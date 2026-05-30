Nueva York enviará cheques únicos de USD 100 a USD 200 a 8,2 millones de hogares para aliviar el costo de la energía

Nueva York enviará cheques de USD 100 a USD 200 a 8,2 millones de hogares como ayuda ante el costo de la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 8,2 millones de hogares en Nueva York recibirán este año cheques únicos para aliviar el costo de la energía, una medida incluida en el presupuesto estatal del año fiscal 2027 que asignó USD 1.000 millones al programa.

La iniciativa, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, prevé envíos automáticos por correo entre septiembre y diciembre para contribuyentes que cumplan los requisitos.

El plan se denomina Protecting Our Wallets Energy Rebate (reembolso energético para proteger nuestros bolsillos), identificado por sus siglas POWER, y se aplicará con base en la información fiscal del año tributario 2024.

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De acuerdo con el Gobierno del Estado de Nueva York, los pagos se emitirán como cheques de “crédito anticipado” y se enviarán sin que el beneficiario deba completar una solicitud, un punto clave para el alcance masivo del programa.

En la presentación del paquete presupuestario, Hochul enmarcó el reembolso como una herramienta de alivio inmediato ante el aumento de las facturas de servicios públicos.

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Según un comunicado del Gobierno del Estado de Nueva York, la administración estatal buscó combinar asistencia directa a contribuyentes con medidas para endurecer la supervisión sobre las empresas reguladas y el proceso de revisión de tarifas.

En ese marco, la gobernadora atribuyó parte de las subas de costos a decisiones federales y sostuvo que el Estado debía responder con una intervención centrada en el bolsillo de los usuarios.

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Requisitos: quiénes pueden cobrar el cheque POWER

Los beneficiarios del cheque POWER se identifican según la declaración de impuestos de 2024 y requisitos de residencia e ingresos (Reuters)

Según el Gobierno del Estado de Nueva York, la elegibilidad para el año tributario 2024 exige: declarar a tiempo como residente, haber sido residente pleno, tener ingresos dentro de los umbrales del programa y no figurar como dependiente de otro contribuyente.

El diseño operativo del beneficio apunta a que el pago funcione de forma automática. Según el Gobierno del Estado de Nueva York, la administración fiscal utilizará la información ya disponible de las declaraciones de 2024 para determinar quién califica y por qué monto.

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La medida evita la apertura de un período de inscripción que, en otros programas, suele generar demoras y confusión, aunque también deja a los contribuyentes atados a que sus datos estén actualizados en los registros estatales.

En cuanto al calendario, el Estado ubicó los envíos por correo entre septiembre y diciembre. De acuerdo con el Gobierno del Estado de Nueva York, no habrá una fecha única de distribución para todos los beneficiarios: la ventana de entrega abarcará varios meses y dependerá del procesamiento y del correo postal.

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En términos prácticos, el esquema busca coincidir con un tramo del año en el que muchas familias enfrentan facturación elevada, pero sin prometer un día específico de llegada.

Montos: cuánto paga el programa y cómo se define el valor del cheque

Los montos del programa POWER varían según tipo de declaración e ingresos: hasta USD 200 por hogar beneficiario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa fijó tres montos definidos por tipo de declaración y nivel de ingresos. No se trata de un reembolso proporcional al consumo ni de un crédito aplicado a la factura: el pago es fijo dentro de cada tramo, según la situación fiscal de 2024.

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USD 200 para parejas que declaren en conjunto con ingresos inferiores a USD 150.000 en 2024.

USD 150 para parejas que declaren en conjunto con ingresos entre USD 150.000 y USD 300.000 en 2024.

USD 100 para contribuyentes que declaren de forma individual con ingresos inferiores a USD 150.000 en 2024.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Nueva York, los cheques se emitirán como pagos anticipados enviados por correo dentro del período septiembre-diciembre. En el anuncio oficial, el Ejecutivo estatal estimó que el programa alcanzará a 8,2 millones de hogares, una cifra que explica tanto el tamaño del fondo como la decisión de automatizar el proceso.

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El paquete energético del presupuesto: controles a empresas y comisión RATES

El reembolso POWER se anunció como uno de los ejes del paquete energético del presupuesto FY27. Según el Gobierno del Estado de Nueva York, la iniciativa se combinó con reformas para “poner a las familias por delante” en la regulación del sector, con el objetivo de que ciertos costos corporativos no terminen en la tarifa que paga el usuario.

Entre las líneas generales descritas por el Ejecutivo, se incluyó la intención de limitar el traslado a las tarifas de gastos no vinculados a la prestación del servicio, como acciones de lobby o campañas de relaciones públicas, y la posibilidad de vincular compensaciones ejecutivas con metas de asequibilidad.

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El Estado también mencionó que se ampliaría el tiempo de revisión de solicitudes de aumentos para que las autoridades y otras partes puedan analizar con más detalle los pedidos de las empresas reguladas.

El presupuesto también incorporó la creación de una comisión para estudiar el aumento de las facturas y proponer cambios. De acuerdo con el Gobierno del Estado de Nueva York, el texto identificó a la comisión RATES, con participación de defensores de consumidores y expertos en energía, para investigar causas, evaluar el desempeño de las compañías y recomendar reformas.

En declaraciones citadas por Spectrum Local News, Hochul sostuvo: “Cuando empiecen a ver llegar esas facturas, también verán llegar esta ayuda”, en alusión a la llegada de los cheques.

Críticas republicanas: “no es suficiente” y el argumento del año electoral

El programa quedó envuelto en una discusión política. Legisladores republicanos lo cuestionaron por su alcance y por tratarse de un pago único. El senador estatal Joseph Griffo, republicano del valle de Mohawk, afirmó: “Esto no es suficiente”, al sostener que el costo del gas y la electricidad requiere alivios permanentes y no medidas puntuales.

Griffo planteó además que los cheques llegan en un año electoral y que la asistencia debería sostenerse a lo largo del tiempo. Ese cuestionamiento convive con otro debate: si el Estado debe priorizar transferencias directas a contribuyentes, como estos cheques, o concentrarse en reformas regulatorias de largo plazo para moderar aumentos futuros.

Desde la administración de Hochul, en cambio, defendieron el esquema como un alivio directo, automático y de implementación rápida para millones de hogares, dentro de un paquete que también busca endurecer reglas y aumentar la supervisión sobre el sistema tarifario.