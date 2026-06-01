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Francia incautó un petrolero vinculado a Rusia y relacionado con un magnate iraní

La Armada francesa interceptó el domingo el Tagor a más de 740 kilómetros de la costa de Bretaña, luego de que su capitán ruso se negara a acatar órdenes. El barco, vinculado al hijo de un asesor de Khamenei y sujeto a sanciones de la UE y de EEUU, enarbolaba falsamente pabellón camerunés

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Personal de la Armada francesa aborda el petrolero Tagor, sujeto a sanciones internacionales, en el Atlántico el domingo. El buque partió desde Murmansk enarbolando falsamente pabellón camerunés. (Marine Nationale/Reuters)
Personal de la Armada francesa aborda el petrolero Tagor, sujeto a sanciones internacionales, en el Atlántico el domingo. El buque partió desde Murmansk enarbolando falsamente pabellón camerunés. (Marine Nationale/Reuters)

Francia anunció el lunes que había detenido durante el fin de semana en el Atlántico a un petrolero vinculado a Rusia, mientras que el Kremlin calificó de “piratería” esta última incautación, destinada a combatir la flota fantasma de Moscú que elude las sanciones.

Desde septiembre, Francia ha abordado otros tres buques que se cree que pertenecen a la flota fantasma, utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales sobre sus exportaciones de combustibles fósiles impuestas tras la invasión de Ucrania por parte del Kremlin en 2022.

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El Tagor fue detenido el domingo por la mañana en aguas internacionales con la ayuda de Gran Bretaña y otros socios, después de que su capitán ruso se negara repetidamente a cumplir las órdenes, según informaron los fiscales.

“Consideramos que estos actos son ilegales. Rayan en la piratería internacional“, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Rusia está tomando medidas para garantizar la seguridad de su carga”.

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Sospechoso de transportar petróleo ruso o iraní a pesar de las sanciones internacionales, el Tagor está vinculado al magnate del transporte petrolero Mohammad Hossein Shamkhani, según la base de datos de fuentes abiertas Opensanctions.org.

Un integrante de la Armada francesa observa el petrolero Tagor, sujeto a sanciones internacionales, navegando en el Atlántico el domingo. El buque partió desde Murmansk enarbolando falsamente pabellón camerunés. (Marine Nationale/Reuters)
Un integrante de la Armada francesa observa el petrolero Tagor, sujeto a sanciones internacionales, navegando en el Atlántico el domingo. El buque partió desde Murmansk enarbolando falsamente pabellón camerunés. (Marine Nationale/Reuters)
Francia abordó un petrolero fantasma de Rusia (Captura de TV)
Francia abordó un petrolero fantasma de Rusia (Captura de TV)

Según las autoridades francesas, el Tagor se dirigía desde Murmansk, en el noroeste de Rusia, cuando fue abordado.

El barco enarbolaba falsamente pabellón camerunés y se dirigía hacia Limbe, una ciudad costera al oeste del país africano, dijo un portavoz de la prefectura marítima del Atlántico de Francia.

“Es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace más de cuatro años", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron publicó un video que, según las autoridades, mostraba la incautación, en el que se veía a comandos descendiendo en rappel desde un helicóptero hasta el buque.

La Prefectura Marítima del Atlántico indicó que la interceptación tuvo lugar a más de 400 millas náuticas (740 kilómetros) al oeste de Bretaña.

“El examen de los documentos confirmó las sospechas sobre la irregularidad del pabellón que enarbolaba", señaló la prefectura.

El buque, que contaba con 23 tripulantes, estaba “siendo escoltado por la Armada francesa hacia un punto de fondeo para realizar comprobaciones adicionales", informó la prefectura.

Cuando se les preguntó sobre los vínculos del petrolero con Shamkhani, los funcionarios se negaron a hacer comentarios.

Shamkhani es hijo del funcionario de seguridad Ali Shamkhani, quien fue asesor del ex líder supremo iraní Ali Khamenei; ambos murieron el 28 de febrero, el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes que dieron inicio a la guerra en Oriente Medio.

El abordaje “resultó necesario”

Una embarcación de la Armada francesa rodea el petrolero Grinch, interceptado en el Mar de Alborán bajo sospecha de operar con pabellón falso y pertenecer a la flota fantasma rusa, antes de ser desviado al puerto de Marsella-Fos. (REUTERS/Manon Cruz)
Una embarcación de la Armada francesa rodea el petrolero Grinch, interceptado en el Mar de Alborán bajo sospecha de operar con pabellón falso y pertenecer a la flota fantasma rusa, antes de ser desviado al puerto de Marsella-Fos. (REUTERS/Manon Cruz)

La embajada rusa en Francia dijo que había solicitado información a las autoridades francesas sobre la composición de la tripulación.

“La parte francesa no ha proporcionado ninguna notificación sobre las medidas tomadas contra este buque”, dijo la embajada en su canal de Telegram.

El petrolero ha enarbolado las banderas de Madagascar, las Islas Marshall y Panamá.

Los fiscales dijeron que “resultó necesario tomar el control del buque”.

La fiscalía de la ciudad noroccidental de Brest informó que se había abierto una investigación penal por no poder demostrar la nacionalidad del buque, la ausencia de pabellón y la negativa a cumplir con las órdenes.

“Se trata de un buque que era conocido y al que se le había dado seguimiento”, declaró a la AFP Guillaume Le Rasle, portavoz de la prefectura marítima del Atlántico, y agregó que el buque estaba sujeto a sanciones de la UE y de EEUU.

“La decisión de desviarlo se tomó el domingo por la noche”, añadió. “El objetivo del desvío es verificar la validez de su bandera”.

Los buques de la flota fantasma cambian con frecuencia las banderas que enarbolan, una práctica conocida como “cambio de bandera”, o utilizan registros inválidos en un intento de escapar del seguimiento.

A los otros tres buques que Francia ha detenido desde septiembre bajo sospecha de pertenecer a la flota fantasma se les permitió zarpar después de que sus propietarios pagarán multas.

En abril, Francia anunció un plan para duplicar las sanciones a los buques que no enarbolen pabellón o se nieguen a cumplir las normas.

Varios países occidentales han impuesto sanciones a cientos de buques de la flota fantasma de Rusia por su invasión de Ucrania en 2022.

Casi 600 buques sospechosos de pertenecer a la flota están sujetos a sanciones de la Unión Europea.

(Información de AFP - Con Jeremy Marot en París)

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