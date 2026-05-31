Florida lanza calculadora oficial para estimar cuánto ahorrarías si bajan los impuestos a la propiedad: cómo usarla y qué tener en cuenta antes de votar

El gobernador DeSantis destinó más de USD 5 millones a promover la calculadora y la campaña Save Our Homes en todo el estado (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo)

El anuncio de la calculadora oficial de ahorros fiscales en Florida puso en primer plano el debate sobre el futuro de los impuestos a la propiedad en el estado.

La herramienta, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y publicada en el sitio saveourhomesfl.com, permite a propietarios con vivienda principal estimar cuánto podrían ahorrar si prospera un plan para aumentar la exención tributaria sobre residencias ocupadas por sus dueños.

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La calculadora muestra, a partir de datos disponibles de cada inmueble, tres resultados: el monto estimado de impuestos de 2025, el monto estimado con una exención de vivienda principal “de hasta USD 250.000” y la diferencia anual proyectada como ahorro.

El propio sitio aclara que se trata de estimaciones ilustrativas y que no constituyen una boleta oficial.

La propuesta que enmarca esta herramienta contempla que la exención para residencias ocupadas por sus dueños pase de USD 50.000 a USD 250.000 a partir de 2028.

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La herramienta impulsada por Ron DeSantis proyecta los posibles ahorros si la exención tributaria pasa de USD 50.000 a USD 250.000 en 2028 (AP Foto/Chris O'Meara, Archivo)

El cambio está sujeto a aprobación legislativa y del electorado, y modificaría de manera sustancial la base imponible sobre la que se calcula el impuesto anual a la propiedad.

Qué responde la calculadora y qué no garantiza

El sitio saveourhomesfl.com detalla los escenarios de ahorro: compara la factura proyectada para 2025 con la que resultaría bajo la nueva exención y calcula la diferencia anual.

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Además, incluye una opción para estimar posibles beneficios adicionales si se aprueban medidas legislativas para propiedades con un valor de hasta USD 500.000, aunque ese punto no está garantizado en la propuesta y depende de futuras decisiones.

El texto del portal incluye una advertencia clave para el votante: aun cuando la calculadora arroje un ahorro, ese número podría variar porque la medida puede modificarse durante el trámite legislativo.

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En otras palabras, la herramienta sirve para dimensionar el orden de magnitud del cambio, pero no reemplaza el contenido final del proyecto ni el lenguaje que llegue a la boleta.

La calculadora oficial de ahorros fiscales en Florida permite a propietarios estimar el impacto de la propuesta de aumento en la exención de impuestos a la propiedad (REUTERS/Marco Bello)

Cómo usarla paso a paso

Para utilizar la calculadora, el sitio solicita que el usuario confirme si es propietario de una vivienda con exención (“homesteaded property owner”) y luego ingrese su dirección.

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El formulario permite buscar por calle y número, y también por identificador catastral del condado (Parcel ID), si se dispone de ese dato.

Una vez realizada la búsqueda, el portal despliega el resumen con el impuesto estimado de 2025, el impuesto estimado con la exención de hasta USD 250.000 y el ahorro anual.

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Si una dirección no aparece, el propio sitio sugiere verificar abreviaturas de la calle (por ejemplo, Drive/Avenue/Street) o si el inmueble figura fuera de límites de ciudad; también advierte que algunas propiedades podrían estar clasificadas como exentas de divulgación pública y que el estado informará un método de contacto para esos casos.

Qué tener en cuenta antes de votar: umbrales y plazos

El plan requiere primero el aval del 60% de la Legislatura de Florida. Si supera ese umbral, la medida se presentaría a los ciudadanos en la boleta electoral de noviembre y debería obtener el respaldo de al menos el 60% de los votantes para entrar en vigor.

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La propuesta sobre la exención fiscal suscita debate sobre la eficiencia del gasto local y el impacto en los servicios esenciales de Florida (REUTERS/Marco Bello)

Esa doble barrera define el punto central para interpretar la calculadora: los ahorros que proyecta solo se materializarían si la propuesta obtiene los votos necesarios en la Legislatura y luego en las urnas. Hasta entonces, el sitio funciona como una simulación sobre una iniciativa que todavía puede cambiar.

Debate por el impacto en gobiernos locales y escuelas

DeSantis pidió que el estado invierta más de USD 5 millones en la promoción de la calculadora y del sitio web de la campaña “Save Our Homes”, en una estrategia orientada a sumar respaldo y responder a críticas sobre el impacto fiscal.

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Los detractores sostienen que el aumento de la exención podría traducirse en pérdidas significativas para presupuestos municipales y escolares, con riesgo para el financiamiento de escuelas, bomberos y otros servicios públicos, y con la posibilidad de que se impulsen nuevas tasas por uso de infraestructuras.

El gobernador minimizó esas preocupaciones y sostuvo que el plan obligaría a los gobiernos locales a administrar de forma más eficiente los recursos de los contribuyentes y a limitar el uso de fondos del impuesto a la propiedad a servicios considerados “esenciales”.

El aumento de la exención de impuestos en Florida aún debe ser aprobado por el 60% de la Legislatura y de los votantes en las urnas (AP foto/Chris O'Meara)

En la sección “Mitos y realidades” del sitio, la campaña afirma: “Menos dinero gubernamental significa menos oportunidades para los intereses especiales. Este plan devuelve el poder a los votantes para que decidan”.

La discusión sobre la reforma fiscal en Florida sigue abierta. Mientras la propuesta se encamina a su definición legislativa, la calculadora quedó instalada como un insumo práctico para que los propietarios midan el posible impacto en su bolsillo y, al mismo tiempo, evalúen el costo potencial en servicios locales antes de votar.