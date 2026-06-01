Por qué la satisfacción y la constancia en tareas solidarias pueden cambiar la vida de los mayores de 55 años

El programa Foster Grandparents en Carolina del Norte involucra a más de 100 adultos mayores y beneficia a 428 niños con necesidades emocionales, sociales o educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El voluntariado de adultos mayores en tareas comunitarias como tutorías escolares, ambulancias o apoyo de emergencia puede asociarse con mejor salud y menor deterioro cognitivo, según la reconstrucción que hace The Washington Post a partir de estudios académicos y programas de envejecimiento activo en Estados Unidos, un campo en el que las investigaciones citadas coinciden en que la participación sostenida y con propósito se vincula con beneficios físicos, emocionales y funcionales.

Uno de los datos más consistentes aparece en el estudio “Foster Grandparent Programs’ Impact on the Quality-of-Life of Older Adult Volunteers”, publicado en 2025 en la revista Healthcare por Anastacia Schulhoff y Alex Dukehart de la Appalachian State University. Sobre una muestra de 93 voluntarios, el trabajo halló que 44,1 % atribuyó “casi por completo” sus cambios en calidad de vida al programa y 40,9 % dijo que el programa fue “plenamente responsable”.

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Ese estudio analizó a participantes del Foster Grandparents Program del High Country de Carolina del Norte, una iniciativa para mayores de 55 años que trabaja con niños con necesidades emocionales, sociales o educativas. Según el artículo de Healthcare, los voluntarios dedican entre 20 y 40 horas semanales y el programa local alcanza a unos 100 adultos mayores y 428 niños.

La conclusión del trabajo fue que la edad, el género y los años de servicio no predijeron bien los cambios en calidad de vida, mientras que la satisfacción con la experiencia de voluntariado sí lo hizo. Según Schulhoff y Dukehart, la satisfacción general con el programa fue el mejor indicador de mejoras autorreportadas en bienestar, autoestima, sentido de propósito y calidad de vida global.

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La constancia y la calidad de la experiencia aparecen como los factores más asociados al beneficio

El mismo estudio mostró que la satisfacción con la asignación de tareas se correlacionó con una mayor sensación de propósito, mejor salud física, más placer en las actividades diarias y una percepción más alta de poder influir positivamente en la vida de otra persona, según Healthcare. La relación también fue moderada en variables como bienestar general y cambios globales en la calidad de vida.

La satisfacción con la experiencia de voluntariado surge como el principal predictor de mejoras en el bienestar, autoestima y sentido de propósito entre adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La satisfacción con el personal del programa tuvo asociación estadística con diez de 11 indicadores de calidad de vida evaluados, de acuerdo con el estudio. Entre ellos aparecieron sentido de logro, propósito vital, autoestima, bienestar, salud física y la sensación de que alguien vela por el bienestar del voluntario.

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Ese punto conecta con una de las hipótesis que recoge la literatura revisada por Schulhoff y Dukehart: que la participación formal en actividades con estructura, apoyo institucional y vínculos sociales puede amortiguar aislamiento, depresión y pérdida de funciones en la vejez. El trabajo cita investigaciones previas que relacionan el voluntariado con mejor socialización, mayor satisfacción con la vida y menor riesgo de deterioro mental.

En esa línea, el estudio “Health outcomes of Experience Corps®: A high-commitment volunteer program”, publicado en Social Science & Medicine y citado en el texto fuente, examinó un programa de alta dedicación en escuelas públicas. Según esa investigación, la participación de adultos mayores como tutores y mentores se asoció con mejoras físicas, cognitivas y emocionales.

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El crecimiento de este tipo de participación es uno de los motivos por los que el tema ganó espacio en la investigación sobre envejecimiento. Según el artículo de Healthcare, las tasas de voluntariado entre personas mayores en Estados Unidos aumentaron un 65 % desde 1974, y los silvers tienden a comprometer el doble de horas que los voluntarios más jóvenes.

El voluntariado senior en Estados Unidos y el interés científico por sus efectos

El mismo trabajo señala que más de 200.000 personas mayores participaron el último año en programas de Senior Corps, hoy integrados en AmeriCorps Seniors. De acuerdo con la descripción institucional citada en el texto fuente, esa red federal reúne programas como Foster Grandparents y Senior Companions para mayores de 55 años.

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La explicación no pasa solo por “estar ocupado”. La literatura reseñada en Healthcare y los centros académicos mencionados por The Washington Post, como el Harvey A. Friedman Center for Aging de la Washington University in St. Louis, universidad de investigación, estudian cómo el propósito, la pertenencia y la continuidad de roles sociales pueden influir en el envejecimiento biológico y funcional.

La tasa de voluntariado senior en Estados Unidos creció un 65 % desde 1974, y los adultos mayores dedican el doble de horas que los voluntarios jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los especialistas citados en el texto fuente aparece Nancy Morrow-Howell, gerontóloga de Washington University in St. Louis, cuyo trabajo se concentra en voluntariado, longevidad y propósito en la vejez. También se menciona a Cal Halvorsen de la Boston College School of Social Work, escuela de posgrado, investigador sobre propósito en el envejecimiento y voluntariado.

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La respuesta más directa que ofrecen estas investigaciones es concreta: cuando el voluntariado es sostenido, organizado y satisfactorio, los adultos mayores reportan más propósito, mejor bienestar y menos señales asociadas al deterioro físico o cognitivo. Según Healthcare, el beneficio no dependió tanto del perfil demográfico del voluntario como de la calidad de la experiencia dentro del programa.