Estados Unidos

En medio de las negociaciones, Trump ratificó que Irán no tendrá un arma nuclear: “De eso se trata el acuerdo”

El presidente de Estados Unidos defendió el contenido del borrador en discusión y cuestionó versiones difundidas por la prensa sobre el alcance del pacto

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Primer plano del presidente Donald Trump en la Oficina Oval, vestido con traje azul, camisa blanca y corbata, gesticulando con las manos abiertas
Trump volvió a afirmar que Irán no tendrá un arma nuclear (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que cualquier eventual acuerdo con Irán contempla la prohibición de que Teherán desarrolle armamento nuclear.

Las declaraciones del mandatario republicano se produjeron luego de reportes periodísticos que sostienen que el borrador del acuerdo en negociación entre Washington y Teherán no incluiría todavía definiciones detalladas sobre el programa nuclear iraní, y que esos puntos quedarían para etapas posteriores del diálogo bilateral.

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Según esas versiones, el esquema de trabajo entre ambas delegaciones mantiene abierta la discusión sobre los aspectos técnicos más sensibles del programa atómico, mientras avanzan en otros capítulos vinculados a la implementación general del eventual entendimiento.

CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó hoy, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares. A continuación, profundiza extensamente en otros aspectos relacionados con las armas nucleares. De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo”, escribió el mandatario.

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En paralelo, distintas publicaciones en Estados Unidos señalaron que Trump habría solicitado modificaciones en el texto que se analiza desde hace semanas. De acuerdo con información atribuida a fuentes cercanas a las conversaciones y citada por medios como Axios, el presidente pidió ajustes en apartados relacionados con el control del material nuclear iraní y con cuestiones estratégicas vinculadas al estrecho de Ormuz.

Donald Trump publica un mensaje en Truth Social arremetiendo contra CNN y defendiendo su acuerdo nuclear con Irán frente a lo que considera noticias falsas
Donald Trump publica un mensaje en Truth Social defendiendo su acuerdo nuclear con Irán

En particular, el medio digital indicó que uno de los puntos en revisión incluye mayores precisiones sobre los mecanismos mediante los cuales Estados Unidos podría supervisar o administrar las reservas de uranio enriquecido de Irán en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo.

Las filtraciones se conocen en un momento en el que el proceso de negociación entre ambas partes continúa sin un cierre formal y con versiones contrapuestas sobre el grado de avance de los entendimientos técnicos. Mientras algunas fuentes describen progresos parciales, otras señalan que los temas más sensibles siguen sin resolución.

El propio Trump había anticipado días atrás que tomaría una decisión “final” sobre el rumbo de las conversaciones, aunque esa definición aún no se ha concretado públicamente.

Europa reclama avances y alerta por el impacto en Ormuz

Entretanto, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió acelerar las negociaciones entre Washington y Teherán y advirtió sobre las consecuencias económicas del bloqueo o la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte global de petróleo y gas.

“Esto tiene que terminar”, afirmó Barrot en una entrevista con la cadena BFM-TV. El canciller francés sostuvo además que “Irán y Estados Unidos deben hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo porque la situación es insostenible”, en referencia al impacto que la crisis tiene sobre los mercados energéticos internacionales.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió acelerar las negociaciones entre Washington y Teherán (REUTERS)
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió acelerar las negociaciones entre Washington y Teherán (REUTERS)

Barrot subrayó que las tensiones en la región ya se reflejan en los precios de los combustibles a nivel global. “Lo sentimos cada día en las gasolineras y, en general, por su impacto en la economía mundial y francesa. Esto tiene que terminar”, añadió.

El ministro francés también se refirió a las declaraciones de Trump sobre el programa nuclear iraní y recordó antecedentes en los que Teherán había ofrecido garantías similares sin que se tradujeran en compromisos verificables. “Una cosa son las palabras y otra muy distinta los compromisos”, señaló.

Según Barrot, los preparativos para una eventual misión internacional destinada a asegurar la reapertura de la navegación en Ormuz se encuentran en una fase avanzada, con conversaciones activas entre Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Irán.

Desde Teherán, el régimen reiteró que no aceptará un acuerdo sin garantías concretas que protejan sus intereses nacionales. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Irán solo considerará un pacto cuando existan resultados verificables y no promesas políticas.

(Con información de EFE y AFP)

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