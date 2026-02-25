México

Sheinbaum habló con Trump por muerte de ‘El Mencho’ en Jalisco: “Le platiqué cómo había sido el operativo”

La presidenta de México explicó que la llamada con su homólogo estadounidense duró 8 minutos

Claudia Sheinbaum mantiene llamada con Donald Trump. (especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su conferencia matutina de este 25 de febrero.

“Me llamó antier, una llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de EU”, confirmó la mandataria mexicana.

Donald Trump asegura su participación en el operativo contra “El Mencho”

El pasado 24 de febrero, el presidente de EU pronunció un discurso donde destacó la participación estadounidense en el operativo contra el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la cual derivo en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Hemos neutralizado a uno de los capos de los carteles más siniestros del mundo, ustedes lo vieron ayer...en enero”, aseguró el republicano.

