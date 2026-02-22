Estados Unidos

Las tormentas en Los Ángeles provocan caos vial mientras la nieve impulsa la economía de Wrightwood

Mientras las autopistas de la ciudad sufren inundaciones, la acumulación de nieve favorece a los centros turísticos y genera un efecto positivo en el empleo y el comercio de la región

Las calles de una ciudad
Las calles de una ciudad se ven cubiertas por una capa de nieve mientras peatones bajo paraguas y autos avanzan entre edificios iluminados. El tráfico y la vida urbana continúan pese a las inclemencias del tiempo y la visibilidad reducida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última serie de tormentas en Los Ángeles dejó huellas visibles en las principales autopistas, donde carriles exprés como los de la 110 Norte y la 10 Este resultaron afectados por inundaciones.

Esta situación obligó a los conductores a buscar rutas alternativas y generó congestión adicional, evidenciando cómo las lluvias intensas pueden alterar la dinámica urbana de la ciudad y el funcionamiento de su infraestructura vial.

Mientras los habitantes de la urbe enfrentaban estas incomodidades, las lluvias representaron una oportunidad inesperada para otras comunidades del sur de California.

A unos 130 kilómetros al este del centro angelino, la aldea de Wrightwood y el Mountain High Resort experimentaron un auge impulsado por la acumulación de nieve en la cordillera de San Bernardino, un fenómeno que modificó tanto el paisaje como el rumbo económico de la región.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, en los últimos cinco días cayeron entre 71 y 96 centímetros de nieve en Mountain High, volumen que superó la nevada total de la temporada pasada, registrada en 86 centímetros, como consignó el portal especializado On the Snow.

El complejo, que opera a una altitud de entre 2.010 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, dispone de 59 pistas y 14 remontes, y la base de nieve alcanzó 125 centímetros en la temporada actual.

Paisaje invernal muestra una estación
Paisaje invernal muestra una estación de esquí desierta rodeada de montañas y árboles nevados en medio de bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este récord de precipitaciones ha permitido abrir la totalidad de las instalaciones y atraer a miles de visitantes en un corto periodo, lo que representa una diferencia sustancial respecto a años anteriores.

La nevada transformó el paisaje y resultó determinante para la economía local. John McColly, vicepresidente de ventas y marketing de Mountain High, explicó que el empleo en el complejo puede variar de 200 a 800 trabajadores según la cantidad de nieve.

“No podemos controlar el clima y solo podemos gestionar la mano de obra y los gastos, lo que implica una gestión muy estricta”, afirmó McColly, quien resaltó la relevancia de la temporada para la comunidad, ya que la empresa es el principal empleador de la zona.

La estabilidad laboral que trae una temporada exitosa repercute directamente sobre la calidad de vida de los residentes de Wrightwood y zonas cercanas.

Un agente de la Patrulla
Un agente de la Patrulla de Carreteras de California conduce por la Ruta Estatal 138 de California a través del barro, cerca de Wrightwood, California. (Foto AP/Wally Skalij)

La Cámara de Comercio de Wrightwood confirmó que la llegada de turistas tras las nevadas genera un impulso directo para pequeños comercios y restaurantes del pueblo.

Kashawna McInerny, gerente de la oficina, describió cómo el arribo de visitantes incrementa la demanda de compras “por necesidad”, como cadenas para neumáticos, artículos de invierno y trineos.

Además, el flujo de turistas favorece la contratación temporal de personal para atender la demanda en tiendas, cafeterías y otros servicios vinculados al turismo estacional.

“Cuando las nevadas naturales son abundantes, se crea un círculo virtuoso para los negocios locales, impulsando un volumen masivo de visitantes y extendiendo la temporada generadora de ingresos”, detalló McInerny en un correo electrónico.

Este efecto puede mantener un flujo estable de clientes durante alrededor de cinco meses y medio, desde mediados de noviembre hasta mediados de abril, lo que permite a los comerciantes planificar inversiones y ampliar la oferta de productos y servicios.

La denominada “ventaja de la nieve” implica un crecimiento de hasta 27 % en la asistencia a Mountain High respecto a una temporada promedio, según cifras de la Cámara.

Peatones cruzan una calle bajo
Peatones cruzan una calle bajo la lluvia en el centro de Los Ángeles, California, durante una tarde lluviosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aumento produce un efecto derrame en Wrightwood, ya que los visitantes consumen en tiendas y restaurantes, lo que permite a los pequeños negocios mantener su actividad incluso fuera de la temporada alta.

Durante los fines de semana con mayor afluencia, la ocupación hotelera alcanza niveles máximos y se observa un aumento en las reservas de alojamientos alternativos, como cabañas y casas particulares.

Nuestros comerciantes locales están verdaderamente agradecidos con los aficionados a la nieve que llenan nuestras calles y tiendas”, señaló McInerny.

La relación entre el resort y la comunidad es estrecha: la actividad turística representa no solo ocio para los visitantes, sino también la principal fuente de ingresos y empleo para el pueblo.

Este vínculo contribuye a fortalecer el tejido social y económico de Wrightwood, garantizando la supervivencia de los negocios familiares.

Mountain High no es el único beneficiado. Otros centros turísticos de la región, como Bear Mountain y Snow Valley, también reportan un aumento en la llegada de visitantes y en la actividad comercial.

La expectativa para el cierre de temporada es positiva, con la esperanza de que la nieve acumulada mantenga el flujo de turistas y prolongue la bonanza económica.

