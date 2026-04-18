Israel registró las primeras 24 horas sin ataques aéreos desde el inicio de la guerra con Irán

Los israelíes regresan a las calles, en este caso de Tel Aviv, Israel, tras la tregua entre las fuerzas israelíes y libanesas (REUTERS/Florion Goga)

Las sirenas antiaéreas en Israel llevan más de 24 horas sin activarse; la alerta más reciente, ocurrida en la madrugada del viernes en una comunidad fronteriza con Líbano, correspondió a una falsa alarma. Desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, el territorio israelí fue blanco de múltiples lanzamientos de misiles, drones y cohetes por parte de Irán, terroristas de de Hezbollah en Líbano y, posteriormente, los hutíes en Yemen.

Estos ataques, que en ocasiones se repitieron más de una docena de veces por día, continuaron hasta el inicio del alto el fuego el viernes, con Hezbollah manteniendo los disparos hasta ese momento.

Las principales zonas urbanas, como Jerusalén y Tel Aviv, así como localidades del sur y del norte de Israel, tuvieron que activar protocolos de emergencia, llevando a los habitantes a buscar resguardo en búnkeres y habitaciones protegidas tanto de día como de noche.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este viernes que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el “desmantelamiento” del grupo terrorista Hezbollah, y advirtió de que la campaña no concluyó.

Según los servicios de emergencia israelíes, los ataques del grupo terrorista dejó un saldo de 23 personas fallecidas y cerca de 600 heridos.

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte del país (Europa Press)

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de Líbano informó este viernes que el balance provisional acumulado de víctimas por la ofensiva israelíes, desde el inicio el 2 de marzo hasta la medianoche del 16 de abril, asciende a 2.294 muertos.

Desde Beirut, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó el viernes que las negociaciones con Israel atraviesan una etapa “delicada y crucial” y llamó a consolidar la responsabilidad nacional en este momento en el que la atención internacional se centra en el país, con el objetivo de fortalecer el alto el fuego.

En una reunión con una delegación de diputados de la capital libanés, Aoun destacó que la prioridad para el Estado libanés es “consolidar el alto el fuego, garantizar la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios meridionales ocupados, asegurar la liberación de los prisioneros y resolver las disputas pendientes sobre cuestiones fronterizas”.

A los parlamentarios, Aoun explicó que “afrontar la etapa tras el alto el fuego exige unidad de posiciones nacionales y una solidaridad política plena con el Estado, para no debilitar la capacidad negociadora de Líbano”.

El presidente libanés Joseph Aoun asiste a una conferencia de prensa con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier (no aparece en la imagen) en el palacio presidencial de Baabda, Líbano, el 16 de febrero de 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)

El mandatario subrayó el respaldo local e internacional a este proceso, mencionando en particular el apoyo expresado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien durante una conversación telefónica reiteró su compromiso con “la soberanía, independencia e integridad territorial” del Líbano y con el objetivo de “poner fin al sufrimiento del pueblo libanés, restaurar la recuperación y reactivar la economía” tras la guerra en Medio Oriente.

Aoun señaló que el ejército libanés desempeñará un “papel fundamental” tras la retirada israelí, desplegándose a lo largo de la frontera sur, con el objetivo de “poner fin a las manifestaciones armadas” y garantizar que no haya grupos armados fuera del control del ejército y las fuerzas de seguridad legítimas en el sur del país.

“El pueblo libanés, que ha atravesado grandes dificultades en los últimos años, se enfrenta ahora a una nueva realidad que cuenta con respaldo árabe e internacional. Esta oportunidad no debe desaprovecharse, ya que podría no repetirse”, remarcó el presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento de Turning Point USA en la iglesia Dream City en Phoenix, Arizona, EE. UU., el 17 de abril de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Desde Estados Unidos, el mandatario republicano declaró el viernes que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días anunciado el jueves: “Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!”, escribió en su red Truth Social.