Estados Unidos

El alcalde de Nueva York anunció un toque de queda temporal ante la inminente llegada de un una violenta tormenta de nieve

Zohran Mamdani indicó que la prohibición de desplazamiento por la ciudad regirá desde las 21 de este domingo, hora local, hasta el mediodía de mañana

Nueva York se prepara para recibir una nueva tormenta de nieve (REUTERS/Bing Guan)

Nueva York declaró el estado de emergencia y un toque de queda desde las 21:00 de este domingo hasta el mediodía del lunes ante la inminente llegada de una tormenta de nieve considerada especialmente violenta.

La medida, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani, implica la prohibición de desplazamiento por calles, carreteras y puentes de la ciudad para sus más de ocho millones de habitantes, salvo en casos de viajes esenciales y urgentes.

La decisión se tomó ante el escenario extremo descrito por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El organismo alertó que la tormenta podría paralizar la movilidad y generar riesgos graves para la seguridad ciudadana en Nueva York. “Declaramos el estado de emergencia e imponemos una prohibición de circular desde las 21:00 de esta noche hasta el mediodía de mañana”, afirmó Mamdani en rueda de prensa.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (REUTERS/Bing Guan)

El NWS prevé acumulaciones de nieve entre 30 y 61 centímetros (de uno a dos pies) tanto en la ciudad como en Long Island. Además, la alerta de ventisca abarca otras zonas de la Costa Este como Boston, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. Se esperan ráfagas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora, lo que podría provocar condiciones de visibilidad nula y riesgo de cortes de energía debido al viento y el peso de la nieve sobre árboles y cables.

El fenómeno afectará con nevadas intensas principalmente durante la noche del domingo al lunes, con episodios de hasta cinco centímetros (dos pulgadas) por hora. El NWS advirtió también del peligro de inundaciones en barrios bajos de Nueva York y Nueva Jersey, y subrayó que los desplazamientos durante la tormenta serán peligrosos y potencialmente mortales. “Los fuertes vientos y el peso de la nieve sobre las ramas de los árboles pueden derribar líneas eléctricas”, señaló el organismo.

El impacto del temporal se extiende por toda la Costa Este, donde ciudades y comunidades de Maryland a Massachusetts activaron diferentes alertas y medidas de emergencia. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció el inicio del estado de emergencia al mediodía del domingo. Autoridades de ciudades como Atlantic City instaron a residentes y visitantes a no salir y evitar calles en riesgo de inundaciones.

El jefe de bomberos de Atlantic City, Scott Evans, advirtió del peligro en zonas propensas a anegamientos, destacando que muchas calles quedarán ocultas bajo el agua y la nieve. “Por eso, por favor, quédense en casa”, solicitó Evans, citado por AFP.

Frente a la tormenta, servicios municipales y empresas privadas intensificaron los preparativos. John Berlingieri, responsable de Berrington Snow Management, canceló un viaje familiar para disponer los equipos destinados a despejar millones de metros cuadrados de asfalto en Long Island. “Vamos a trabajar de 24 a 36 horas seguidas, dormir unas pocas horas y luego volver”, declaró Berlingieri a AFP.

Las autoridades esperan intensas nevadas par ala noche del domingo y la jornada del lunes (REUTERS/Brendan McDermid)

Las acciones de emergencia incluyen la incorporación de equipos adicionales para el retiro de nieve, la utilización de sistemas de geocodificación para supervisar áreas críticas y la evaluación continua de la apertura de escuelas, según Mamdani. El alcalde destacó el cambio drástico de pronóstico con respecto a días anteriores, cuando se estimaban entre siete y diez centímetros de nieve.

Según Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica, la particularidad de este evento reside en su extensión y severidad: “Han pasado varios años desde que vimos una de esta magnitud en una región tan extensa y tan poblada”, comentó a AFP.

La ciudad de Nueva York no enfrentaba una ventisca de este calibre desde hace aproximadamente una década. El temporal llega mientras la región aún se recupera de nevadas previas, planteando nuevos desafíos para las autoridades y los operadores de servicios básicos.

Ante la magnitud del fenómeno, líderes y autoridades locales reiteraron el exhorto a actuar con responsabilidad y a priorizar la seguridad de la comunidad durante esta situación excepcional, indicó AFP.

