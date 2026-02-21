Estados Unidos

Austin encabeza el listado de capitales con mejor calidad de vida en Estados Unidos

Un informe de WalletHub otorga la máxima puntuación a la ciudad texana y refuerza su atractivo para quienes buscan oportunidades y seguridad en Estados Unidos

Guardar
FILE PHOTO: The skyline is
FILE PHOTO: The skyline is shown at sunset in Austin, Texas, U.S., October 25, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Texas se consolida como referente nacional al encabezar el ranking de calidad de vida en Estados Unidos, según el más reciente estudio del WalletHub, el portal financiero estadounidense especializado en análisis de calidad de vida.

La investigación, que abarcó las cincuenta capitales estatales y fue difundida el lunes 16 de febrero, posiciona a Austin como la capital estatal líder para residir en el país, tras analizar criterios como costo de vida, fortaleza económica, acceso a educación, calidad de la atención sanitaria y tasas de criminalidad.

El informe otorgó a Austin una puntuación final de 64,17 puntos, resaltando la asequibilidad y el bienestar integral de sus habitantes. De acuerdo con WalletHub, la ciudad texana se distingue por sus indicadores económicos y por una oferta cultural y recreativa amplia, condiciones que aumentan su atractivo para quienes buscan establecerse en un entorno favorable para familias y profesionales.

Según el estudio, Austin experimenta un sostenido crecimiento de población, impulsado por la percepción de seguridad y la variedad de actividades disponibles. “Austin ofrece un entorno seguro y divertido, con la segunda mayor esperanza de vida entre las capitales y una de las más altas densidades de restaurantes y atracciones por habitante”, indica WalletHub.

Una vista panorámica de la
Una vista panorámica de la capital de Texas, Austin, muestra sus rascacielos modernos reflejándose en el río al anochecer, destacando la vibrante energía de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia favorable de la región sur se refleja en la clasificación, que ubica a Raleigh (Carolina del Norte) en el segundo lugar y a Atlanta (Georgia) en el tercero. Las 10 primeras posiciones las completan:

  1. Austin (Texas)
  2. Raleigh (Carolina del Norte)
  3. Atlanta (Georgia)
  4. Madison (Wisconsin)
  5. Boise (Idaho)
  6. St. Paul (Minnesota)
  7. Lincoln (Nebraska)
  8. Bismarck (Dakota del Norte)
  9. Denver (Colorado)
  10. Salt Lake City (Utah)

Estas ciudades demuestran sólidos niveles de desarrollo económico, baja criminalidad y acceso destacado a educación y servicios.

El informe sostiene que el liderazgo de Austin se apoya, entre otros factores, en su posición como la capital con el mayor ingreso familiar medio en Estados Unidos, lo que refuerza la imagen de un entorno laboral y social apto para el crecimiento a largo plazo. WalletHub destaca también que 48 % de los adultos en Austin posee títulos universitarios, la cuarta proporción más alta entre capitales, dato clave para el desarrollo profesional y la innovación local.

La ciudad comparte el primer puesto nacional en cantidad de restaurantes y atracciones por habitante, lo que consolida su fama como destino de referencia para quienes buscan calidad de vida y alternativas de ocio.

En materia de salud, Austin se ubica segunda a nivel nacional en menores tasas de muerte prematura, indicador que, según WalletHub, refleja la eficacia de sus políticas públicas y la calidad de su sistema sanitario. Las actividades al aire libre, la integración de espacios verdes y los programas públicos para el bienestar ciudadano completan un ecosistema urbano que cada año suma nuevos residentes de distintas regiones del país.

El auge de Austin y otras ciudades sureñas revela un cambio de paradigma en las preferencias migratorias dentro de Estados Unidos. Tradicionalmente, estados como California o Nueva York encabezaban las clasificaciones de calidad de vida, pero en este análisis, ninguna de sus capitales figura entre las diez primeras posiciones, lo que evidencia una transformación significativa en los focos de atracción demográfica y económica.

El majestuoso Capitolio de Texas
El majestuoso Capitolio de Texas se alza entre rascacielos modernos, mientras el río Colorado se llena de embarcaciones bajo un cielo de atardecer dorado en Austin, la capital dinámica del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el informe, el sur se consolida como un centro de dinamismo social y económico, en función de la estabilidad financiera, el acceso a educación de calidad y entornos urbanos seguros. Raleigh destaca por su crecimiento económico estable y baja tasa de criminalidad, mientras Atlanta sobresale en diversidad cultural e innovación tecnológica.

En el medio oeste, Madison y Boise se distinguen por el manejo responsable del crecimiento poblacional y la mejora en la salud comunitaria, y St. Paul y Lincoln resaltan por la calidad de los servicios públicos y la oferta de espacios verdes.

A escala nacional, WalletHub determinó que las capitales mejor posicionadas logran un equilibrio entre desarrollo económico, bienestar social y calidad ambiental, aspectos que afectan directamente las tendencias migratorias actuales. El análisis considera variables como el acceso a servicios sanitarios, la eficiencia del transporte público, el nivel educativo y la oferta laboral, proporcionando así una perspectiva integral de la calidad de vida en cada ciudad.

La evaluación de WalletHub se respalda en datos oficiales proporcionados por la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Buró de Estadísticas Laborales, principal referente oficial del mercado laboral estadounidense.

Temas Relacionados

AustinTexasWalletHubOficina del Censo de Estados UnidosRanking de Calidad de VidaMigración InternaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Donald Trump anunció que aumentará los nuevos aranceles globales de EEUU de 10 a 15%

El presidente norteamericano aseguró que la medida será aplicada “con efecto inmediato”, tras el fallo de la Corte Suprema en contra de los gravámenes

Donald Trump anunció que aumentará

Alerta en el área de Nueva York por vientos fuertes mientras aumentan las posibilidades de nevadas

Un fenómeno invernal avanza sobre el área con ráfagas intensas y nevadas considerables, provocando importantes advertencias por parte del Servicio Meteorológico Nacional ante riesgos para la movilidad y la seguridad en la región afectada

Alerta en el área de

La policía investiga si hubo negligencia criminal en la avalancha de Sierra Nevada

Tras la muerte de al menos ocho personas en la avalancha de Castle Peak, la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada investiga posibles fallos graves en la gestión del grupo y los protocolos de seguridad de la expedición

La policía investiga si hubo

La directiva de Accenture exige el uso de inteligencia artificial para acceder a ascensos

Un nuevo requisito interno obliga a los altos cargos de la consultora a demostrar el manejo regular de tecnologías basadas en IA para ser elegibles a posiciones de liderazgo y progresar en la empresa

La directiva de Accenture exige

Arrestaron a dos adolescentes implicados en el tiroteo contra una joven en Miami

Las autoridades de West Kendall identificaron y detuvieron a dos menores implicados en el ataque armado ocurrido el miércoles, que dejó a una adolescente herida y generó alarma en la comunidad local

Arrestaron a dos adolescentes implicados

TECNO

Un sistema automático logra predecir

Un sistema automático logra predecir partos prematuros tan rápido como un equipo humano

Qué significa bZ4X en el mundo de la tecnología de autos eléctricos

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Qué son los archivos basura de WhatsApp y cómo eliminarlos de la papelera

Starlink en el celular: cómo funciona la tecnología que permite a los teléfonos acceder a internet satelital

ENTRETENIMIENTO

Murió Willie Colón, maestro de

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino

El mensaje completo que Eric Dane dejó para sus dos hijas antes de morir: “Atesoren cada momento”

Murió Lil Poppa, el joven rapero estadounidense apenas 25 días después de lanzar un nuevo sencillo

MUNDO

Los restaurantes de Estados Unidos

Los restaurantes de Estados Unidos redefinen el concepto tradicional de buffet

Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”

El tesoro oculto de Topkapi: joyas, dagas y símbolos de un imperio que cambió la historia

El Parlamento de Italia podría prohibir el consumo de carne de caballo e implementar duras penas por el sacrificio

Irán eleva la tensión con EEUU: el régimen probó un nuevo misil de largo alcance en el Estrecho de Ormuz