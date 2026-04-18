Meta ya tendría fecha para su primera oleada de despidos masivos: casi el 10% de su plantilla global

Meta prepara despidos masivos que afectarían a unos 8.000 empleados en la primera ronda de recortes de este año. (Reuters)

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, estaría preparando una nueva ronda de despidos masivos que afectaría cerca del 10% de su plantilla global en una primera fase, según informaron a Reuters tres fuentes con conocimiento directo de los planes.

Los recortes, que podrían empezar el 20 de mayo, forman parte de una estrategia más amplia que incluiría una segunda oleada de despidos en el transcurso del año, aunque aún no se han determinado la magnitud ni la fecha exacta de esa nueva etapa.

Un ajuste impulsado por la inteligencia artificial

De acuerdo con una de las fuentes consultadas por Reuters, la primera ronda de despidos alcanzaría a unos 8.000 empleados de la compañía. El objetivo de Meta es reorganizar su estructura interna e incrementar la eficiencia mediante la incorporación de inteligencia artificial en distintos procesos, una tendencia que se replica en otras grandes tecnológicas estadounidenses.

Los recortes buscan reducir niveles jerárquicos y optimizar procesos con el apoyo de inteligencia artificial. (Reuters)

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, está destinando cientos de miles de millones de dólares a proyectos de inteligencia artificial, buscando transformar el funcionamiento de la compañía y adaptarse al nuevo escenario competitivo.

Esta apuesta tecnológica ya ha motivado despidos similares en otras empresas del sector: Amazon eliminó 30.000 puestos corporativos en los últimos meses, casi el 10% de su plantilla de oficinas, mientras que la empresa fintech Block despidió a casi la mitad de sus trabajadores en febrero, ambos casos relacionados con la búsqueda de mayor eficiencia a través de la IA.

Un año de recortes en el sector tecnológico

El fenómeno de los despidos masivos no es exclusivo de Meta. Según el sitio Layoffs.fyi, que monitorea los recortes de personal en el sector tecnológico, 73.212 empleados han perdido su trabajo en lo que va del año, y la cifra para todo 2024 ya alcanza los 153.000.

La ola de despidos en Meta sigue la tendencia de otras tecnológicas estadounidenses como Amazon y Block. (Reuters)

En este contexto, los despidos previstos por Meta serían los más importantes desde la reestructuración de finales de 2022 y principios de 2023, cuando la compañía eliminó alrededor de 21.000 puestos de trabajo y definió ese período como el “año de la eficiencia”.

A diferencia de la situación de hace dos años, cuando Meta enfrentaba una fuerte caída en el valor de sus acciones y un ajuste de expectativas tras el auge digital de la pandemia, la empresa ahora se encuentra en una posición financiera más sólida.

En 2023, Meta generó más de 200.000 millones de dólares en ingresos y registró beneficios por 60.000 millones, pese al elevado gasto en inteligencia artificial. No obstante, los ejecutivos prevén que el futuro estará marcado por menos niveles jerárquicos y una plantilla optimizada, apoyada en herramientas de IA.

En 2023, Meta generó ingresos récord y beneficios elevados, pero continúa ajustando su estructura para el futuro. (Reuters)

Cambios internos y reorganización de equipos

Meta, con sede en Menlo Park, California, contaba con casi 79.000 empleados al 31 de diciembre, según su último informe corporativo. En las últimas semanas, la compañía ha iniciado una reorganización interna, especialmente en su división Reality Labs, y ha transferido ingenieros a una nueva organización llamada “IA Aplicada”. El objetivo es acelerar el desarrollo de agentes de inteligencia artificial capaces de escribir código y realizar tareas complejas de forma autónoma.

Como parte de la reestructuración, algunos empleados también serían reasignados a Meta Small Business, una nueva unidad creada recientemente para fortalecer el área de pequeñas empresas dentro del ecosistema de la compañía, según la información obtenida por Reuters.

Un futuro marcado por la automatización

Aunque las acciones de Meta han subido un 3,68% desde principios de año, el valor bursátil permanece por debajo del máximo alcanzado el verano pasado. El ajuste de plantilla y la apuesta por la inteligencia artificial muestran cómo la empresa busca mantenerse competitiva y eficiente en un entorno tecnológico en rápida evolución.

La primera oleada de despidos, prevista para el 20 de mayo, podría ser solo el inicio de una serie de cambios profundos en la estructura de Meta, en línea con las transformaciones que atraviesa el sector tecnológico en 2024.