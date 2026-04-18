La policía de Atlanta arresta a 18 personas tras carreras ilegales en una intersección

En el video del operativo policial se observa a una multitud de alrededor de 200 personas congregadas en la intersección de James Jackson Parkway NW y Bolton Road NW. Los autos circulan a gran velocidad, dejan huellas en el asfalto y ejecutan maniobras peligrosas mientras el público registra la escena (Facebook: Atlanta Police Department).

Un operativo nocturno de la Policía de Atlanta logró la detención de 18 personas, incluido un menor de edad, tras la irrupción de más de 200 aficionados al automovilismo en una intersección de la ciudad donde desplegaron maniobras y carreras ilegales durante la madrugada del 12 de abril.

La intervención de las fuerzas de seguridad impidió que la situación escalara, en un contexto donde las autoridades han advertido sobre el endurecimiento de la persecución al fenómeno del “street takeover” (toma de la calle). Estos episodios involucran a grupos numerosos que ocupan el espacio público, bloquean vías y ponen en riesgo al resto de los conductores, de acuerdo con The New York Post y FOX 5 Atlanta.

Las autoridades de Atlanta interceptaron a los sospechosos en el cruce de James Jackson Parkway NW y Bolton Road NW tras reportar maniobras de derrape ilegales (Facebook: Atlanta Police Department).

Detalles del operativo policial en Atlanta

El operativo se inició alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando las fuerzas de seguridad respondieron al llamado por una multitud congregada en el cruce de James Jackson Parkway NW y Bolton Road NW. Según un comunicado del Departamento de Policía de Atlanta en Facebook, los asistentes “manejaban de manera temeraria, bloqueaban la vía a los automovilistas y realizaban maniobras de derrape ilegales, también conocidas como ‘donuts’”.

Las imágenes del operativo difundidas por las autoridades muestran a docenas de personas, según la policía unas 200, reunidas alrededor del asfalto con celulares en mano. Los automóviles aceleraban, dejaban marcas en el pavimento y realizaban deslizamientos a alta velocidad.

Las carreras ilegales incluyeron maniobras de derrape y bloqueos de vías, generando peligro tanto para asistentes como para el resto de los conductores (Facebook: Atlanta Police Department).

La intervención policial se produjo cuando los agentes activaron las luces de emergencia, lo que provocó que varios de los presentes huyeran a pie o en sus vehículos. Algunos sospechosos fueron interceptados tras persecuciones breves, como ocurrió con un joven que intentó esconderse en un estacionamiento cercano, reportó The New York Post.

Un agente, mientras perseguía al sospechoso hasta el estacionamiento, le advirtió: “¡Será mejor que te detengas antes de que te aplique una descarga eléctrica!”. En ese lugar, el policía consiguió esposarlo y lo ubicó en la parte trasera de un coche patrulla. Asimismo, otros conductores fueron detenidos cuando trataban de escapar en dos sedanes deportivos, uno negro y otro plateado.

La operación concluyó con la detención de 17 adultos, de entre 17 y 24 años, y un adolescente de 15 años. Los adultos enfrentan cargos por diversas infracciones de tránsito y delitos vinculados al automovilismo ilegal; y permanecen en el Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta. El menor recibió diversas citaciones y deberá pagar una multa.

A su vez, el procedimiento incluyó la incautación de armas de fuego y la retención de los vehículos involucrados. No se registraron heridos durante el operativo, tal como detallaron las autoridades.

Durante el procedimiento fueron incautadas varias armas de fuego y se confiscaron vehículos implicados en las carreras callejeras (Facebook: Atlanta Police Department).

La respuesta institucional y las reacciones en redes sociales ante los arrestos

El Departamento de Policía de Atlanta reiteró su compromiso con la erradicación de las carreras callejeras tras los hechos y agradeció la cooperación de la Patrulla Estatal de Georgia en la contención y desmantelamiento del evento. El mensaje institucional fue explícito: “Las carreras callejeras ilegales no serán toleradas en la ciudad de Atlanta; las personas que participen en esta actividad serán arrestadas, acusadas y sus vehículos confiscados”.

De acuerdo con The Mirror US, en la red social X, donde se difundieron los videos de las carreras callejeras, varios usuarios reaccionaron a la intervención policial y expresaron sorpresa por el bajo número de detenidos frente a la cantidad de participantes que lograron huir.

Un usuario preguntó: “¿Arrestaron a 18 de los 200?”, lo que respuesta de la cuenta @DStateRespTeam, quien afirmó que hubo algunos arrestos y se incautaron vehículos, pero criticó que en lugares como California, con altos índices de criminalidad, las autoridades suelen ignorar estos hechos y permiten que los involucrados actúen con impunidad.