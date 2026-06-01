Policía despedido en Carolina del Norte tras violenta agresión a una mujer: el video desata protestas y una investigación estatal

Una cámara domiciliaria captó el momento en que un efectivo reduce a una mujer en el césped de una vivienda, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales (WSOC)

Un agente de la Policía de Shelby fue despedido después de que una cámara de timbre registrara cómo golpeó en reiteradas ocasiones a Cherrie Moore durante un arresto en Carolina del Norte.

La difusión del video generó protestas en la ciudad y motivó una revisión independiente sobre posibles delitos. Así lo informó ABC News, medio que confirmó que la decisión de destituir al agente se tomó tras una investigación administrativa interna.

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Los resultados de esa pesquisa fueron enviados a la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte para su revisión.

El accionar de la policía durante detenciones vuelve a estar en el centro del debate público tras la divulgación de este episodio en Carolina del Norte (WSOC)

La mujer fue identificada por su familia como Cherrie Moore, de 34 años. Su padre relató a CNN que Moore sufrió una fractura de nariz, hematomas en ambos ojos y un corte en el labio.

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Añadió que debía ser evaluada por una posible conmoción cerebral. Tras la detención, Moore quedó inicialmente bajo una fianza de USD 10.000, aunque después fue liberada bajo una garantía no asegurada.

El jefe de la Policía de Shelby, Brad Fraser, comunicó que el agente fue despedido tras el cierre de la investigación interna. Fraser calificó la conducta del oficial como “perturbadora e inapropiada” y afirmó que ese tipo de comportamientos no serían tolerados en el departamento.

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En una conferencia de prensa, Fraser remarcó su compromiso con los valores de la institución y la comunidad, reportó CNN.

La mujer involucrada fue identificada por sus familiares, quienes denunciaron lesiones físicas y solicitaron apoyo médico y legal para ella (Familia Moore)

Secuencia del arresto y testimonios

Las imágenes de la cámara de timbre muestran al agente forcejeando con Moore, llevándola al suelo y propinándole varios golpes en la cara y el cuerpo.

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Otro policía intervino intentando detener la agresión, como se observa en el video difundido. WRDW detalló que la grabación comenzó solo cuando el dispositivo detectó movimiento, por lo que no está claro qué sucedió antes.

Durante el arresto, Moore manifestó que no tenía ninguna orden en su contra y preguntó al agente qué estaba haciendo.

Durante ese momento, Moore solicitó atención de salud mental, explicó que no estaba tomando su medicación y pidió varias veces que llamaran a su padre.

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El registro audiovisual muestra la intervención de más de un oficial y recoge pedidos de ayuda y atención de salud mental por parte de la detenida (WSOC)

El caso también motivó declaraciones de especialistas. Michael Alcazar, exdetective del Departamento de Policía de Nueva York y profesor en John Jay College, revisó el video y sostuvo que el agente empleó una fuerza muy superior a la necesaria. Alcazar puntualizó que continuar golpeando a Moore después de la llegada de un segundo policía “viola principios básicos del uso de la fuerza”, según declaraciones recogidas por CNN.

El padre de Moore relató a ABC News que presenciar el video fue un golpe emocional fuerte. Señaló que su hija padece problemas de salud mental y de consumo de sustancias, y afirmó que ella no respondió con golpes al agente.

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El tío de la mujer, Michael Moore, reclamó que el agente sea acusado penalmente. “Solo queremos que se haga lo correcto, y lo primero es que lo acusen”, afirmó a ABC News.

Vecinos y activistas se congregaron en las inmediaciones de la comisaría local para exigir respuestas y responsabilización institucional (WSOC)

Cargos, protestas y reacciones oficiales

Respecto a la situación judicial de Moore, ABC News indicó que los cargos fueron retirados. CNN, por su parte, reportó que los cargos seguían vigentes y que la orden judicial señalaba que Moore ingresó de manera ilegal a un edificio, huyó a pie y rasgó el uniforme del agente.

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Las protestas comenzaron frente al departamento de policía antes de que se confirmara el despido, de acuerdo a WRDW. Los manifestantes reclamaron sanciones para el agente y exhibieron carteles con mensajes dirigidos al jefe policial. Entre los lemas se destacaron “Protejan a nuestras mujeres” y llamados a la justicia.

El administrador municipal de Shelby, Justin Merritt, agradeció la investigación y remarcó la necesidad de reparar el daño causado, informó ABC7. El director de la Oficina Estatal de Investigaciones, Chip Hawley, pidió paciencia a la comunidad mientras avanza la pesquisa, detalló CNN.

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