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Fuerzas estadounidenses interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra posiciones militares en Kuwait

El Comando Central del Pentágono aseguró que no hubo personal estadounidense herido durante el ataque del régimen, en medio de una nueva escalada de bombardeos entre ambas partes, mientras se atascan las negociaciones para una tregua estable

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Fuerzas estadounidenses interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra posiciones militares en Kuwait.
Fuerzas estadounidenses interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra posiciones militares en Kuwait.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra sus posiciones en Kuwait a las 23 horas (ET) del domingo, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en su cuenta de X. Los misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún personal estadounidense resultó herido. El CENTCOM señaló que permanece vigilante y continuará protegiendo a sus fuerzas de la agresión iraní mientras apoya el alto el fuego en curso.

“Anoche a las 11 p.m. ET, las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las fuerzas estadounidenses con base en Kuwait. Estos misiles fueron derrotados de inmediato y ningún personal estadounidense resultó herido”, señala el comunicado del CENTCOM en X.

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Los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC) anunciaron el lunes que habían atacado una base utilizada por fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní. El comunicado, divulgado por la televisión estatal IRIB y otros medios oficiales, no precisó la ubicación de la base.

El ejército de Kuwait informa que su defensa aérea interceptó ataques con drones y misiles, por segunda vez en menos de una semana.
El ejército de Kuwait informa que su defensa aérea interceptó ataques con drones y misiles, por segunda vez en menos de una semana.

El ejército de Kuwait indicó que su defensa aérea respondió a un ataque con drones y misiles. La defensa aérea kuwaití interceptó “ataques con misiles y drones hostiles” por segunda vez en menos de una semana. El ejército kuwaití informó en su cuenta de X que el ruido de explosiones fue causado por los sistemas de defensa al interceptar estos ataques. La agencia estatal KUNA reportó que las sirenas de alerta aérea sonaron en el país pese a la tregua vigente entre Estados Unidos e Irán.

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Kuwait reiteró su condena a los “repetidos y flagrantes ataques iraníes, que representan una peligrosa escalada” en la región, tras responder esta madrugada a nuevos misiles y drones sobre su territorio. El Ministerio de Exteriores kuwaití denunció que los hechos constituyen “un ataque directo a la seguridad y la estabilidad del Estado” y “una violación flagrante” del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución número 2817/2026 del Consejo de Seguridad.

Kuwait reitera su derecho a adoptar medidas para defender su territorio ante la grave amenaza que representan los ataques iraníes.
Kuwait reitera su derecho a adoptar medidas para defender su territorio ante la grave amenaza que representan los ataques iraníes.

El Estado Mayor General del Ejército kuwaití confirmó que sus sistemas de defensa interceptaron “ataques enemigos”, sin precisar qué zonas resultaron afectadas. El Ministerio de Exteriores subrayó la “grave amenaza” para la seguridad de los civiles y las instalaciones vitales del país. Añadió que la continuidad de estos ataques socava los esfuerzos por reducir la tensión y advirtió que Kuwait se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias para preservar su seguridad y defender su territorio.

Desde el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, Kuwait ha denunciado varios ataques contra su territorio e infraestructuras estratégicas, algunos atribuidos directamente a la República Islámica de Irán.

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