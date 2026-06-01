La federación de maestros de Estados Unidos insiste en retirar pantallas y chatbots de las aulas

La Federación Estadounidense de Maestros exigió eliminar completamente el uso de pantallas y chatbots en la educación primaria, según Randi Weingarten (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Federación Estadounidense de Maestros, encabezada por Randi Weingarten, pidió recientemente que las escuelas retiren por completo las pantallas en preescolar, jardín y hasta segundo grado, y que excluyan los chatbots de inteligencia artificial de toda la primaria.

Este grupo de docentes sostiene que el aprendizaje inicial debe apoyarse en la interacción humana y no en dispositivos que, según advirtió la dirigente al medio The New York Times, pueden comprometer la socialización, la atención y el pensamiento crítico.

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La propuesta llega mientras algunos sistemas escolares de Estados Unidos ya endurecen sus políticas. El mes pasado, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo mayor sistema público del país, anunció que eliminará tabletas y otros dispositivos para los alumnos más pequeños y que impondrá límites de tiempo frente a pantallas en todos los grados, según The New York Times.

Weingarten, presidenta de la American Federation of Teachers, también reclamó bloquear el uso de computadoras en clase para la mayoría de los estudiantes hasta tercer grado, prohibir las herramientas de IA dirigidas a alumnos en primaria y vetar los chatbots de “compañía social” hasta los 16 años, informó NBC News. En su discurso en el National Press Club de Washington, la dirigente planteó que los estudiantes “se están ahogando en tecnología”.

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La Federación Estadounidense de Maestros exigió eliminar completamente el uso de pantallas y chatbots en la educación primaria, según Randi Weingarten (REUTERS/Kylie Cooper)

La dirigente presentó esta ofensiva como parte de una campaña del sindicato, el segundo más grande del país entre los gremios docentes, para devolver prioridad al aprendizaje activo, manual y centrado en vínculos humanos dentro del aula. En ese marco, resumió su enfoque con una consigna: “dispositivos abajo, ojos arriba y manos en acción”.

Pedido del sindicato por el uso de tecnología en aulas

La respuesta directa del gremio es concreta: ningún uso de pantallas para estudiantes de segundo grado o menores, y ningún chatbot de inteligencia artificial para alumnos de escuela primaria, según la recomendación de la American Federation of Teachers. Weingarten sostuvo además que “el trabajo de enseñar y aprender en los primeros grados debe hacerse sin IA”.

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En una entrevista telefónica citada por The New York Times, la sindicalista advirtió: “Si no encontramos una manera de denunciar esto desde una perspectiva educativa, temo que perderemos a una generación de niños”.

Además matizó en que no está pidiendo “una prohibición de la IA ni una hoguera de Chromebooks”, sino “lograr el equilibrio correcto para aprovechar los beneficios de la tecnología y mitigar los daños”.

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Weingarten advirtió que el uso intensivo de dispositivos en las escuelas afecta negativamente la socialización, la atención y el pensamiento crítico de los niños (REUTERS)

Su planteo se apoya en un rechazo creciente entre padres y docentes al uso intensivo de portátiles, aplicaciones escolares y plataformas digitales entregadas por las escuelas, según The New York Times. Ese movimiento, con respaldo bipartidista, sostiene que hacer tareas en computadoras escolares distrae a los alumnos y se asocia con peores calificaciones y habilidades sociales más débiles.

Weingarten explicó que parte de su cambio de postura surgió tras escuchar a más padres y maestros y después de que su equipo reuniera investigaciones sobre el efecto de los dispositivos en la capacidad de atención de los niños, según detalló NBC News.

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También contó que se alarmó al oír a familias que evaluaban excluir a sus hijos del uso de pantallas en la escuela, porque eso podría partir un aula en dos y volver más difícil la enseñanza.

Mientras la adopción de la IA en educación crece, algunos sistemas educativos apuestan por métodos tradicionales tras detectar caídas en la concentración (WWNO/Amira)

Giro del sindicato tras una alianza con gigantes tecnológicos

La advertencia pública del sindicato se produce casi un año después de que la organización anunciara la creación de una Academia Nacional para la Instrucción con IA para docentes, respaldada por USD 23 millones de Microsoft, OpenAI y Anthropic, según The New York Times.

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En ese momento, Weingarten había dicho que la participación de la industria serviría para capacitar a los maestros y darles mayor influencia sobre el diseño de las herramientas de IA para las escuelas, según el mismo medio.

Esa alianza recibió críticas de algunos afiliados, que consideraron que esas asociaciones debilitaban la autonomía docente frente a la IA. Fue así, que Weingarten declaró la semana pasada que el sindicato negocia con “socios en la academia de IA”, sobre estándares de seguridad y privacidad para el uso escolar de estas herramientas, y que Microsoft, OpenAI y Anthropic aceptaron esos criterios en principio.

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Ante NBC News, la dirigente planteó que, pese a esa colaboración, considera que muchas de las grandes tecnológicas están “desempeñando un papel realmente negativo al tratar de empujar más tecnología dentro de las escuelas”. Además agregó en otras declaraciones: “Estamos siendo transparentes”, remarcando que entidades federales deberían encargarse de regular la seguridad con la IA.

La líder sindical añadió que el gremio está dispuesto a renunciar al dinero comprometido si no obtiene garantías. “Estamos dispuestos a apartarnos de la financiación que recibimos aquí si no conseguimos la seguridad y la privacidad”, sentenció.

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La Federación de Maestros recibió USD 23 millones de Microsoft, OpenAI y Anthropic para una academia de instrucción con IA, provocando debates internos sobre la autonomía docente (REUTERS/Kevin Mohatt)

El debate no se limita a Estados Unidos. La cobertura de NBC News informó que Suecia impulsa el regreso a libros impresos y tareas con lápiz y papel ante una caída en la alfabetización y que en Madrid casi 500 mil estudiantes enfrentan límites estrictos al uso de computadoras o tabletas para actividades escolares.