Estados Unidos

Nuevo acuerdo salarial evita huelga de porteros y hoteleros en Nueva York: así quedaron actualizados los salarios en 2026

La negociación logró beneficios clave para empleados de edificios y asegura la continuidad de servicios esenciales en la ciudad

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Porteros uniformados marchan por una calle de Nueva York con pancartas. Rascacielos iluminados y el asfalto mojado son visibles al fondo.
El nuevo convenio garantiza un aumento salarial promedio que llevará a porteros y encargados a ganar hasta USD 71.000 anuales en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un acuerdo laboral entre el sindicato de servicios 32BJ SEIU y la asociación patronal Realty Advisory Board (RAB) evitó una huelga que habría afectado a más de 34.000 trabajadores de edificios residenciales de lujo en Nueva York.

El entendimiento, anunciado el viernes apenas días antes de la fecha límite fijada para la huelga, incluye mejoras salariales sostenidas y la preservación integral de la cobertura médica, elementos que estaban en el centro de la negociación, según detalló el medio digital local THE CITY.

Una larga fila de trabajadores uniformados con pancartas de "ON STRIKE" piquetearon en una acera de Nueva York, con taxis y edificios icónicos al fondo al atardecer.
La negociación preserva la cobertura de salud sin aportes de los trabajadores, uno de los puntos principales del conflicto sindical en Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así quedaron los nuevos sueldos para los porteros y encargados

Según informó la RAB en su comunicado, como resultado del acuerdo el salario promedio anual de los porteros y encargados llegará a USD 71.000 al concluir el convenio en 2030. El pacto también contempla un aumento total de USD 4,50 por hora a lo largo de los próximos cuatro años y un incremento del 15 % en el monto destinado a la pensión de los trabajadores.

Estos números elevan la posición salarial dentro del ecosistema de la vivienda urbana de la ciudad. La vigencia del documento está supeditada a la ratificación por voto postal entre los afiliados del sindicato, puntualizó el medio digital local THE CITY.

Gran multitud de trabajadores hoteleros marchando por una calle, liderados por una pancarta que dice 'HOTEL WORKERS UNITED'. Llevan chalecos y carteles.
Según informó la RAB en su comunicado, como resultado del acuerdo el salario promedio anual de los porteros y encargados llegará a USD 71.000 al concluir el convenio en 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entendimiento alcanzado desactiva una huelga que habría impactado a unos 550.000 residentes en edificios, desde grandes complejos inmobiliarios en Billionaire’s Row hasta cooperativas como The Dakota.

Según explicó el sindicato, evitar la huelga garantiza la continuidad de servicios esenciales, incluidos recepción de entregas y gestión de residuos, entre otros.

Cuáles fueron las principales demandas del sindicato

Una de las demandas principales durante la negociación fue la defensa de la cobertura de salud sin aportes del trabajador. De acuerdo con el sindicato, la administración de los edificios presionó para que los empleados comenzaran a costear una parte de la prima médica, escenario que fue descartado en el texto final.

Leon Sonson, portero de The Caldwell, sintetizó la posición de los afiliados: “No quiero poner en riesgo mi seguro médico. Solo quiero lo que es justo, creo en la equidad e igualdad”, afirmó en diálogo con periodistas de THE CITY.

Grupo de trabajadores de hotel en huelga se manifiesta frente al The Grandview Hotel con pancartas. Un reportero entrevista a un hombre mientras otros filman.
Una de las demandas principales durante la negociación fue la defensa de la cobertura de salud sin aportes del trabajador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos días de negociación, las partes mantuvieron conversaciones continuas en un salón del hotel Midtown Hilton.

Más de 10.000 trabajadores se movilizaron el miércoles en Park Avenue en apoyo a las negociaciones y a la votación inminente por el inicio de la huelga, acompañados por el alcalde Zohran Mamdani y otros funcionarios locales, según documentó THE CITY.

El presidente de la Realty Advisory Board Howard Rothschild sostuvo que el acuerdo representa “una solución para empleadores, sindicato, empleados y residentes de los edificios”, al ser consultado por THE CITY.

Por su parte, el presidente de 32BJ SEIU Manny Pastreich señaló en un comunicado que la solución “reconoce las contribuciones indispensables” de los trabajadores del gremio para la ciudad.

Antecedentes y repercusiones sindicales recientes

No es la primera vez que la protección de la cobertura médica genera tensión en la negociación de estos contratos. En 2022, el sindicato estuvo al borde de realizar una huelga por el mismo motivo, aunque en esa ocasión un acuerdo evitó la protesta a pocas horas de que iniciara.

La última huelga efectiva de trabajadores residenciales en la ciudad se registró en 1991 y se extendió por 12 días, impactando la vida cotidiana de miles de neoyorquinos, según recordó el medio digital local THE CITY.

Ante el posible paro, las administraciones de los edificios habían solicitado a los residentes su colaboración para la recolección de basura y advirtieron sobre la probable interrupción de servicios como las entregas a domicilio.

La cifra de 34.000 empleados implicados en esta negociación abarca a porteros, encargados y personal de mantenimiento en algunos de los condominios y cooperativas más exclusivos de Nueva York.

La defensa de la cobertura médica sin aportes directos y los incrementos salariales logrados marcan el resultado de una pulseada que, de haber terminado en huelga, habría tenido repercusiones en el funcionamiento diario de la ciudad, refiere el informe del medio digital local THE CITY.

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