El horario de verano adelantará una hora los relojes en Miami: cuándo empieza el cambio

La luz natural se extenderá en los parques y avenidas de Miami Beach durante las tardes de primavera y verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de verano cambiará la rutina en Miami el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantarán una hora a partir de las 2:00. Este ajuste modificará los horarios de amanecer y atardecer, prolongando la luz natural por las tardes y reduciéndola en la mañana.

El principal objetivo, aplicado en todo Estados Unidos, es optimizar el uso de la luz diurna y facilitar el ahorro de energía, según informó el Miami Herald.

En el sur de Florida, tanto residentes como visitantes notarán el primer efecto el mismo domingo. El amanecer en Miami se producirá a las 7:37 y el sol se pondrá a las 19:26, de acuerdo con datos publicados por el Miami Herald.

Esta medida se mantendrá hasta el domingo 1 de noviembre, cuando concluirá el horario de verano y se recuperará la hora de descanso perdida en marzo.

Durante estos meses, los relojes funcionarán con el horario de verano y alterarán progresivamente los periodos de luz. Las autoridades aconsejan adelantar manualmente los relojes la noche anterior para evitar contratiempos.

Horarios del amanecer y atardecer en Miami

8 de abril: Amanecer 7:04, atardecer 19:40

8 de mayo: Amanecer 6:39, atardecer 19:55

8 de junio: Amanecer 6:28, atardecer 20:11

8 de julio: Amanecer 6:35, atardecer 20:15

8 de agosto: Amanecer 6:50, atardecer 20:01

8 de septiembre: Amanecer 7:03, atardecer 19:32

8 de octubre: Amanecer 7:16, atardecer 18:59

1 de noviembre: Amanecer 6:29, atardecer 17:39

Tras el 1 de noviembre, la duración de la luz diurna volverá a reducirse, marcando el inicio del horario estándar.

Motivos y efectos del horario de verano

El motivo central del horario de verano es alargar la luz natural por la tarde durante la primavera y el verano, favoreciendo el aprovechamiento energético, como explicó el Miami Herald. El Departamento de Energía de Estados Unidos respalda esta política con datos sobre el ahorro en el consumo de electricidad.

El cambio de horario obliga a ajustar manualmente relojes y dispositivos la noche anterior en hogares de Miami. (Foto: @MiamiBeachNews)

La medida también repercute en la seguridad vial. Estudios citados por el medio sostienen que unas tardes más luminosas ayudan a prevenir accidentes en carretera, disminuyen los delitos y permiten una mayor actividad económica durante las horas de luz.

El cambio de hora impacta el descanso. Según el Miami Herald, adelantar el reloj conlleva la pérdida de una hora de sueño en marzo, aunque esta se recupera al regresar al horario estándar en noviembre.

Controversias y desafíos relacionados con el horario de verano

A pesar de sus ventajas, el horario de verano genera desafíos como interrupciones en la agricultura para quienes dependen de ciclos de luz natural. También supone barreras para ciertas observancias religiosas que se rigen por horarios solares o lunares.

El ajuste exige adaptaciones tecnológicas. Los sistemas informáticos diseñados para modificar la hora dos veces al año pueden experimentar retrasos o errores en la transición, un reto recurrente en cada cambio, advirtió el Miami Herald.

En los estudios citados, la ampliación del horario de verano evidenció un ahorro eléctrico equivalente al consumo anual de 100.000 hogares, según evaluaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos recogidas por el Miami Herald.

Recursos y utilidades para la transición

Los sitios especializados como timeanddate.com y 24timezones.com ofrecen herramientas para programar actividades internacionales y convertir horarios, facilitando la adaptación en contextos laborales o educativos.

Para 2026, no se han anunciado propuestas para eliminar el horario de verano en Florida ni cambios legislativos que alteren el esquema vigente. La fecha de inicio y finalización del ajuste horario se mantiene estable, como ocurre desde hace más de una década en la región.