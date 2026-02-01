EEUU convocó a una cumbre global para debatir una estrategia que permita competir con China en el control de los minerales críticos

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, durante su última visita a Beijing, (China)

(Desde Washington, Estados Unidos) El 4 de febrero en Washington, la administración Trump dará su paso geopolítico más ofensivo para aplacar el monopolio que tiene China sobre los minerales críticos, un insumo básico esencial para el desarrollo económico del siglo XXI.

Los minerales críticos sirven para fabricar aviones, submarinos, helicópteros, automóviles, caños, celulares, turbinas, chips, semiconductores, armas, satélites, misiles, lanchas, usinas y demás productos que se fabrican, venden y consumen alrededor del planeta.

China controla con muchísima amplitud la producción de minerales críticos, y Estados Unidos pretende aplacar el control global que ejerce Xi Jinping desde Beijing.

En este contexto, Marco Rubio -secretario de Estado- convocó a la Cumbre Ministerial de Minerales Críticos, que abrirá este miércoles JD. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos.

El 4 de febrero se aguarda en DC -edificio Truman del Departamento de Estado- a más de 20 cancilleres, entre ellos Pablo Quirno -Argentina-, Fernando Aramayo -Bolivia- y Rubén Ramírez de Paraguay.

Donald Trump, flanqueado por JD. Vance y Marco Rubio, durante un encuentro en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Hacia fines de 2025, la administración republicana publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, que estableció el concepto de Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

A este concepto geopolítico, adonde se propone restringir la actuación de jugadores extraterritoriales en América Latina, se sumó la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que privilegia a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China.

Pero estos ejercicios de balance de poder serán papel mojado si Estados Unidos no puede arbitrar en el mercado de minerales críticos, un concepto técnico amplio que implican a las tierras raras y los minerales estratégicos.

El Departamento de Comercio publicó un informe de 50 páginas -con 61 recomendaciones y 24 metas a futuro-, que tituló A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals (2019).

A continuación, el Servicio Geológico de Estados Unidos formalizó -en dos etapas- una lista de Minerales Críticos con 60 denominaciones, que coloca a América Latina en medio de las decisiones geopolíticas de la Casa Blanca.

Y para cerrar el círculo se hizo una profunda investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que concluyó que la falta de capacidad de procesamiento de tierras raras en Estados Unidos amenaza a la seguridad nacional y puede justificar la aplicación de aranceles y subsidios como mecanismo de defensa.

La puesta en práctica de estas recomendaciones bajo las directivas de la Sección 232 sucedió con Volodimir Zelensky y Ucrania, y aún existe una negociación pendiente entre Estados Unidos y Europa por la soberanía de Groenlandia.

Trump discute con Zelensky en el Salón Oval por los minerales críticos que tiene Ucrania, y amenaza con comprar Groenlandia por sus reservas naturales, que podrían balancear el poder de China en ese item de la economía global.

En este escenario, un asunto quedó definido tras el Foro de Davos: Estados Unidos hará lo necesario para defender sus intereses, al margen de las alianzas diplomáticas o las empatías ideológicas.

Sin importar que los socios de ocasión pertenezcan a Europa o tengan sintonía personal con el presidente de los Estados Unidos.

Trump habló sobre Groenlandia en Davos: “Sólo EEUU puede defender ese pedazo de hielo”

Para ordenar su relación con las países que tienen reservas de minerales críticos, Estados Unidos creó la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP, por sus siglas en inglés).

El objetivo estratégico del MSP es asegurar las cadenas de suministros de minerales críticos -litio y cobalto, por ejemplo) frente al dominio global de Beijing.

Estados Unidos, Argentina, Canadá, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, Congo, Filipinas, Turquía y Ecuador, entre otros países, integran el MSP.

Y con el objetivo de fortalecer a la Asociación para la Seguridad de los Minerales, se tejió una red de más de 30 instituciones financieras para facilitar la explotación de los recursos de los países que integran al MSP.

Entre esas instituciones se encuentran U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Export-Import Bank of the United States (EXIM), European Investment Bank (EIB) y Africa Finance Corporation (AFC).

Javier Milei saluda a Donald Trump en el Foro de Davos, (Suiza)

El MSP creado por Estados Unidos apunta a controlar a la mayoría de las reservas globales de minerales críticos, frente a las tenencias que ya tiene China en su territorio y por sus inversiones consolidadas alrededor del mundo.

Junto al apoyo político hacia la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP), Estados Unidos promueve un acuerdo multilateral que denomina Pax Silica y que lanzó oficialmente en diciembre de 2025.

La Pax Silica es un ambicioso acuerdo multilateral que une a influyentes naciones para blindar toda la cadena de suministros y atenuar la dependencia comercial con China.

“Creemos que el valor económico y el crecimiento fluirán a través de todos los niveles de la cadena de suministro global de IA, impulsando oportunidades históricas y una demanda de energía, minerales críticos, manufactura, hardware tecnológico, infraestructura y nuevos mercados aún no inventados”, sostiene la declaración inicial de Pax Silica firmada por Estados Unidos, Japón, Australia, Israel, Reino Unido, Qatar y Singapur, entre otros países.

La Pax Silica se apoya sobre tres ejes básicos:

Independencia para acceder a los minerales críticos por medio de los países aliados. De esta manera, Estados Unidos adquiere litio, cobalto o niobio -por ejemplo- sin la interferencia de China. Soberanía en los semiconductores, lo que significa que su diseño y fabricación se realizará en países que son socios en el acuerdo multilateral. Seguridad en la aplicación de datos, una instancia que permitirá crear infraestructura que usará software y hardware sin componentes chinos (por ejemplo de Huawei o ZTE).

Xi Jinping, presidente de China

La Cumbre de Minerales Críticos convocada en DC tiene como principal objetivo geopolítico articular iniciativas que conecten a la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP) con la Pax Silica.

La propuesta de Estados Unidos es que los países afines con la Casa Blanca limiten al máximo la inversión de China vinculada a los minerales críticos.

Y a cambio, la administración Trump concedería fondos de la CHIPS Act -sancionada por Joe Biden- e inversiones en minería a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC. por sus siglas en inglés).

Los países de América Latina invitados a la Cumbre ya fueron sondeados por el Departamento de Estado para que firmen un Memorando de Entendimiento que privilegie a los capitales americanos y restrinja al máximo las inversiores directas de China.

La respuesta fue diplomática.

Y en la cumbre se aguarda un profundo debate para encontrar una posición común entre la administración Trump y los distintos socios que integran la Asociación para la Seguridad de los Minerales y la Pax de Silica.

“Estados Unidos debe garantizar que no dependerá de ningún país para garantizar sus cadenas de suministros de minerales críticos”, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.