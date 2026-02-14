Un estudio revela cuánto dinero tiene ahorrado el trabajador estadounidense promedio para su jubilación

El ahorro para la jubilación en Estados Unidos presenta una mediana de apenas 955 dólares en planes 401(k), según el National Institute on Retirement Security. (REUTERS)

El ahorro para la jubilación en Estados Unidos muestra cifras bajas entre la mayoría de los trabajadores, según el más reciente informe del National Institute on Retirement Security (NIRS) publicado en 2026. El análisis, que abarca a la población de 21 a 64 años, indica que la mediana de los fondos acumulados en planes de contribución definida como el 401(k) es de apenas 955 dólares, lo que representa una diferencia significativa frente a los objetivos recomendados por entidades especializadas. Esta situación afecta a millones de personas en todo el país y coloca en debate la suficiencia de las estrategias actuales para el retiro.

El estudio del NIRS se basa en datos oficiales y utiliza información de cuentas individuales de jubilación, incluyendo a quienes no han logrado ahorrar. De acuerdo con el informe, los ahorros actuales no solo resultan insuficientes respecto a las metas sugeridas por expertos, sino que también muestran una brecha transversal en variables como género, raza y nivel educativo, según los parámetros definidos por Fidelity Investments, organización que establece guías ampliamente consultadas en el sector.

El contexto de los sistemas de pensiones en Estados Unidos ha cambiado en las últimas décadas. La transición de planes de beneficio definido a esquemas de contribución definida ha transferido la responsabilidad de la planificación financiera hacia los trabajadores, lo que, sumado a la volatilidad del mercado laboral y a la falta de acceso universal a planes de ahorro, genera un escenario donde la mayoría no logra alcanzar los niveles sugeridos, según el NIRS.

¿Cuál es el nivel real de ahorro para el retiro en Estados Unidos?

La investigación del National Institute on Retirement Security revela que la mediana de los ahorros en planes de contribución definida, como el 401(k), es de 955 dólares para el universo total de trabajadores entre 21 y 64 años. Esta cifra incluye a quienes no poseen saldo alguno en estos instrumentos. Para quienes sí tienen algún monto ahorrado, la mediana asciende a 40.000 dólares.

El saldo promedio de cuentas individuales entre todos los trabajadores se ubica en 93.229 dólares, aunque este valor aumenta a 179.082 dólares cuando se considera solo a quienes han acumulado al menos un dólar en su cuenta, según el NIRS. El informe detalla que la mayoría de los estadounidenses está lejos de los niveles considerados adecuados para financiar la etapa de retiro.

¿Qué recomiendan las autoridades sobre el ahorro para el retiro?

Fidelity Investments sugiere que los trabajadores deberían contar con el equivalente a su salario anual ahorrado a los 30 años, tres veces el salario a los 40, seis veces a los 50, ocho veces a los 60 y diez veces a los 67. Estas recomendaciones sirven de referencia en la industria financiera y son citadas en el estudio del NIRS.

El informe señala que ningún grupo demográfico alcanza las metas propuestas por Fidelity. La brecha se extiende a todas las categorías analizadas, incluyendo edad, raza, educación y género, lo que refleja un fenómeno generalizado. El NIRS indica que “la mayoría de los trabajadores estadounidenses no cumple con los niveles de ahorro recomendados para su edad”, lo que pone en evidencia la magnitud del desafío.

¿Cuáles son las diferencias por género, raza y nivel educativo?

El análisis del NIRS identifica variaciones significativas en los niveles de ahorro según características demográficas. Los hombres alcanzan el 19% de la meta recomendada, mientras las mujeres llegan al 17%. Por grupos étnicos, los trabajadores asiáticos logran el 23% del objetivo, los blancos el 20% y tanto los afroamericanos como los hispanos apenas el 11%.

El nivel educativo también influye en la capacidad de ahorro. El estudio indica que quienes tienen secundaria completa logran un 10% de la meta, mientras que quienes poseen un título de asociado llegan al 15%. Los graduados universitarios alcanzan el 21% y los trabajadores con posgrado suman el 26%, según los datos oficiales citados por el NIRS.

¿Cuál es la brecha entre los ahorros reales y lo sugerido?

De acuerdo con el informe, el ahorro mediano en planes de contribución definida representa solo el 4% del objetivo recomendado por las autoridades financieras. Si se toma en cuenta el patrimonio neto, ese porcentaje aumenta al 41%.

Entre quienes poseen saldo positivo en cuentas de jubilación, el porcentaje del objetivo cumplido sube al 18%. El informe advierte que “las cifras actuales muestran que, incluso entre quienes tienen algún ahorro, los montos acumulados no alcanzan para cubrir el nivel de vida esperado tras la jubilación”, de acuerdo con el NIRS.

¿Cómo evolucionan los ahorros según la edad?

El estudio del NIRS destaca que los trabajadores más jóvenes, de 21 a 34 años, son quienes más cerca están de sus metas, al haber acumulado el 21% de lo recomendado. El grupo de 55 a 64 años alcanza el 19%. A pesar de estas diferencias, ningún segmento etario logra cubrir el monto aconsejado para garantizar un retiro sin sobresaltos económicos.

¿Qué factores explican el bajo nivel de ahorro?

La investigación señala que la falta de acceso universal a planes de jubilación en el trabajo, la presión sobre los salarios y los cambios en la estructura del empleo dificultan la acumulación de fondos suficientes. El informe indica que la transición hacia empleos temporales o independientes y la reducción de planes de pensiones tradicionales han incrementado la responsabilidad individual en la planificación del retiro.

El NIRS advierte que “la baja participación en planes de ahorro y la falta de incentivos adecuados agravan la situación”, lo que se traduce en una menor cobertura y en montos insuficientes para enfrentar la vida tras el retiro.

¿Cómo impacta esto en la seguridad económica futura?

El informe del National Institute on Retirement Security subraya que la insuficiencia de ahorros afecta a millones de trabajadores y que la brecha persistente podría derivar en una mayor dependencia de la Seguridad Social como principal fuente de ingresos durante la jubilación. El documento explica que “la situación actual implica riesgos para la estabilidad económica de los hogares y para la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

El NIRS recomienda ampliar el acceso a planes de ahorro, mejorar la educación financiera y fortalecer las políticas públicas que incentiven la participación en esquemas de contribución definida. El informe enfatiza que “la supervisión y el seguimiento de estos indicadores serán fundamentales para monitorear el impacto de las políticas implementadas en los próximos años”.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

La distancia entre los ahorros reales y las metas sugeridas podría incrementarse conforme la población envejece y la esperanza de vida aumenta, lo que plantea desafíos para el sistema de seguridad social y para la planificación individual. El NIRS indica que la revisión periódica de las políticas y la adaptación de los instrumentos de ahorro resultan esenciales para mejorar el escenario de cara al futuro.

La problemática del ahorro insuficiente para el retiro seguirá siendo un tema central en la agenda pública y en el debate sobre el bienestar financiero de la población trabajadora en Estados Unidos, según el National Institute on Retirement Security.