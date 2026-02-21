Austin encabeza el listado de capitales con mejor calidad de vida en Estados Unidos

FILE PHOTO: The skyline is shown at sunset in Austin, Texas, U.S., October 25, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Texas se consolida como referente nacional al encabezar el ranking de calidad de vida en Estados Unidos, según el más reciente estudio del WalletHub, el portal financiero estadounidense especializado en análisis de calidad de vida.

La investigación, que abarcó las cincuenta capitales estatales y fue difundida el lunes 16 de febrero, posiciona a Austin como la capital estatal líder para residir en el país, tras analizar criterios como costo de vida, fortaleza económica, acceso a educación, calidad de la atención sanitaria y tasas de criminalidad.

El informe otorgó a Austin una puntuación final de 64,17 puntos, resaltando la asequibilidad y el bienestar integral de sus habitantes. De acuerdo con WalletHub, la ciudad texana se distingue por sus indicadores económicos y por una oferta cultural y recreativa amplia, condiciones que aumentan su atractivo para quienes buscan establecerse en un entorno favorable para familias y profesionales.

Según el estudio, Austin experimenta un sostenido crecimiento de población, impulsado por la percepción de seguridad y la variedad de actividades disponibles. “Austin ofrece un entorno seguro y divertido, con la segunda mayor esperanza de vida entre las capitales y una de las más altas densidades de restaurantes y atracciones por habitante”, indica WalletHub.

Una vista panorámica de la capital de Texas, Austin, muestra sus rascacielos modernos reflejándose en el río al anochecer, destacando la vibrante energía de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia favorable de la región sur se refleja en la clasificación, que ubica a Raleigh (Carolina del Norte) en el segundo lugar y a Atlanta (Georgia) en el tercero. Las 10 primeras posiciones las completan:

Austin (Texas) Raleigh (Carolina del Norte) Atlanta (Georgia) Madison (Wisconsin) Boise (Idaho) St. Paul (Minnesota) Lincoln (Nebraska) Bismarck (Dakota del Norte) Denver (Colorado) Salt Lake City (Utah)

Estas ciudades demuestran sólidos niveles de desarrollo económico, baja criminalidad y acceso destacado a educación y servicios.

El informe sostiene que el liderazgo de Austin se apoya, entre otros factores, en su posición como la capital con el mayor ingreso familiar medio en Estados Unidos, lo que refuerza la imagen de un entorno laboral y social apto para el crecimiento a largo plazo. WalletHub destaca también que 48 % de los adultos en Austin posee títulos universitarios, la cuarta proporción más alta entre capitales, dato clave para el desarrollo profesional y la innovación local.

La ciudad comparte el primer puesto nacional en cantidad de restaurantes y atracciones por habitante, lo que consolida su fama como destino de referencia para quienes buscan calidad de vida y alternativas de ocio.

En materia de salud, Austin se ubica segunda a nivel nacional en menores tasas de muerte prematura, indicador que, según WalletHub, refleja la eficacia de sus políticas públicas y la calidad de su sistema sanitario. Las actividades al aire libre, la integración de espacios verdes y los programas públicos para el bienestar ciudadano completan un ecosistema urbano que cada año suma nuevos residentes de distintas regiones del país.

El auge de Austin y otras ciudades sureñas revela un cambio de paradigma en las preferencias migratorias dentro de Estados Unidos. Tradicionalmente, estados como California o Nueva York encabezaban las clasificaciones de calidad de vida, pero en este análisis, ninguna de sus capitales figura entre las diez primeras posiciones, lo que evidencia una transformación significativa en los focos de atracción demográfica y económica.

El majestuoso Capitolio de Texas se alza entre rascacielos modernos, mientras el río Colorado se llena de embarcaciones bajo un cielo de atardecer dorado en Austin, la capital dinámica del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el informe, el sur se consolida como un centro de dinamismo social y económico, en función de la estabilidad financiera, el acceso a educación de calidad y entornos urbanos seguros. Raleigh destaca por su crecimiento económico estable y baja tasa de criminalidad, mientras Atlanta sobresale en diversidad cultural e innovación tecnológica.

En el medio oeste, Madison y Boise se distinguen por el manejo responsable del crecimiento poblacional y la mejora en la salud comunitaria, y St. Paul y Lincoln resaltan por la calidad de los servicios públicos y la oferta de espacios verdes.

A escala nacional, WalletHub determinó que las capitales mejor posicionadas logran un equilibrio entre desarrollo económico, bienestar social y calidad ambiental, aspectos que afectan directamente las tendencias migratorias actuales. El análisis considera variables como el acceso a servicios sanitarios, la eficiencia del transporte público, el nivel educativo y la oferta laboral, proporcionando así una perspectiva integral de la calidad de vida en cada ciudad.

La evaluación de WalletHub se respalda en datos oficiales proporcionados por la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Buró de Estadísticas Laborales, principal referente oficial del mercado laboral estadounidense.