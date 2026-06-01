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Clint Eastwood cumple 96 años: el secreto detrás de su impresionante longevidad

La leyenda de Hollywood ha compartido en diversas ocasiones los hábitos saludables que siguió durante décadas

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Clint Eastwood
Clint Eastwood mantiene un estilo de vida saludable a los 96 años, priorizando una dieta rica en proteínas magras y vegetales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Clint Eastwood, a sus 96 años, sigue siendo uno de los rostros más reconocibles de Hollywood.

Lejos de los excesos que suelen asociarse con la industria del entretenimiento, el actor y director construyó a lo largo de décadas un estilo de vida orientado a la salud que, según sus propios hábitos documentados, explicaría su notable longevidad.

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El cambio en su relación con el bienestar físico llegó cuando su padre murió prematuramente a causa de una enfermedad cardiovascular.

A partir de ese momento, Eastwood adoptó una dedicación constante hacia la salud como vía para prolongar los años de vida activa y sin enfermedad.

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Clint Eastwood
El actor evita carbohidratos refinados, elimina alimentos procesados y sustituye bebidas azucaradas por agua para cuidar su salud cardiovascular (EFE)

En el plano alimentario, Eastwood sigue lo que él mismo denomina una filosofía “lean and green”: prioriza proteínas magras como salmón —por su contenido en ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el corazón— y pollo, que forman la base de sus comidas.

A esto suma una ingesta abundante de vegetales, en particular hojas verdes oscuras como kale y espinaca, además de brócoli y espárragos.

También consume frutas ricas en antioxidantes, como arándanos, uvas y bananas, y toma suplementos antioxidantes.

Cuando el conductor de televisión Jimmy Kimmel le preguntó si comía nachos o alitas de pollo, Eastwood fue tajante: “Nada de esa porquería”.

Clint Eastwood
Eastwood incorpora la meditación trascendental y el optimismo como pilares de su bienestar físico y mental (Associated Press/Cinematic)

El actor es partidario del control de las porciones y de evitar los carbohidratos refinados, en especial los postres. También eliminó los alimentos procesados de su dieta y reemplazó las bebidas azucaradas por agua.

Sobre el alcohol, señaló que una copa de vino ocasional puede ser aceptable, pero se pronunció con firmeza en contra del consumo excesivo.

No obstante, Eastwood no aplica una disciplina absoluta. Sigue una regla 90/10: el 90% del tiempo realiza elecciones alimentarias conscientes y saludables; el 10% restante permite cierta indulgencia.

En su concepción, la comida no es un placer sino combustible para el cuerpo, y rechaza tanto las dietas de moda como la privación extrema.

Una rutina diaria de ejercicio, que incluye entrenamiento con pesas, golf y caminatas largas, ayuda a Clint Eastwood a mantenerse activo a una edad avanzada (AP Foto)
Una rutina diaria de ejercicio, que incluye entrenamiento con pesas, golf y caminatas largas, ayuda a Clint Eastwood a mantenerse activo a una edad avanzada (AP Foto)

A los 96 años, Eastwood continúa siendo físicamente activo. Su rutina de ejercicio incluye entrenamiento con pesas —con énfasis en la técnica por encima del peso levantado— y actividades al aire libre como el golf y caminatas largas, que le permiten mantenerse en movimiento de forma placentera y reconectar con la naturaleza.

Con la edad, orientó su actividad hacia ejercicios de bajo impacto, priorizando la moderación y la constancia por encima del esfuerzo extremo.

Según él mismo, mantenerse físicamente activo a diario es fundamental para preservar la conexión entre cuerpo y mente.

A su régimen de salud también suma la meditación trascendental y una actitud optimista ante la vida, elementos que considera tan importantes como la dieta o el ejercicio.

Para Eastwood, la clave no está en los cambios radicales ni en las soluciones rápidas, sino en incorporar hábitos sostenibles a la rutina cotidiana.

La regla 90/10 de Clint Eastwood le permite pequeñas indulgencias sin perder el enfoque en hábitos saludables y sostenibles (CONSTANTIN FILM/JOLLY FILM/OCEAN FILMS)
La regla 90/10 de Clint Eastwood le permite pequeñas indulgencias sin perder el enfoque en hábitos saludables y sostenibles (CONSTANTIN FILM/JOLLY FILM/OCEAN FILMS)

¿“Juror #2″ fue su última película?

En paralelo a su vida personal, la trayectoria profesional de Clint Eastwood parece haber llegado a su fin.

Su hijo, el músico y compositor Kyle Eastwood, confirmó en una entrevista con el medio francés FranceInfo en noviembre de 2025 que su padre se ha retirado:

“Tengo muchos grandes recuerdos trabajando con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Tuve la suerte de poder trabajar con él en tantas películas. Fue una experiencia maravillosa para mí”.

Kyle Eastwood, bajista de jazz, colaboró en la música de varios filmes dirigidos por su padre, entre ellos Letters from Iwo Jima (2006) e Invictus (2009).

El último trabajo de Eastwood como director fue Juror #2, estrenada en 2024, protagonizada por Nicholas Hoult en el papel de un jurado que enfrenta un dilema moral de peso.

La película recibió amplios elogios de la crítica, aunque su distribución generó polémica: Warner Bros. Discovery la exhibió en un número limitado de salas antes de trasladarla a la plataforma HBO Max, donde se convirtió en un éxito del streaming.

Imagen de 'Jurado Nº2'
"Juror #2" fue la última película dirigida por Clint Eastwood, estrenada en 2024 con un éxito notable en HBO Max y críticas positivas (Warner Bros.)

El cineasta no participó en la promoción del filme ni asistió al estreno mundial, algo que, dada su edad, pocos se atrevieron a cuestionar.

Si Juror #2 es efectivamente su despedida del cine, Clint Eastwood cierra una carrera que incluye títulos como A Fistful of Dollars, Dirty Harry, Unforgiven, Mystic River, Million Dollar Baby y Gran Torino, entre muchos otros que han dejado una marca indiscutible en la historia del cine.

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