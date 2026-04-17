Estados Unidos

La Junta de Supervisores de Los Ángeles refuerza el umbral para desalojos en zonas no incorporadas

El nuevo reglamento exige que los arrendadores esperen dos meses de mora antes de iniciar procedimientos, elevando el plazo, según la junta, por la presión económica que enfrentan los habitantes y las recientes políticas migratorias

Guardar
Vista de un campamento improvisado bajo un paso elevado de una autopista en Los Ángeles, con varias tiendas de campaña, personas y pertenencias al atardecer.
Una nueva ordenanza que endurece las restricciones para desalojar a residentes en zonas no incorporadas del condado de Los ángeles comenzó a aplicarse este jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva ordenanza que endurece las restricciones para desalojar a residentes en zonas no incorporadas del condado de Los ángeles comenzó a aplicarse este jueves.

La norma establece que los propietarios solo pueden iniciar el proceso de desalojo cuando los inquilinos acumulan al menos dos meses de atraso en el pago del alquiler a precio de mercado, y fue aprobada el mes pasado por la Junta de Supervisores.

Cuál es el objetivo de la nueva medida

Según informó la cadena hispana de televisión local, la intención es ofrecer mayor protección a los inquilinos ante el agravamiento de la situación económica en la región. El texto señala que el alquiler de mercado justo en el condado de Los Ángeles asciende a USD 2.085 mensuales para una unidad de una habitación y a USD 2.601 en el caso de dos dormitorios, de acuerdo a datos citados por Telemundo 52.

La medida supone un cambio con respecto al requisito anterior, que permitía a los arrendadores comenzar el trámite legal de desahucio con tan solo un mes de impago.

Una madre con su hijo, otras personas, equipaje y una lona azul en una acera de Los Ángeles, con edificios altos al fondo bajo el sol del atardecer.
El texto señala que el alquiler de mercado justo en el condado de Los Ángeles asciende a USD 2.085 mensuales para una unidad de una habitación y a USD 2.601 en el caso de dos dormitorios, de acuerdo a datos citados por Telemundo 52.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El endurecimiento actual se contextualiza en la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos, vigente desde 2022, cuyo objetivo ha sido disminuir el riesgo de personas sin vivienda en el condado.

La supervisora Janice Hahn, una de las principales impulsoras, calificó en un comunicado la subida a dos meses como “un aumento moderado, pero necesario”. En ese sentido, Hahn señaló que el nuevo plazo “da a los inquilinos un poco de margen, sin trasladar toda la carga a los propietarios, que también dependen de los ingresos por alquiler para pagar sus propias cuentas”.

Familia desalojada sentada en la acera de Los Ángeles. A su lado, colchones, cajas, y bolsas de pertenencias. Palmeras y edificios al fondo.
Una familia desalojada, compuesta por una mujer, un hombre y un niño pequeño, se sienta en la acera de Los Ángeles rodeada por sus pertenencias apiladas, incluyendo muebles y cajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supervisora Hilda Solis, coautora de la moción, fundamentó la urgencia de la ley en el aumento de la presión financiera sobre los arrendatarios.

Solis relacionó este fenómeno con las recientes medidas federales de control migratorio, que han reducido la participación laboral de migrantes y han impactado a pequeñas empresas con menor flujo de clientes y trabajadores.

El canal americano remarcó que “el condado ha dado pasos concretos para proteger a los inquilinos” frente a “acciones federales inhumanas y amenazas persistentes contra las familias inmigrantes.”

A su vez, añadió: “No son gestos simbólicos, sino medidas reales que responden a las necesidades de quienes se han visto afectados.”

Un grupo de personas de pie en una acera de Los Ángeles con sus pertenencias apiladas en cajas y maletas, cerca de la entrada de una casa con un aviso de desalojo.
El endurecimiento actual se contextualiza en la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos, vigente desde 2022, cuyo objetivo ha sido disminuir el riesgo de personas sin vivienda en el condado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, consideró que elevar el umbral a dos meses ofrece mayores garantías contra el desalojo, aunque advirtió que los inquilinos aún deberán saldar el alquiler adeudado a los propietarios.

Por su parte, los integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los ángeles y otros activistas exigieron un umbral de tres meses y que la norma abarque todas las ciudades del condado.

En febrero, la supervisora Lindsey Horvath propuso una moción con estos cambios, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente dentro de la junta, según la cadena Telemundo 52.

La oposición se manifestó de manera individual a través de la supervisora Kathryn Barger, la única en votar en contra de la ampliación. Dijo a la agencia local de noticias City News Service: “Mi voto en contra refleja mi convicción de que los gobiernos locales no deben equilibrar las dificultades económicas de los inquilinos a costa de los propietarios”.

Por último, agregaron que esto puede perjudicar a los pequeños propietarios, quienes dependen de los ingresos de las rentas tanto para su jubilación como para cubrir otros gastos, subrayando: “Cargar aún más a los propietarios, que también tienen cuentas que pagar —como el aumento del seguro de vivienda— y que están tratando de mantenerse al día con los costos, es un enfoque desequilibrado y equivocado”.

El cambio en el umbral de desalojo amplía la protección para inquilinos en Los Ángeles

La norma establece que los inquilinos de zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles sólo podrán ser desalojados tras acumular dos meses de deuda en el alquiler de mercado justo, elevando el umbral previo de un mes.

Desde la junta han justificado la iniciativa en el impacto económico directo de recientes normas federales migratorias y en los elevados costos de vivienda.

Temas Relacionados

Ordenanza de Desalojo Los ÁngelesJunta de SupervisoresProtección de InquilinosCrisis de ViviendaEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

La distensión entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente impulsó a los mercados, que volvieron a registrar récords

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

La antigua casa de Ava Gardner sale a la venta en Hollywood Hills: cuánto vale

Un inmueble icónico de Los Ángeles, habitado por figuras del cine clásico, ha sido puesto en el mercado tras realizar mejoras que respetan el diseño original y ofrecen características actualizadas para nuevos propietarios

La antigua casa de Ava Gardner sale a la venta en Hollywood Hills: cuánto vale

Viajar en tren a la Copa Mundial en Nueva York y Nueva Jersey costará USD 150 por partido

El costo del transporte público para los asistentes aumentará de forma considerable, mientras continúa el desacuerdo entre las autoridades estatales y la FIFA sobre el financiamiento

Viajar en tren a la Copa Mundial en Nueva York y Nueva Jersey costará USD 150 por partido

Incendios en el condado de Los Ángeles: más de 200.000 personas perdieron su vivienda, según un nuevo estudio de la Universidad de California

Las recientes pérdidas por catástrofes pusieron de relieve las brechas en la protección social y la urgencia de políticas públicas más integrales

Incendios en el condado de Los Ángeles: más de 200.000 personas perdieron su vivienda, según un nuevo estudio de la Universidad de California

Millones de personas en EEUU podrán abrir cuentas bancarias y alquilar vivienda sin Seguro Social con estos documentos

Las agencias federales autorizaron el uso de identificación extranjera válida para realizar trámites financieros y firmar contratos de arrendamiento en el país

Millones de personas en EEUU podrán abrir cuentas bancarias y alquilar vivienda sin Seguro Social con estos documentos

TECNO

Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps: la función ya disponible en Argentina

Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps: la función ya disponible en Argentina

El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

Cómo encontrar tiquetes baratos y saber cuál es el mejor momento para comprarlos

Nueva era del trabajo híbrido: 15% de las decisiones empresariales las tomaría la IA en 2028

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Paul Rudd y Jack Black, la dupla de amigos que conquistó Hollywood y transformó la comedia

MUNDO

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

En medio de las negociaciones, Donald Trump aseguró que el uranio iraní será trasladado a Estados Unidos pero el régimen lo desmintió

Entre montañas, ríos y vagones históricos: así el Durango & Silverton revive la magia de los viajes clásicos en Colorado