Estados Unidos

La federación de maestros de Estados Unidos insiste en retirar pantallas y chatbots de las aulas

El principal sindicato docente del país solicitó que en los primeros años escolares el aprendizaje se base en la interacción personal, argumentando que el uso excesivo de dispositivos afecta el desarrollo social y cognitivo de los niños

Guardar
Niños sentados en pupitres y dos estudiantes con un docente enseñando junto a una pizarra en clase
La Federación Estadounidense de Maestros exigió eliminar completamente el uso de pantallas y chatbots en la educación primaria, según Randi Weingarten (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Federación Estadounidense de Maestros, encabezada por Randi Weingarten, pidió recientemente que las escuelas retiren por completo las pantallas en preescolar, jardín y hasta segundo grado, y que excluyan los chatbots de inteligencia artificial de toda la primaria.

Este grupo de docentes sostiene que el aprendizaje inicial debe apoyarse en la interacción humana y no en dispositivos que, según advirtió la dirigente al medio The New York Times, pueden comprometer la socialización, la atención y el pensamiento crítico.

PUBLICIDAD

La propuesta llega mientras algunos sistemas escolares de Estados Unidos ya endurecen sus políticas. El mes pasado, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo mayor sistema público del país, anunció que eliminará tabletas y otros dispositivos para los alumnos más pequeños y que impondrá límites de tiempo frente a pantallas en todos los grados, según The New York Times.

Weingarten, presidenta de la American Federation of Teachers, también reclamó bloquear el uso de computadoras en clase para la mayoría de los estudiantes hasta tercer grado, prohibir las herramientas de IA dirigidas a alumnos en primaria y vetar los chatbots de “compañía social” hasta los 16 años, informó NBC News. En su discurso en el National Press Club de Washington, la dirigente planteó que los estudiantes “se están ahogando en tecnología”.

PUBLICIDAD

La Federación Estadounidense de Maestros exigió eliminar completamente el uso de pantallas y chatbots en la educación primaria, según Randi Weingarten (REUTERS/Kylie Cooper)
La Federación Estadounidense de Maestros exigió eliminar completamente el uso de pantallas y chatbots en la educación primaria, según Randi Weingarten (REUTERS/Kylie Cooper)

La dirigente presentó esta ofensiva como parte de una campaña del sindicato, el segundo más grande del país entre los gremios docentes, para devolver prioridad al aprendizaje activo, manual y centrado en vínculos humanos dentro del aula. En ese marco, resumió su enfoque con una consigna: “dispositivos abajo, ojos arriba y manos en acción”.

Pedido del sindicato por el uso de tecnología en aulas

La respuesta directa del gremio es concreta: ningún uso de pantallas para estudiantes de segundo grado o menores, y ningún chatbot de inteligencia artificial para alumnos de escuela primaria, según la recomendación de la American Federation of Teachers. Weingarten sostuvo además que “el trabajo de enseñar y aprender en los primeros grados debe hacerse sin IA”.

En una entrevista telefónica citada por The New York Times, la sindicalista advirtió: “Si no encontramos una manera de denunciar esto desde una perspectiva educativa, temo que perderemos a una generación de niños”.

Además matizó en que no está pidiendo “una prohibición de la IA ni una hoguera de Chromebooks”, sino “lograr el equilibrio correcto para aprovechar los beneficios de la tecnología y mitigar los daños”.

Weingarten advirtió que el uso intensivo de dispositivos en las escuelas afecta negativamente la socialización, la atención y el pensamiento crítico de los niños (REUTERS)
Weingarten advirtió que el uso intensivo de dispositivos en las escuelas afecta negativamente la socialización, la atención y el pensamiento crítico de los niños (REUTERS)

Su planteo se apoya en un rechazo creciente entre padres y docentes al uso intensivo de portátiles, aplicaciones escolares y plataformas digitales entregadas por las escuelas, según The New York Times. Ese movimiento, con respaldo bipartidista, sostiene que hacer tareas en computadoras escolares distrae a los alumnos y se asocia con peores calificaciones y habilidades sociales más débiles.

Weingarten explicó que parte de su cambio de postura surgió tras escuchar a más padres y maestros y después de que su equipo reuniera investigaciones sobre el efecto de los dispositivos en la capacidad de atención de los niños, según detalló NBC News.

También contó que se alarmó al oír a familias que evaluaban excluir a sus hijos del uso de pantallas en la escuela, porque eso podría partir un aula en dos y volver más difícil la enseñanza.

Vista trasera de una niña con suéter rosa y auriculares mirando una laptop con un tutor virtual. Un niño con auriculares está borroso al fondo
Mientras la adopción de la IA en educación crece, algunos sistemas educativos apuestan por métodos tradicionales tras detectar caídas en la concentración (WWNO/Amira)

Giro del sindicato tras una alianza con gigantes tecnológicos

La advertencia pública del sindicato se produce casi un año después de que la organización anunciara la creación de una Academia Nacional para la Instrucción con IA para docentes, respaldada por USD 23 millones de Microsoft, OpenAI y Anthropic, según The New York Times.

En ese momento, Weingarten había dicho que la participación de la industria serviría para capacitar a los maestros y darles mayor influencia sobre el diseño de las herramientas de IA para las escuelas, según el mismo medio.

Esa alianza recibió críticas de algunos afiliados, que consideraron que esas asociaciones debilitaban la autonomía docente frente a la IA. Fue así, que Weingarten declaró la semana pasada que el sindicato negocia con “socios en la academia de IA”, sobre estándares de seguridad y privacidad para el uso escolar de estas herramientas, y que Microsoft, OpenAI y Anthropic aceptaron esos criterios en principio.

Ante NBC News, la dirigente planteó que, pese a esa colaboración, considera que muchas de las grandes tecnológicas están “desempeñando un papel realmente negativo al tratar de empujar más tecnología dentro de las escuelas”. Además agregó en otras declaraciones: “Estamos siendo transparentes”, remarcando que entidades federales deberían encargarse de regular la seguridad con la IA.

La líder sindical añadió que el gremio está dispuesto a renunciar al dinero comprometido si no obtiene garantías. “Estamos dispuestos a apartarnos de la financiación que recibimos aquí si no conseguimos la seguridad y la privacidad”, sentenció.

La Federación de Maestros recibió USD 23 millones de Microsoft, OpenAI y Anthropic para una academia de instrucción con IA, provocando debates internos sobre la autonomía docente (REUTERS/Kevin Mohatt)
La Federación de Maestros recibió USD 23 millones de Microsoft, OpenAI y Anthropic para una academia de instrucción con IA, provocando debates internos sobre la autonomía docente (REUTERS/Kevin Mohatt)

El debate no se limita a Estados Unidos. La cobertura de NBC News informó que Suecia impulsa el regreso a libros impresos y tareas con lápiz y papel ante una caída en la alfabetización y que en Madrid casi 500 mil estudiantes enfrentan límites estrictos al uso de computadoras o tabletas para actividades escolares.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialFederacion Estadounidense De MaestrosIAEducaciónNiñosEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la satisfacción y la constancia en tareas solidarias pueden cambiar la vida de los mayores de 55 años

Vínculos renovados, rutinas activas y nuevos roles sociales son parte de los cambios que experimentan quienes se integran a proyectos solidarios en la jubilación

Por qué la satisfacción y la constancia en tareas solidarias pueden cambiar la vida de los mayores de 55 años

En medio de las negociaciones, Trump ratificó que Irán no tendrá un arma nuclear: “De eso se trata el acuerdo”

El presidente de Estados Unidos defendió el contenido del borrador en discusión y cuestionó versiones difundidas por la prensa sobre el alcance del pacto

En medio de las negociaciones, Trump ratificó que Irán no tendrá un arma nuclear: “De eso se trata el acuerdo”

Florida lanza calculadora oficial para estimar cuánto ahorrarías si bajan los impuestos a la propiedad: cómo usarla y qué tener en cuenta antes de votar

La herramienta impulsada por Ron DeSantis en saveourhomesfl.com permite buscar una dirección y ver tres proyecciones, la factura estimada de 2025, un escenario con exención de hasta USD 250.000 y la diferencia anual, con resultados solo ilustrativos

Florida lanza calculadora oficial para estimar cuánto ahorrarías si bajan los impuestos a la propiedad: cómo usarla y qué tener en cuenta antes de votar

Tragedia en planta química Nippon Dynawave: autoridades confirman recuperación total de víctimas tras la implosión

La totalidad de los cadáveres de los trabajadores reportados como desaparecidos fueron hallados luego del colapso del tanque este sábado

Tragedia en planta química Nippon Dynawave: autoridades confirman recuperación total de víctimas tras la implosión

Por qué la primera encíclica del papa León XIV sobre inteligencia artificial encendió las alarmas en Silicon Valley

El documento abrió una discusión entre empresarios tecnológicos, dirigentes republicanos y líderes religiosos sobre quién debe fijar los límites del desarrollo tecnológico

Por qué la primera encíclica del papa León XIV sobre inteligencia artificial encendió las alarmas en Silicon Valley

TECNO

Ubicar el router en una esquina de la casa: es bueno o malo para la velocidad del WiFi

Ubicar el router en una esquina de la casa: es bueno o malo para la velocidad del WiFi

Salchichas, pasta y naranjas: esta era la dieta de 1 dólar que tenía Elon Musk antes de su imperio

Estos fueron los streamers hispanos más vistos en mayo de 2026: Davoo, Westcol y más

Bill Gates reveló el mejor tipo de trabajo para elegir en la actualidad y no ser reemplazado por la IA

Siri será tus ojos: así es plan de Apple con sus primeras gafas inteligentes

ENTRETENIMIENTO

Tres días en Sicilia con 300 invitados: lo que se sabe de la segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner

Tres días en Sicilia con 300 invitados: lo que se sabe de la segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner

Final explicado de ‘Euphoria’ por el creador de la serie: “No hay razón para suavizarlo”

Paul McCartney aseguró: “Creo que The Beatles fue la mejor banda de todos los tiempos… soy un fan”

El look nupcial de Dua Lipa, inspirado en Bianca Jagger, revoluciona las tendencias

“La casa del dragón” prepara la batalla más impresionante de la televisión con su tercera temporada en HBO

MUNDO

Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Fuerzas estadounidenses interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra posiciones militares en Kuwait

Francia incautó un petrolero vinculado a Rusia y relacionado con un magnate iraní

Estados Unidos realiza esfuerzos diplomáticos con Israel y El Líbano para lograr una desescalada militar en la región

Israel intensifica sus operaciones en el sur del Líbano y reanudará los ataques en Beirut contra objetivos de Hezbollah