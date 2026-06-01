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Rosamund Pike detuvo una ovación en Londres para exigir respeto en el teatro

La actriz británica interpeló a un espectador por usar el móvil durante una función de “Inter Alia”, reavivando la discusión sobre el comportamiento del público y el impacto de la tecnología en la experiencia escénica

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La actriz Rosamund Pike detuvo la ovación final de Inter Alia en Londres para reprender el uso de un móvil durante una escena clave - REUTERS/Isabel Infantes
La actriz Rosamund Pike detuvo la ovación final de Inter Alia en Londres para reprender el uso de un móvil durante una escena clave - REUTERS/Isabel Infantes

La actriz Rosamund Pike interrumpió la ovación final de la obra Inter Alia el sábado en el Wyndham’s Theatre de Londres para reprender públicamente a un espectador que utilizó el móvil durante una escena clave. Pike subrayó ante el público la importancia del intercambio emocional en el teatro, lo que suscitó una reacción de sorpresa y aplausos entre los asistentes.

Rosamund Pike llamó la atención a un espectador tras detectar el uso de un móvil en el momento más emotivo de la obra Inter Alia en el West End. La actriz remarcó que conductas como esa interrumpen la conexión entre intérprete y público y afectan el esfuerzo de quienes trabajan sobre el escenario. Su intervención puso en primer plano el debate sobre el uso de dispositivos y la convivencia en espacios culturales británicos.

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El gesto de Rosamund Pike reavivó el debate sobre el uso de dispositivos móviles y el respeto en los espacios culturales británicos - REUTERS/Isabel Infantes
El gesto de Rosamund Pike reavivó el debate sobre el uso de dispositivos móviles y el respeto en los espacios culturales británicos - REUTERS/Isabel Infantes

Pike se dirigió a la audiencia al concluir la función, sin señalar directamente al responsable, para remarcar el efecto negativo de este tipo de distracciones. “Intento contarles una historia y sentirlos, y espero que ustedes también me sientan”, expresó, recogen The Guardian y BBC News. Añadió que, en caso de tratarse de una emergencia, el uso del teléfono sería comprensible, pero que la presencia de dispositivos afecta a quienes actúan. La reacción del público fue inmediata, con murmullos seguidos de vítores y aplausos.

La intervención de Rosamund Pike revivió el debate sobre el uso de móviles en el teatro. Otras figuras del West End han manifestado su rechazo ante estas conductas. La actriz Lesley Manville criticó a quienes graban o toman fotos incluso durante los saludos finales: “Aplaudan o no, pero no pongan el teléfono en nuestras caras. Me resulta insultante”, declaró, según BBC News. Desde otra perspectiva, algunos asistentes consideran justificable grabar los saludos para conservar recuerdos, sobre todo familiares, aunque coinciden en que durante la representación no hay excusa para utilizar dispositivos. Así lo explicó una asistente entrevistada por BBC News, quien calificó de “inaceptable” cualquier distracción y defendió el derecho de los actores a reclamar respeto.

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Pike enfatizó la importancia de la conexión emocional entre actores y público en el teatro del West End - REUTERS/Mario Anzuoni
Pike enfatizó la importancia de la conexión emocional entre actores y público en el teatro del West End - REUTERS/Mario Anzuoni

Debate sobre el uso de móviles en el teatro

El episodio protagonizado por Pike no es aislado en la escena londinense. En abril, Cynthia Erivo interrumpió una función de “Drácula” al identificar a un espectador grabando la obra, según The Hollywood Reporter. En 2024, Andrew Scott detuvo el soliloquio de “Hamlet” tras ver a alguien con un ordenador portátil durante la representación. La actriz Juliet Stevenson respaldó la actitud de Pike e insistió ante BBC News en que la preservación de la “ilusión teatral” depende tanto de los actores como del público: “Un solo teléfono que suene lo arruina para todos” y “interrumpir la experiencia es un acto de egoísmo extremo”.

El consenso apunta a la corresponsabilidad de intérpretes y espectadores para cuidar la experiencia en el teatro. Stevenson indicó que este tipo de distracciones obliga al actor a redoblar esfuerzos, pues no solo se pierde la concentración, sino que se debe intentar recuperar la atención de la audiencia. El debate permanece abierto: algunas voces defienden permitir que se graben los saludos finales, mientras que otras abogan por prohibir totalmente el uso de dispositivos en la sala.

Figuras del West End, como Lesley Manville, respaldaron la postura de Rosamund Pike contra las distracciones por móviles durante actuaciones teatrales - REUTERS/Eduardo Munoz
Figuras del West End, como Lesley Manville, respaldaron la postura de Rosamund Pike contra las distracciones por móviles durante actuaciones teatrales - REUTERS/Eduardo Munoz

Sobre la obra Inter Alia y la trayectoria de Rosamund Pike

Inter Alia narra la historia de Jessica Parks, una jueza del tribunal de la Corona en Londres que enfrenta la acusación de abuso sexual contra su propio hijo mientras desafía los prejuicios del sistema judicial en casos de violencia sexual. Pike obtuvo el premio Olivier a mejor actriz en abril por esta interpretación, según The Guardian. La autora australiana Suzie Miller, también creadora de “Prima Facie”, escribió la pieza, que tuvo su estreno el año anterior en el National Theatre y actualmente se presenta en una temporada limitada en el West End hasta el 20 de junio, indica BBC News.

La corresponsabilidad entre intérpretes y espectadores para cuidar la experiencia teatral fue destacada tras el episodio en el Wyndham’s Theatre - REUTERS/Jaimi Joy
La corresponsabilidad entre intérpretes y espectadores para cuidar la experiencia teatral fue destacada tras el episodio en el Wyndham’s Theatre - REUTERS/Jaimi Joy

El montaje ha sido reconocido tanto por la solidez de su texto como por la intensidad física de la puesta en escena, según evalúa The Guardian. La intervención de Rosamund Pike, quien se ha destacado entre las voces contrarias al uso de dispositivos en el teatro, suma un nuevo capítulo al debate sobre la etiqueta teatral en tiempos de hiperconectividad.

Al concluir su discurso en el escenario, Pike transmitió la dificultad de mantener el vínculo con la audiencia cuando la atención se quiebra por detalles aparentemente menores. Su determinación por sostener esa comunicación escénica pone de manifiesto lo delicada que es la relación entre intérprete y público en un teatro que busca nuevos consensos sobre las reglas de convivencia.

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