AAA.

Tras el anuncio sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, los precios del petróleo cayeron entre 10 y 12 dólares por barril, lo que por lo general se traduce en una caída de entre 7 y 9 centavos por litro (25 y 30 centavos por galón) de gasolina, indicó Michael Lynch, un distinguido investigador de Energy Policy Research Foundation, una institución de investigación enfocada en la energía y la economía.

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz (EFE/SARAH YENESEL)

“Eso no ocurre de la noche a la mañana, pero en una o dos semanas podríamos bajar fácilmente 50 centavos por galón (13 centavos por litro), si esto se mantiene”, sostuvo Lynch. “Y parte de ello es que hay muchos buques petroleros listos para salir. Y si todos salen, eso equilibra el mercado muy rápidamente”.

A raíz de las noticias del viernes, “cada estado empezará a ver que la caída en los precios de la gasolina se aceleran a un ritmo de probablemente 1 a 3 centavos por galón (casi un centavo por litro) cada uno o dos días”, indicó Patrick De Haan, analista en jefe de petróleo para GasBuddy. “Y eso podría continuar al menos un par de semanas”.

De Haan estimó que el promedio nacional de gasolina regular podría llegar a ubicarse entre 91 y 96 centavos por litro (3,45 y 3,65 dólares por galón) para el feriado del Día de los Caídos. Pero reconoció que volver a los precios más bajos podría tomar tiempo.

“Podría tomar hasta finales de este año o principios del próximo para normalizarse por completo y para que algunos de estos recargos e impactos se reviertan y desaparezcan”, subrayó De Haan.

Tráfico y preocupación

Si se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra, podrían pasar al menos cuatro meses para que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad, destacó Patrick Penfield, profesor de prácticas de cadena de suministro en la Universidad de Syracuse.

“En este momento, todavía existe la posibilidad de que se deban retirar o detonar minas; hay más de 150 buques petroleros que han estado anclados en el estrecho y sus alrededores, lo que ha provocado un embotellamiento; y las cuotas de transporte marítimo siguen siendo elevadas debido a la falta de capacidad de envío y los seguros de riesgo de guerra”, explicó.

Los gobernantes de Francia y del Reino Unido celebraron la reapertura del estrecho, pero dijeron que mantendrán la presión para encontrar la manera de restablecer de forma permanente la libertad de navegación para los buques que dependen del estrecho, por donde normalmente transita alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam, el 12 de abril de 2026 (REUTERS)

Los propietarios de embarcaciones tendrían que convencerse de confiar en Estados Unidos e Irán, “y eso parece una cuesta difícil de subir”, comentó Lynch, de la Energy Policy Research Foundation. “Desde luego, yo no querría hacerlo. No querría ser el primer barco en pasar, ni siquiera uno de los primeros cinco, pero alguien lo hará. Hay mucho dinero en juego”.

Si los iraníes cooperan, las minas no deberían ser un problema, porque Irán tiene una idea de dónde se encuentran, señaló Lynch.

“Ahora bien, eso plantea la cuestión: ¿los iraníes van a cooperar o qué quieren para cooperar?”, preguntó. “¿Van a exigir un par de millones de dólares por barco, como se comenta? ¿O Trump va a decir: ‘eso es inaceptable’, y entonces cuál será el siguiente paso?”.

Si el estrecho permanece abierto y los barcos cargados de petróleo logran salir del golfo Pérsico, podrían pasar semanas antes de que esas embarcaciones lleguen a su destino.

“La gente cree que una vez que se reabre el estrecho, ya está. Terminamos. Todo mejorará muy rápido”, comentó Richard Joswick, director global de análisis de petróleo a corto plazo en S&P Global Energy. “Si abres el estrecho hoy para que pase un barco, dé la vuelta llegue a Europa, operar una refinería, convertirlo en productos, estamos hablando de un retraso de 10 semanas. Tras la reapertura del estrecho, pasarán de dos a tres meses antes de que las cosas puedan empezar a volver a la normalidad”.

Daños a la infraestructura energética en Medio Oriente

Muchas instalaciones de producción de petróleo en Medio Oriente sufrieron daños, incluidas refinerías en Arabia Saudita y Kuwait y terminales petroleras en Emiratos Árabes Unidos e Irán. Se han hecho algunas reparaciones, pero los daños persisten.

Un ataque con drones atribuido a "Irán y aliados" causó "un gran incendio" en el aeropuerto de Kuwait, a principios de abril (Europa Press)

Además, algunos países redujeron o frenaron su producción durante la guerra debido a que, al no tener la posibilidad de enviar crudo a través del estrecho de Ormuz, sus barcos y tanques de almacenamiento se llenaron de petróleo varado.

“No es un interruptor. Todos están impacientes y dicen: ‘Vamos, vamos, vamos’”, expresó De Haan. “Pero llevará tiempo volver a poner en marcha el flujo de petróleo a través de Medio Oriente”.

Una vez que se cierra un pozo petrolero, la presión dentro del pozo puede cambiar y puede tomar tiempo para reiniciar el flujo. Pero eso quizás no sea un problema en algunos campos petroleros de Medio Oriente, donde la producción puede reanudarse rápidamente, indicó Lynch.

“Los saudíes han hecho eso muchas veces. Aumentan en 2 o 3 millones de barriles al día, casi de la noche a la mañana, y no hay problema con los pozos que han estado cerrados durante meses y veces años”, destacó Lynch.

(AP)