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El impactante garaje de Jason Statham: joyas mecánicas y velocidad extrema

El protagonista de cine de acción sorprende con una selección de vehículos donde la innovación y el alto rendimiento marcan la diferencia

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La colección de automóviles de Jason Statham destaca por superdeportivos exclusivos y tecnología de punta, según GQ
La colección de automóviles de Jason Statham destaca por superdeportivos exclusivos y tecnología de punta, según GQ

El magnetismo de Jason Statham como héroe del cine de acción trasciende la pantalla. Su destacada colección de automóviles revela una pasión especial por los superdeportivos y la excelencia mecánica según GQ. El actor británico, célebre por El Transportador y la reciente Shelter: El protector, combina una disciplina atlética con un gusto selecto por vehículos exclusivos y tecnología de punta.

Cada vehículo se distingue por su motor, diseño y características de alto rendimiento, conformando un garaje donde la tradición, la sofisticación y la modernidad automotriz se encuentran.

Jason Statham
Jason Statham, protagonista de "El Transportador" y "Shelter: El protector", es reconocido por su pasión por los coches de alto rendimiento (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Más allá de sus persecuciones en el cine, el estilo de vida de Statham se fundamenta en la disciplina física y la autenticidad. Según GQ, traslada esta filosofía al seleccionar sus coches, optando por una mezcla de sofisticación clásica y preferencias por marcas británicas, sin dejar de lado íconos italianos y alemanes en su garaje. Estos valores personales, presentes en cada elección, refuerzan su imagen como referente del cine de acción y aficionado al motor.

Aston Martin DBS Volante

El Aston Martin DBS Volante combina diseño elegante con detalles de lujo artesanal en su concepto de gran turismo (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)
El Aston Martin DBS Volante combina diseño elegante con detalles de lujo artesanal en su concepto de gran turismo (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

El Aston Martin DBS Volante integra diseño elegante, lujo artesanal y características deportivas. Se identifica por una capota de lona retráctil, capó largo y líneas musculosas que consolidan su perfil como gran turismo descapotable de altas prestaciones.

En el apartado mecánico, se destaca por un motor V12 atmosférico de 5,9 litros y más de 500 CV. Asocia tracción trasera y cambio manual o automático, permitiendo superar los 300 km/h. Incluye chasis de aluminio, frenos carbocerámicos y suspensión deportiva, en tanto el interior suma materiales nobles y cuero, orientados al confort y la experiencia de conducción intensa.

Audi R8

El Audi R8 se consolida como el superdeportivo icónico de motor central de la marca alemana Audi (Audi)
El Audi R8 se consolida como el superdeportivo icónico de motor central de la marca alemana Audi (Audi)

El Audi R8 representa el superdeportivo de motor central de la marca alemana. Su diseño se reconoce por la “side blade” lateral y la carrocería baja y aerodinámica.

Dispone de un motor V10 atmosférico de 5,2 litros en sus versiones más representativas, con potencia que alcanza 600 CV. La tracción integral quattro y caja automática de doble embrague S tronic permite acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de tres segundos y lograr hasta 330 km/h. El habitáculo, dirigido al conductor, integra Audi Virtual Cockpit y acabados en cuero, aluminio y fibra de carbono.

Ferrari F12 Berlinetta

El Ferrari F12 Berlinetta destaca como un gran turismo de motor delantero central desarrollado por el Centro Stile Ferrari y Pininfarina
El Ferrari F12 Berlinetta destaca como un gran turismo de motor delantero central desarrollado por el Centro Stile Ferrari y Pininfarina

El Ferrari F12 Berlinetta es un gran turismo de motor delantero central, producto de la colaboración entre el Centro Stile Ferrari y Pininfarina. Su silueta musculosa se beneficia de soluciones como el sistema Aero Bridge, que optimiza la aerodinámica desde el capó hacia los laterales.

Está impulsado por un motor V12 atmosférico de 6,3 litros que entrega 740 CV, gestionado por una transmisión automática de siete marchas. Alcanza 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y supera los 340 km/h. El interior combina lujo, tecnología y orientación deportiva, con materiales como cuero, aluminio y fibra de carbono.

Jaguar E-Type

El Jaguar E-Type, producido entre 1961 y 1974, es un icono entre los deportivos británicos del siglo XX por su diseño y rendimiento (Foto: Jaguar Deuitschland/Jaguar Deutschland/dpa)
El Jaguar E-Type, producido entre 1961 y 1974, es un icono entre los deportivos británicos del siglo XX por su diseño y rendimiento (Foto: Jaguar Deuitschland/Jaguar Deutschland/dpa)

El Jaguar E-Type fue producido entre 1961 y 1974 y es considerado uno de los deportivos británicos más influyentes del siglo XX. Su diseño destaca por el capó largo, líneas suaves y una silueta clásica inspirada en los autos de competición de la marca.

Monta un motor delantero de seis cilindros en línea que alcanza hasta 4,2 litros, asociado a transmisión manual y tracción trasera, logrando más de 240 km/h en sus versiones más evolucionadas. Introdujo suspensión trasera independiente y frenos de disco en las cuatro ruedas, mientras el interior refleja la tradición artesanal británica.

Jaguar F-Type SVR

Jaguar F-Type coupé azul en la carretera. Montañas cubiertas de árboles y un cielo con colores de atardecer en el fondo, con efecto de movimiento.
El Jaguar F-Type SVR es la versión de altas prestaciones que se destaca por su diseño aerodinámico y tecnología avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jaguar F-Type SVR constituye la versión de altas prestaciones del deportivo de la marca. Presenta una carrocería aerodinámica con alerón trasero activo y tomas de aire ampliadas para máxima estabilidad.

Su motor V8 de 5,0 litros con compresor desarrolla 575 CV, dispuesto con transmisión automática y tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y supera los 320 km/h. Su chasis de aluminio, suspensión adaptativa y frenos carbocerámicos refuerzan la precisión dinámica, complementado por un interior de cuero y fibra de carbono con asientos deportivos.

Jaguar XJR

Un sedán Jaguar X-Type negro brillante está estacionado en un camino de tierra, con un lago sereno a su derecha y colinas densamente arboladas al fondo.
El Jaguar XJR redefine el concepto de berlina de lujo al combinar elegancia con elementos deportivos y prestaciones de alto nivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jaguar XJR representa la versión de altas prestaciones en el formato berlina de lujo de la marca. Incorpora detalles como tomas de aire y llantas distintivas que refuerzan su carácter dinámico.

Emplea un motor V8 de 5,0 litros con compresor y cerca de 550 CV, asociado a transmisión automática y tracción trasera. Alcanzar 0 a 100 km/h requiere 4,4 segundos. El chasis de aluminio, suspensión neumática adaptativa y sistemas electrónicos de control dinámico equilibran confort y deportividad en el interior revestido en cuero y madera.

Lamborghini Murciélago LP 640

Un Lamborghini Murciélago amarillo circula por una carretera costera mojada y curva. Palmetas y acantilados rocosos bordean la carretera con el océano y un cielo naranja de atardecer de fondo.
El Lamborghini Murciélago LP 640 encabeza la gama de superdeportivos de la reconocida marca italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Lamborghini Murciélago LP 640 es el superdeportivo insignia de la marca italiana. Destaca por un diseño angular, puertas de apertura vertical tipo tijera y paneles de fibra de carbono y acero.

Integra un motor V12 atmosférico de 6,5 litros capaz de entregar 640 CV. Asociado a tracción integral y transmisión manual o e-gear automática, alcanza 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y supera los 340 km/h. El chasis tubular y la suspensión específica refuerzan la precisión; en el interior, acabados en cuero y fibra de carbono acentúan su exclusividad.

McLaren 720s Spider

El McLaren 720s Spider ofrece una combinación única de ligereza y aerodinámica avanzada en el segmento de superdeportivos descapotables
El McLaren 720s Spider ofrece una combinación única de ligereza y aerodinámica avanzada en el segmento de superdeportivos descapotables

El McLaren 720s Spider es un superdeportivo descapotable que prioriza la ligereza y la aerodinámica avanzada. Su carrocería destaca por las puertas diédricas de apertura vertical y techo rígido retráctil de uso práctico.

Cuenta con un motor V8 biturbo de 4,0 litros que entrega 720 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos. Su velocidad máxima roza los 341 km/h. El chasis monocasco de fibra de carbono, suspensión adaptativa y elementos de control electrónico garantizan un comportamiento riguroso. El interior minimalista enfatiza la conexión entre conductor y máquina.

McLaren Senna

McLaren-Senna
El McLaren Senna destaca como hiperdeportivo con diseño enfocado casi exclusivamente en el rendimiento en circuito

El McLaren Senna es un hiperdeportivo de enfoque casi exclusivo en el circuito. Prominentes tomas de aire, superficies esculpidas y un gran alerón trasero activo dominan su diseño funcional.

Incorpora un motor V8 biturbo de 4,0 litros que genera 800 CV y 800 Nm de par, canalizado por tracción trasera y caja automática de siete velocidades. Alcanza 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y una velocidad máxima cercana a 335 km/h. El chasis monocasco y suspensión hidráulica activa refuerzan la ligereza extrema. El interior, reducido a lo esencial, prioriza la experiencia directa de conducción.

Mercedes-AMG S 63

Un coche deportivo Mercedes-AMG GT gris se desplaza por una carretera curva, con el fondo de árboles y un cielo parcialmente nublado borroso por la velocidad
El Mercedes-AMG S 63 redefine las berlinas de alto rendimiento con una combinación de potencia, tecnología y confort exclusivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercedes-AMG S 63 es la berlina de alto rendimiento que fusiona potencia, tecnología y máximo confort. Entre sus elementos distintivos figuran detalles AMG en la carrocería, llantas amplias y salidas de escape cuádruples.

Propulsado por un motor V8 biturbo de 4,0 litros que entrega 612 CV, incorpora transmisión AMG SPEEDSHIFT MCT de 9 velocidades y tracción total 4MATIC+. Permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos. El habitáculo destaca por su lujo, infoentretenimiento avanzado y acabados en cuero y materiales selectos.

Porsche 911 GT2

Vista frontal de un Porsche 911 GT2 RS negro mate con llantas bronce, estacionado en una sala de hormigón con iluminación LED azul y naranja.
El Porsche 911 (997) GT2 representa la versión más radical de la generación, diseñado para un rendimiento de coche de competición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Porsche 911 (997) GT2 es la variante más extrema de esta generación, concebida para rendir al nivel de un coche de competición. Su carrocería coupé muestra pasos de rueda anchos, tomas de aire generosas y un alerón fijo para mejorar la estabilidad.

Equipa un motor bóxer de seis cilindros biturbo de hasta 570 CV y caja manual de 6 velocidades, acelerando de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanzando una velocidad máxima próxima a 330 km/h. El chasis reforzado, suspensión deportiva ajustable y frenos cerámicos realzan su carácter de alto rendimiento.

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