El plan de la Casa Blanca para obtener energía nuclear en la futura base lunar

La Casa Blanca presentó una hoja de ruta para el desarrollo de energía nuclear en la superficie lunar antes de 2030 (Ben Smegelsky / NASA).

En un movimiento coordinado entre la NASA, el Departamento de Defensa (DOW) y el Departamento de Energía (DOE), el gobierno de Estados Unidos trazó una hoja de ruta oficial para desarrollar y desplegar sistemas de energía nuclear en la superficie lunar antes de finalizar la década, según Scientific American.

Esta iniciativa, impulsada desde la Casa Blanca, se propone dotar a una futura base permanentemente habitada en la Luna de suministro energético confiable. Esto es imprescindible dada la imposibilidad de utilizar fuentes convencionales como la solar, el petróleo o el viento. El plan prevé demostrar la viabilidad de reactores de media potencia desde 2028 y apunta a instalar un reactor en la Luna a más tardar en 2030.

Las directrices divulgadas surgen en continuidad con la orden ejecutiva 14369, firmada por el presidente Donald Trump el 18 de diciembre de 2025, que sentó los lineamientos de la Iniciativa Nacional para la Energía Nuclear Espacial Estadounidense con el objetivo de asegurar la “superioridad espacial”.

El plan busca dotar a la futura base lunar de un suministro energético confiable frente a la inviabilidad de alternativas solares o fósiles (NASA/vía REUTERS).

La energía nuclear, requisito técnico para la Luna y puerta a Marte

De acuerdo con Scientific American, la justificación técnica de la NASA se centra en la duración de los ciclos de luz y oscuridad en la superficie lunar: cada día y cada noche se prolongan por unos 14 días terrestres, lo que impide la generación continua de energía mediante paneles solares. La ausencia de combustibles fósiles, viento y corrientes de agua imposibilita satisfacer las demandas energéticas de una base permanente, por lo que la energía nuclear aparece como la única opción viable.

En el memorándum oficial, la agencia espacial indicó que los reactores propuestos deberán suministrar al menos 20 kilovatios eléctricos (kWe) durante tres años en órbita y cinco años en la Luna, con la posibilidad de escalar ciertos diseños hasta 100 kWe para misiones futuras de mayor envergadura.

El alcance de la estrategia fue delineado por el administrador jefe de la NASA, Jared Isaacman, quien afirmó durante una conferencia que la misión Artemis II representa únicamente el “acto de apertura” de un ciclo destinado a establecer una presencia permanente en la Luna y utilizar la base en el satélite natural como plataforma para expediciones humanas a Marte, informó Scientific American.

Isaacman también reconoció que, en las últimas décadas, la NASA invirtió miles de millones de dólares en proyectos nucleares que no se concretaron, lo que incrementa la presión para lograr resultados tangibles en la actual iniciativa.

El administrador jefe de la NASA, Jared Isaacman, destaca la importancia de la energía y propulsión nuclear en el espacio para misiones interplanetarias (REUTERS/Joe Skipper).

Competencias, asociaciones y cronograma: la ruta estadounidense hacia la energía nuclear espacial

El plan de la Casa Blanca establece que la NASA y el Departamento de Defensa (DOW) organizarán competencias de diseño paralelas para lograr, en el corto plazo, la utilización experimental de reactores espaciales de baja y media potencia tanto en órbita como en la superficie lunar.

La NASA debe, en los primeros 30 días, lanzar un programa para desarrollar un reactor de media potencia con una variante fisionable lista para lanzamiento a más tardar en 2030. De forma simultánea, se incentivará la participación del sector privado para fomentar asociaciones público-privadas que impulsen la innovación, la distribución de riesgos y la probabilidad de éxito.

Cada diseño deberá demostrar al menos 20 kWe en las condiciones exigidas, aunque la hoja de ruta recomienda mantener abiertas opciones para reactores de 1 kWe (baja potencia) y para la ampliación de sistemas hasta 100 kWe.

Por su parte, el DOW se compromete a presentar en 90 días un informe a la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia (OSTP) sobre los usos civiles y militares viables para reactores nucleares espaciales, y a lanzar sus propias competencias de diseño para sistemas que puedan estar disponibles a partir de 2031.

Por otro lado, el Departamento de Energía (DOE) aportará su experiencia técnica, coordinará con los otros organismos para garantizar la disponibilidad de combustible nuclear y materiales críticos, y deberá resolver posibles carencias en la cadena industrial o en la infraestructura de prueba y lanzamiento. Si el suministro comercial resulta insuficiente, el DOE está autorizado a liberar uranio del banco de reserva nacional para asegurar la concreción de estos planes.

Cada elemento del cronograma, así como los fondos asignados, deberá ser evaluado y reportado trimestralmente a la Casa Blanca por la coordinación estratégica designada.

El plan federal contempla la participación activa del sector privado mediante asociaciones público-privadas que buscan innovar y compartir los riesgos del proyecto (NASA/vía REUTERS).