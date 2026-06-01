Estados Unidos

Conductor enfrenta cargos por homicidio involuntario tras choque en Virginia: cinco muertos y decenas de heridos

Un autobús que circulaba por la Interestatal 95 embistió a varios vehículos en una zona de obras. Jing Dong, ciudadano estadounidense naturalizado de origen chino que no habla inglés, permanece detenido bajo investigación por su desempeño al volante

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Vista aérea de un autobús blanco accidentado con daños frontales, semihundido en una zanja con agua y vegetación. Dos personas con chalecos de seguridad cerca
Un viaje familiar terminó en tragedia tras un choque masivo que dejó cinco fallecidos y decenas de heridos en una autopista de Virginia (NBC News)

El conductor Jing Dong fue acusado de homicidio involuntario tras el choque múltiple que dejó cinco muertos en la Interestatal 95 de Virginia a las 2:35 del viernes. La investigación estatal y federal revisa su actuación al volante, la capacitación recibida y sus registros de licencia.

El impacto dejó 44 personas hospitalizadas, tres de ellas con heridas críticas, de acuerdo con la Policía Estatal de Virginia citada por CBS News.

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En el autobús viajaban 34 personas cuando el vehículo embistió a seis automóviles en el condado de Stafford. El autobús involucrado pertenece a la empresa E&P Travel, con sede en Carolina del Norte, y cubría la ruta entre New York City y Charlotte.

Vista de un accidente vehicular en una autopista con un SUV severamente dañado, un camión y un oficial de policía examinando los escombros
La colisión involucró a un autobús de pasajeros y varios vehículos en plena madrugada, generando una respuesta de emergencia a gran escala en la zona (Virginia State Police)

El informe preliminar de la policía detalla que en el momento del accidente el tránsito se encontraba disminuyendo la velocidad debido a una zona de obras en la carretera.

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El autobús, operado por Dong, no logró reducir la velocidad a tiempo e impactó contra una Chevrolet Suburban, que fue empujada hacia adelante y chocó a su vez con una Acura SUV y otros autos. El autobús terminó colisionando con más vehículos, agravando el saldo de heridos y fallecidos.

Vista aérea de un autobús blanco volcado en un terraplén junto a una autopista. Varios trabajadores con chalecos amarillos y cascos blancos están en el arcén
Las autoridades centran sus pesquisas en la velocidad del autobús y la reacción del conductor ante el tráfico lento por trabajos en la carretera (LiveNOW from FOX)

Las víctimas y el contexto del accidente

Cuatro de las víctimas mortales eran integrantes de una misma familia de Greenfield, Massachusetts. Viajaban a una boda familiar en Carolina del Sur y transportaban postres caseros preparados para la celebración.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Dmitri Doncev, de 45 años; su esposa Ecterina Doncev, de 44; su hija Emily, de 13; y su hijo Mark, de siete. La quinta víctima fue Priscilla Mafalda, de 25 años y residente de Worcester, quien viajaba en la Chevrolet Suburban.

La familia Doncev se había establecido en Estados Unidos en 2008 tras emigrar desde Moldavia. Dmitri trabajaba como enfermero en Holyoke Medical Center, mientras que Ecterina era peluquera. Una familiar, Carolina Bublik, relató a Associated Press que Ecterina había pasado varios días preparando los postres que llevaban para la boda. La tragedia impactó profundamente a la comunidad de Greenfield, donde la familia era conocida y apreciada.

Composición de dos imágenes: una mujer sonriendo con gorro blanco en un paisaje nevado, y una familia de cuatro personas posando frente a un letrero
Entre los fallecidos se encuentra una familia que se dirigía a una boda, así como una joven que viajaba en otro de los autos impactados (GoFundMe)

El accidente alteró por completo los planes familiares. La boda en Carolina del Sur, que debía celebrarse ese domingo, se transformó en un momento de duelo y homenaje para recordar a las víctimas. Bublik relató que Dmitri y su hermano viajaban en autos separados rumbo a la celebración, pero se separaron en el trayecto.

Cuando Iuri Doncev llegó al destino y su hermano no aparecía ni respondía el teléfono, la familia supo que algo grave había sucedido.

Entre los heridos, tres personas permanecen en estado crítico, mientras que el resto recibió atención en hospitales de la zona y fue dado de alta en las horas siguientes. El choque generó una amplia movilización de servicios de emergencia, que trabajaron durante la madrugada en la asistencia a los pasajeros y automovilistas afectados.

Restos carbonizados de un automóvil y parte de un camión visible en una carretera con un muro de contención. Dos oficiales de policía, uno con un chaleco "STATE POLICE", observan la escena
El impacto ocurrió cuando los vehículos disminuían la marcha por una zona de obras, lo que desencadenó una cadena de colisiones (Virginia State Police)

Investigación y foco en la habilitación del conductor

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lleva adelante una investigación paralela a la de la policía estatal, centrando la atención en las condiciones técnicas del autobús, la velocidad registrada al momento del impacto y el estado del conductor.

El organismo señaló que el motorcoach de E&P Travel viajaba a una velocidad considerable y que las evidencias sugieren ausencia o mínima acción de frenado.

El integrante de la NTSB Tom Chapman afirmó que todavía es demasiado pronto para determinar con exactitud lo que ocurrió a bordo antes del accidente, pero explicó que el análisis incluirá las actividades del conductor en las 72 horas previas, revisando posibles problemas de sueño, distracción o consumo de sustancias.

Vehículo calcinado y destrozado en una autopista, con escombros esparcidos. Varios oficiales de policía están de pie cerca, investigando la escena
Tanto la policía estatal como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte analizan los registros del conductor y las condiciones del transporte (Virginia State Police)

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, puntualizó en X que Dong es ciudadano estadounidense naturalizado, nacido en China, y que no habla inglés, contraviniendo las regulaciones federales para conductores de autobuses comerciales.

La licencia comercial de Dong fue emitida en 2024 en el estado de Nueva York. Duffy aseguró que el Departamento de Transporte revisará a fondo los registros de licencia, la documentación de capacitación y el historial de empleo del conductor.

Además, advirtió que cualquier empresa, instructor o escuela que haya facilitado la habilitación de un conductor no calificado será objeto de un escrutinio riguroso por parte de las autoridades federales.

El secretario de Transporte federal cuestionó la habilitación del chofer y advirtió sobre la revisión de los procesos de capacitación en el sector (REUTERS/Eric Lee)
El secretario de Transporte federal cuestionó la habilitación del chofer y advirtió sobre la revisión de los procesos de capacitación en el sector (REUTERS/Eric Lee)

El proceso de investigación de la NTSB se espera que se extienda por varios meses, aunque un informe preliminar será presentado en los próximos 30 días.

Mientras tanto, la comunidad de Greenfield y las familias afectadas permanecen a la espera de respuestas sobre las causas y responsabilidades de este trágico accidente en la Interstate 95 de Virginia.

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