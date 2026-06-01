Alexa Demie desmintió rumores de retiro y defendió su bajo perfil tras el éxito de Euphoria: “Me gusta mi vida así y no la cambiaría”

La tercera temporada de Euphoria sigue a los protagonistas en la adultez, con una narrativa que amplía su mirada hacia problemáticas sociales y económicas de Estados Unidos (HBO Max)

Conocida por interpretar a Maddy Perez en Euphoria, Alexa Demie se refirió a las especulaciones que circularon en redes sociales sobre su futuro profesional y compartió detalles sobre la forma en que gestiona la exposición pública desde que alcanzó la fama internacional.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, también recordó sus primeros pasos en la actuación y reflexionó sobre los desafíos que enfrentó dentro de la industria audiovisual.

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Nacida en Atwater Village, Los Ángeles, Demie se crió lejos de los circuitos habituales de Hollywood. Antes de dedicarse a la actuación, realizó distintos trabajos y descubrió su vocación tras participar en un cortometraje por invitación de un amigo, experiencia que la llevó a formarse como actriz.

Luego de participar en producciones independientes como Brigsby Bear y Mid90s, además de series como Ray Donovan y The OA, alcanzó reconocimiento internacional en 2019 al incorporarse al elenco principal de Euphoria.

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Alexa Demie desmiente su retiro de la actuación y confirma nuevos proyectos tras su éxito en 'Euphoria' en HBO (Portada The Hollywood Reporter)

Durante el proceso de casting para interpretar a Maddy, algunos ejecutivos de HBO preferían actrices que no fueran latinas para el personaje. Sin embargo, Demie consiguió el papel gracias al respaldo del creador de la serie, Sam Levinson.

Rumores de retiro y posicionamiento de Alexa Demie

Tras la difusión de versiones que aseguraban que abandonaría la actuación una vez finalizada Euphoria, Demie minimizó la controversia. Al ser consultada sobre esos rumores, respondió con humor: “¿Deberíamos simplemente seguir adelante?”. Más allá de esa reacción, dejó en claro que sus decisiones de mantenerse alejada de los focos no implican el fin de su carrera.

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Levinson describió la actitud de Demie como resultado de una elección consciente de libertad y autenticidad. “Creo que Alexa está haciendo todo lo que quiere, y si no tiene algo, es porque no lo quiere. La veo completamente realizada”, declaró a The Hollywood Reporter.

Cómo evitó la fama en Hollywood

Desde 2019, tras el reconocimiento masivo conseguido por Euphoria, optó por apartarse de los eventos y de la exposición mediática. Solo hizo excepciones en ocasiones obligatorias, como promociones de la serie, manteniendo un perfil reservado.

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Tras su reconocimiento mundial por 'Euphoria', Demie elige una vida alejada de la exposición mediática y los eventos públicos (REUTERS)

La actriz explicó que se siente cómoda con esa elección y aseguró que “me gusta mi vida así y no la cambiaría”. La cantante española Rosalía, quien compartió pantalla con Demie, la describió como una persona poseedora de un “aura limpia y radiante”.

Identidad latina y desafíos en su carrera

Demie relató cómo, al inicio de su trayectoria, se encontró con descripciones de personajes que excluían explícitamente a intérpretes latinas. “La estaba leyendo y me impactó mucho, y esa experiencia se repetía”, recordó sobre audiciones pasadas.

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A pesar de esas experiencias, aseguró que nunca consideró abandonar sus aspiraciones artísticas. “No, voy a demostrar que puedo hacerlo”, afirmó al recordar cómo reaccionaba frente a esos obstáculos.

El proceso de selección para interpretar a Maddy en Euphoria representó un punto de inflexión en su carrera. Durante la última prueba para el papel, enfrentó los prejuicios que aún persistían dentro de la industria y decidió convertir esa experiencia en una oportunidad para destacarse.

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La identidad latina de la actriz fue un desafío en Hollywood, pero Demie superó los prejuicios en el casting de Maddy (HBO)

“Era como Juana de Arco. En ese momento ya no se trataba de conseguir el papel, sino de entrar en esa sala y hacerme notar”, recordó sobre aquella audición decisiva.

Al reflexionar sobre los estereotipos presentes en Hollywood, señaló que “el sistema te dice cómo tiene que ser y cómo tienen que verse las cosas. Lleva funcionando así mucho tiempo”. Sin embargo, sostuvo que nunca guardó resentimiento por esas situaciones y valoró haber podido abrirse camino gracias a su trabajo.

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Aprendizajes personales y visión de futuro

El exigente rodaje de Euphoria tuvo un fuerte impacto emocional en Demie y la llevó a adoptar prácticas de autocuidado como la meditación y la escritura para recuperar el equilibrio lejos de la exposición pública. Sus amigos incluso llegaron a apodarla “la monja de las colinas” por su estilo de vida discreto y reservado.

Frente a las expectativas sobre el rumbo de su carrera y los retrasos que afectaron a la serie, la actriz sostuvo que su prioridad sigue siendo preservar la libertad de tomar sus propias decisiones.

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Alexa Demie adopta la meditación y la escritura como herramientas de autocuidado frente al impacto emocional del rodaje de 'Euphoria' (REUTERS)

En ese sentido, cuestionó las presiones que suelen recaer sobre las figuras públicas: “La gente te quita el control. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir?”, reflexionó en su entrevista con The Hollywood Reporter.

Mientras HBO manifestó su interés en seguir colaborando con ella en futuros proyectos, Demie dejó en claro que continuará definiendo su camino profesional según sus propios tiempos, manteniendo el equilibrio entre el reconocimiento público y la privacidad.