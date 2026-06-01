Los precios de las entradas para las Finales de la NBA en Nueva York alcanzan cifras récord

Los New York Knicks regresan a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y generan una demanda récord de entradas (Imagn Images)

Los New York Knicks volverán a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y ese regreso ya quedó marcado por precios que, según The New York Times, sorprendieron a muchos aficionados y que perfilan esta serie en el Madison Square Garden como la más cara en la historia de la liga.

La magnitud del salto aparece en los datos del mercado: las entradas más baratas para ver a los Knicks como locales rondan los USD 3.500 en varios portales de reventa, mientras que en StubHub una butaca en primera fila supera los USD 100.000, de acuerdo con EFE. Sumado a esto, el boleto más barato para un eventual sexto partido, donde podría definirse el campeón, cuesta unos USD 4.600.

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Según The New York Times, cuando comenzó la preventa el martes para clientes de Chase, los aficionados difundieron en redes sociales precios desde algo menos de USD 2.000 hasta más de USD 6.000. En sitios de reventa, añadió el diario, algunas entradas se ofrecían por más de USD 85.000.

Mientras Chase no compartió respuestas sobre el tema, Ticketmaster derivó las preguntas a los Knicks. Un portavoz de MSG Sports, el grupo propietario del equipo, dijo en un comunicado: “Este es un momento histórico en MSG y la organización no escatimó en gastos para llegar hasta aquí para nuestros aficionados”.

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Las entradas más baratas para ver las Finales de los Knicks en el Madison Square Garden alcanzan unos USD 3.500 en reventa (Imagn Images)

En esa misma declaración al diario, el portavoz añadió: “Entendemos que nuestros precios de entradas son altos, pero el verdadero problema son los revendedores que inflan los precios en cuanto las entradas están disponibles, y estamos tomando todas las medidas posibles para limitar esta actividad injusta”.

Madison Square Garden concentra los precios más altos

La diferencia entre Nueva York y San Antonio se ve con claridad en los valores de cada partido. Según datos de Gametime citados por Yahoo Sports, el precio mínimo para el Juego 1 entre los Spurs y los Knicks en San Antonio es de USD 1.905, mientras que el Juego 2 parte de USD 2.044.

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Para los primeros encuentros en el Madison Square Garden, la misma fuente sitúa el acceso mínimo muy por encima: USD 4.112 para el Juego 3 del 8 de junio y USD 3.722 para el Juego 4 del 10 de junio. Asistir a los primeros cuatro partidos de la serie cuesta USD 11.783 con esos precios de acceso.

La brecha también crece en las entradas de precio mediano. Según Yahoo Sports, los partidos en San Antonio suben a USD 3.452 y USD 3.832, mientras que los encuentros en Nueva York alcanzan USD 7.887 y USD 7.571; en conjunto, USD 22.742 para los cuatro primeros juegos.

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Si la serie llega más lejos, el mercado espera nuevos aumentos. El portal Yahoo Sports informó que el precio mediano actual para un Juego 6 en Nueva York asciende a USD 10.995.

Según EFE, con poco más de USD 3.000 un aficionado podía comprar entradas de última hora para los siete partidos de las Finales de la NBA de 2025, mientras que esa misma suma no alcanza ahora ni para un solo juego de estas Finales de 2026 en el Garden.

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En las canchas de los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder, añadió la agencia, los precios son “un poco menos desorbitados”: en Ticketmaster, una entrada para el sexto partido de las finales del Oeste en San Antonio costaba USD 185, y un hipotético séptimo en Oklahoma partía de casi USD 400.

En contraste, entradas para los partidos de la serie en San Antonio se consiguen desde USD 1.905, muy por debajo de los valores en Nueva York (Imagn Images)

Aficionados acusan una experiencia fuera de alcance

La discusión por el costo de las entradas se suma a una tendencia más amplia en el área de Nueva York, donde asistir a grandes eventos deportivos en vivo se volvió una experiencia de alto precio, de acuerdo con The New York Times.

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El mismo día en que empezó la preventa de los Knicks, también abrió la preventa del Abierto de Estados Unidos de tenis en Queens, y una entrada de acceso al predio se ofrecía en reventa por USD 350.

Los partidos del próximo Mundial de fútbol en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también alcanzaron valores tan altos que el alcalde Zohran Mamdani puso a disposición 1.000 entradas de USD 50 mediante sorteo. El miércoles, la fiscal general de Nueva York Letitia James y la fiscal general de Nueva Jersey Jennifer Davenport anunciaron una investigación sobre la venta de entradas de la FIFA.

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En una entrevista con PIX 11 citada por The New York Times, Mamdani dijo que creía que “el deporte no debería convertirse en un artículo de lujo”, aunque admitió que eso ya estaba ocurriendo con el Mundial y con las Finales de la NBA.

Consultado sobre si intentaría conseguir boletos a precio nominal para repartir entre neoyorquinos comunes, el alcalde respondió al canal: “Vamos a analizar todo lo que podamos hacer. No quiero hacer una promesa que no pueda cumplir, pero esto es algo que me apasiona mucho”.

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Autoridades locales investigan los mecanismos de reventa y ventas infladas de entradas tanto en la NBA como en otros eventos deportivos como el Mundial de fútbol (AP Photo)

Christian Bueno, de 30 años, contó a The New York Times que creció en el complejo habitacional LeFrak City, en Queens, y que de adolescente tomó un trabajo de verano recogiendo basura para ahorrar y comprar entradas de los Knicks. Incluso cuando el equipo jugaba mal, recordó, los boletos rondaban los USD 100.

Al revisar las entradas para las Finales, sostuvo que encontró un asiento en la parte más alta por USD 1.200. “Creo que a estas alturas los verdaderos aficionados quedaron completamente excluidos por los precios”, afirmó.

Fernando Rodas, de 45 años y residente en Chelsea, explicó en The New York Times que llevar a su familia de cuatro a un partido de temporada regular suele costarle casi USD 1.000, de modo que esa salida concentra su regalo del Día del Padre, Navidad y cumpleaños. Para las Finales, añadió, solo encontró entradas de USD 2.700 por persona. “Preferiría llevarlos a Disney World un par de días antes que una noche en el Garden”, ejemplificó.

La expectativa por ver ganar a los Knicks su primer título desde 1973 y su racha invicta en los playoffs elevan al máximo la demanda y los precios de entradas (@JakeAsman/X)

Según EFE, la expectativa deportiva también alimenta la demanda: Nueva York no gana un anillo desde 1973, hace más de 50 años. La agencia añadió que los Knicks llegaron a estas Finales después de una racha de 11 triunfos seguidos en los playoffs ante Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers, con un diferencial acumulado de +262 puntos.