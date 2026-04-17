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Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

La propuesta está proyectada para 2028, inspirada en experiencias como ABBA Voyage, promete una vivencia inmersiva donde la banda y la tecnología son protagonistas en Las Vegas

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El estadio temático Mundo de Kiss en Las Vegas promete revolucionar el entretenimiento musical con tecnología de vanguardia y avatares digitales

La revolución de Kiss en Las Vegas marcará un antes y un después en la relación entre música y tecnología.

Paul Stanley, vocalista y líder de la banda, anunció junto a la empresa sueca Pophouse el lanzamiento del Mundo de Kiss, un proyecto que prevé para 2028 la apertura de un estadio temático con avatares digitales, recorridos inmersivos y experiencias interactivas, diseñado para que los seguidores vivan una propuesta radicalmente distinta a los recitales convencionales.

Infraestructura y diseño del estadio

El Mundo de Kiss contará con un estadio de última generación concebido exclusivamente para este proyecto. “Vas a sumergirte en nuestro universo”, afirmó el cantante.

Avatares digitales de los miembros originales de Kiss interactuarán en tiempo real con los fans, creando experiencias personalizadas e inmersivas (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)
Avatares digitales de los miembros originales de Kiss interactuarán en tiempo real con los fans, creando experiencias personalizadas e inmersivas (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

La arquitectura del recinto estará enfocada en maximizar la inmersión del público: cada asiento ofrecerá una vista óptima del espectáculo y los espacios interiores estarán sectorizados en universos temáticos inspirados en la iconografía y la historia de Kiss.

Al ingresar, los visitantes podrán recorrer museos temáticos, exhibiciones de vestuario original y áreas de memorabilia, integrando la experiencia cultural al entretenimiento.

El diseño incluirá zonas interactivas donde los asistentes podrán explorar la evolución de la banda a través de objetos históricos y recursos audiovisuales. Esta infraestructura permitirá que cada fan acceda a contenidos exclusivos relacionados con los hitos musicales y visuales del grupo, transformando la visita en un recorrido personalizado por la trayectoria de la banda.

Tecnología e interacción digital

El proyecto Mundo de Kiss combinará exhibiciones interactivas, museos de memorabilia y zonas temáticas centradas en la historia de la banda (Luis Guerra/The Grosby)
El proyecto Mundo de Kiss combinará exhibiciones interactivas, museos de memorabilia y zonas temáticas centradas en la historia de la banda (Luis Guerra/The Grosby)

Uno de los pilares del proyecto será la integración de avatares digitales de los miembros originales de Kiss, que interactuarán con los asistentes en tiempo real mediante sistemas de reconocimiento y respuesta.

Según explicó Paul Stanley durante la conferencia Pollstar Live! en el hotel Loews Hollywood en Los Ángeles, California, la idea es que “los personajes sean inmortales” y la conexión con el público se mantenga viva más allá de los límites físicos del escenario.

La tecnología de proyección, sonido envolvente y realidad aumentada permitirá que la experiencia se adapte a cada visitante, generando recorridos y actividades personalizadas. A diferencia de un concierto tradicional, donde la interacción es unidireccional, aquí los fans podrán participar activamente en juegos, desafíos y actividades guiadas por los avatares, creando recuerdos únicos y fortaleciendo el vínculo con el legado del grupo.

Modelo de negocio y antecedentes internacionales

FILE - Gene Simmons, de izquierda a derecha, Tommy Thayer, y Paul Stanley de KISS se presentan en el último concierto de la gira de despedida "Kiss Farewell Tour" en el Madison Square Garden en Nueva York el 2 de diciembre de 2023. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
El modelo de negocio innovador contempla la venta de experiencias exclusivas, objetos coleccionables y contenido digital dentro del parque temático (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

El Mundo de Kiss se inspira en experiencias previas como ABBA Voyage en Londres, también desarrollada por Pophouse, pero busca superar ese modelo con un enfoque aún más participativo y personalizado.

Stanley subrayó que, a diferencia de espectáculos como The Sphere en Las Vegas, donde “la banda queda minimizada frente a las pantallas”, este proyecto coloca a Kiss como el corazón de la propuesta, asegurando que “no vas a ver pantallas, vas a sumergirte en nuestro universo”.

La alianza estratégica con Pophouse garantiza la aplicación de tecnologías probadas en el sector y abre la puerta a nuevos formatos de monetización, como la venta de experiencias exclusivas, objetos coleccionables y contenido digital personalizado. Esta visión empresarial posiciona a la banda como pionera en el desarrollo de parques temáticos musicales a gran escala.

Impacto en la industria y proyección internacional

Gene Simmons
La apertura prevista en 2028 consolidará a Kiss como pionero en parques temáticos musicales, abriendo nuevas tendencias para la industria global del entretenimiento

La apertura del Mundo de Kiss en 2028 generará una nueva referencia para la industria del entretenimiento en Las Vegas, ciudad reconocida mundialmente por su innovación en espectáculos. Los organizadores prevén atraer tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones interesadas en experiencias digitales y tecnológicas.

Según estimaciones de la banda y de Pophouse, el estadio podrá recibir a más de 8.000 personas por jornada, combinando espectáculos, exposiciones temáticas y actividades interactivas.

El museo interno ofrecerá piezas originales, trajes y guitarras emblemáticas, así como instalaciones que permiten a los fans crear recuerdos personalizados de su visita. La combinación de tecnología de punta y contenido histórico renovará el vínculo entre la banda y el público, asegurando que el fenómeno Kiss continúe creciendo a nivel global y sentando un precedente para otros artistas que deseen reinventar la relación con sus audiencias mediante propuestas tecnológicas innovadoras.

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