Estados Unidos reporta cerca de 1.000 casos de sarampión y crece la crisis sanitaria vinculada a este virus

Estados Unidos enfrenta un brote de sarampión que alcanza casi mil casos en los primeros meses de 2026, según los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos enfrenta una emergencia sanitaria tras registrar casi mil casos de sarampión en los primeros meses de 2026, un aumento exponencial respecto al año anterior, en un contexto marcado por la disminución de las tasas de vacunación y el consiguiente desafío para el sistema de salud pública nacional.

Según datos publicados por los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia federal estadounidense), el número oficial llegó a 982 casos, cuadruplicando los registros de este periodo en 2025.

El brote supera con amplitud los picos históricos de las últimas décadas y abarca veintiséis estados, transformándose en el evento de mayor magnitud en una generación.

El avance del sarampión presenta particular gravedad en Carolina del Sur, donde, desde el otoño, persiste una transmisión comunitaria activa. En ese estado, los reportes acumulados prácticamente igualan el total nacional: casi 800 casos en lo que va del año y un acumulado de 973 desde el inicio del brote.

La Dra. Linda Bell, epidemióloga de Carolina del Sur, precisó que al menos veinte personas han sido hospitalizadas y otras tantas han requerido atención médica sin necesidad de internación, afectando tanto a adultos como a niños. La presión sobre el sistema de salud local se ha intensificado, mientras las autoridades buscan contener la propagación.

El impacto del brote no se limita a Carolina del Sur. En Florida, la incidencia también ha crecido de manera destacada, con noventa y dos casos reportados desde enero, concentrados principalmente en el Condado de Collier y con focos en la Universidad Ave María, en las cercanías de Naples.

Allí, Blaise Carney, estudiante de posgrado, contó a la cadena local WBBH, afiliada a NBC: “Empezó con una infección de oído y luego continuó con moqueo, dolor de garganta y otros síntomas. Luego empeoré progresivamente, hasta que entré en urgencias y tuve un sarpullido por todo el cuerpo”.

Carney recibió un doble diagnóstico de sarampión y faringitis estreptocócica, recibió hidratación intravenosa en la sala de emergencias y, aunque no fue hospitalizado, permaneció aislado en su dormitorio durante una semana. Aunque había sido vacunado en su infancia, su caso evidencia las excepciones dentro de la estadística de protección vacunal.

A nivel nacional, la dispersión del virus abarca veintiséis jurisdicciones, con los focos principales en Carolina del Sur, Utah y Arizona, y brotes emergentes en puntos tan distantes como Florida.

Los CDC informan que uno de cada diez casos de sarampión en 2025 requirió hospitalización, con predominio entre menores y adolescentes. Frente al rebrote en la Universidad Ave María, se instauraron protocolos de aislamiento y el Condado de Collier concentra la mayoría de los nuevos casos estatales.

La emergencia sanitaria por sarampión afecta a veintiséis estados, siendo Carolina del Sur el foco principal con casi 800 casos reportados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón de propagación responde a una combinación de factores, que incluyen la baja cobertura vacunal y la movilidad interjurisdiccional. Los brotes en el sur del país han incrementado la preocupación de las autoridades, en particular por la cercanía del virus a comunidades urbanas de gran tamaño, potencialmente vulnerables a transmisiones comunitarias sostenidas.

En el plano clínico, el sarampión puede evolucionar rápidamente de síntomas leves a compromisos sistémicos graves. El virus afecta células clave del sistema inmunitario, lo que deja a las personas recuperadas en una situación de mayor vulnerabilidad ante infecciones posteriores. Además, existen riesgos neurológicos a largo plazo: una proporción minoritaria puede desarrollar, entre siete y diez años después de la infección, una inflamación cerebral conocida como panencefalitis esclerosante subaguda (PEES). Según el organismo federal, la incidencia previa a la eliminación del virus en el país oscilaba entre siete y once casos por cada 100.000 infectados, con un riesgo incrementado en quienes contrajeron la enfermedad antes de los dos años de edad.

La vacunación contra el sarampión ofrece un 97% de protección, y las autoridades insisten en su importancia para controlar la propagación del virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hospitalizaciones recientes reflejan estos riesgos, afectando tanto a adultos como a niños. Algunos pacientes han precisado cuidados intensivos y seguimiento posterior para prevenir secuelas. La vacunación sigue siendo el principal recurso de control. De acuerdo con los CDC, dos dosis —la primera al año y la segunda a los cinco años de vida— ofrecen una protección del 97 % contra la enfermedad, generalmente durante toda la vida. Hasta el 3 % de los vacunados podría enfermarse en situaciones de exposición intensa, fenómeno poco frecuente aunque documentado en episodios recientes.

La mayoría de los afectados en el brote actual no había recibido la vacuna. Blaise Carney enfatizó la importancia de la inmunización: “Si no estás vacunado, vacúnate. Quizás no te proteja al 100 %, pero es tu mejor opción”. Las estadísticas oficiales y los testimonios coinciden en que la inmunización masiva continúa siendo la vía prioritaria para contener y revertir el crecimiento de los brotes recientes.

La alta contagiosidad del sarampión, sumada a la disminución progresiva de las coberturas vacunales, representa un desafío urgente para los organismos sanitarios estadounidenses. El riesgo de que el virus se establezca en zonas densamente pobladas mantiene la alerta sanitaria en niveles elevados.