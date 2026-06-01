El restaurante de Red Lobster en Times Square cerrará tras 23 años de actividad

Red Lobster cerrará su icónico restaurante de Times Square el 14 de junio tras 23 años de servicio debido a obras y reconversión del edificio (Dreamstime)

La cadena Red Lobster cerrará su restaurante de Times Square el 14 de junio después de 23 años de actividad, debido a que las obras en el edificio donde está ubicado redujeron el acceso, la visibilidad y el tránsito de clientes, y porque la propiedad en 5 Times Square será convertida en viviendas, según informó la empresa a medios como ABC 7, Fox Business y New York Post.

El cierre se suma a un proceso más amplio de reestructuración de la empresa. El local de Manhattan pasará a formar parte de más de 100 restaurantes de Red Lobster que cerraron en los últimos años, mientras que las ventas de la compañía cayeron 6,2% interanual hasta USD 1.560 millones pese a que a fines de 2025 operaba más de 500 sucursales en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La decisión afecta al único restaurante de Red Lobster que quedaba dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. La compañía le indicó a ABC 7 y Fox Business que todos los empleados recibirán la opción de ser transferidos a otra sucursal de su elección y un pago adicional para acompañar la transición.

La decisión afecta al único restaurante de Red Lobster que quedaba dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York (ABC7)

Local de 5 Times Square dejará de operar por las obras: cómo transformarán al edificio

El restaurante está ubicado en la esquina de la calle 41 y la Séptima Avenida, en el número 5 de Times Square, y funcionaba allí desde 2003, según The Independent y Fox Business. De acuerdo con ambos medios, era un local de tres plantas y ocupaba 16.482 pies cuadrados, una superficie equivalente a unos 1.531 metros cuadrados.

PUBLICIDAD

En la explicación difundida por la empresa y citada por ABC 7 y Fox Business, Red Lobster sostuvo: “Times Square ha sido una parte importante de la historia de Red Lobster, y esta fue una decisión difícil. Las obras extensas y prolongadas en el edificio afectaron de forma considerable el acceso, la visibilidad y el flujo de público de este restaurante”.

En esa misma declaración, la compañía agregó: “Dadas esas condiciones, junto con la conversión prevista del edificio para uso residencial, seguir operando en esta ubicación ya no era viable”.

PUBLICIDAD

Según detallaron medios locales, los propietarios de 5 Times Square buscaban en 2024 un alquiler anual de aproximadamente USD 2,2 millones por el espacio de tres niveles. En aquel momento, a los trabajadores se les había dicho que el restaurante no estaba destinado al cierre y que seguía siendo un local de “alto rendimiento”, pese a la preocupación por las finanzas generales de la cadena y por las negociaciones del contrato de arrendamiento.

El restaurante de Times Square era el único de Red Lobster que quedaba en los cinco distritos de Nueva York tras el cierre de otras sucursales (REUTERS)

Cierre luego de la bancarrota y cambio de control de la cadena

Red Lobster llega a este cierre después de haberse acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras en mayo de 2024, según Fox Business. Posteriormente, la empresa salió de ese proceso con un plan de reorganización aprobado por un tribunal y bajo una nueva estructura de propiedad respaldada por Fortress Investment Group.

PUBLICIDAD

Como parte de esa reestructuración, RL Investor Holdings LLC, una entidad respaldada por Fortress Investment Group, adquirió la compañía, según Fox Business. Ese medio también indicó que Damola Adamolekun asumió como director ejecutivo tras la reorganización y quedó al frente de los esfuerzos para reactivar la cadena.

Al momento de salir del Capítulo 11, Red Lobster dijo que seguiría operando como una empresa independiente con 544 restaurantes en 44 estados de Estados Unidos y cuatro provincias canadienses, según Fox Business. Ese medio añadió que la compañía no indicó que el cierre de Times Square forme parte de una nueva ronda más amplia de clausuras.

PUBLICIDAD

El restaurante de Manhattan había ganado visibilidad nacional por promociones y eventos especiales, entre ellos una entrega gratuita de langosta que tuvo amplia difusión en 2023. También era una de las ubicaciones más reconocibles de la marca por su presencia en una de las zonas con mayor circulación de turistas y asistentes al teatro en Nueva York.

La renta anual del local de 5 Times Square alcanzaba los USD 2,2 millones, mientras la propiedad será convertida en viviendas de uso residencial (ABC7)

En el tramo final de su comunicado, citado por ABC 7 y Fox Business, la empresa afirmó: “Agradecemos a los miembros del equipo y a los clientes que hicieron especial a este restaurante durante estos años. A todos los miembros del equipo se les ofrecerá la oportunidad de trasladarse a la sucursal de Red Lobster que elijan y recibir un pago adicional para apoyarlos durante esta transición”.

PUBLICIDAD