Trump confirmó que este viernes anunciará a su candidato para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos

Trump confirmó que este viernes anunciará su candidato para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos (ep)

Donald Trump dijo que este viernes por la mañana anunciará su elección para presidir la Reserva Federal (Fed), una decisión esperada que puede abrir un enfrentamiento sobre la preservación de la independencia del banco central frente a la Casa Blanca y la política electoral.

Durante el último año, el presidente intensificó sus críticas al actual titular de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato como presidente del organismo concluye en mayo. Trump sostiene que Powell debe recortar con mayor fuerza la tasa de interés de referencia para impulsar un crecimiento económico más rápido. En contraste, el jefe de la Fed mantuvo una postura más cautelosa tras la implementación de los aranceles impulsados por Trump, en un contexto de inflación elevada.

“Anunciaré al presidente de la Fed mañana por la mañana”, dijo Trump a periodistas el jueves por la noche, cuando ingresaba a una proyección del documental “Melania” sobre su esposa. “Será alguien muy respetado, alguien conocido por todos en el mundo financiero. Y creo que será una muy buena elección. Eso espero”, añadió.

Trump mantuvo el hermetismo sobre su decisión. La búsqueda quedó a cargo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y tuvo cuatro finalistas conocidos: Kevin Warsh, ex gobernador de la Fed; Christopher Waller, actual gobernador del organismo; Rick Rieder, ejecutivo de la firma financiera BlackRock; y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. En declaraciones previas, Trump sugirió que Hassett figuraba como favorito, aunque luego señaló que prefería que permaneciera en su cargo actual.

El presidente también afirmó el jueves por la noche que “mucha gente cree que se trata de alguien que podría haber estado allí hace unos años”, una frase que reavivó las especulaciones sobre Warsh, finalista en el proceso de 2017 que culminó con la designación de Powell.

El actual titular de la Fed, Jerome Powell (REUTERS)

Las tensiones entre Trump y el banco central aumentaron de forma sostenida en las últimas semanas. El presidente utilizó los costos de renovación de la sede de la Fed para redoblar sus ataques contra Powell, una campaña que derivó en la emisión de citaciones judiciales por parte del Departamento de Justicia a comienzos de este mes. En respuesta, el titular de la Fed difundió un inusual mensaje en video.

“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés según nuestra mejor evaluación de lo que sirve al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, sostuvo Powell en ese mensaje.

Trump anticipó en reiteradas ocasiones que su candidato para la Fed aplicará recortes de tasas que influyen en la oferta de dinero de la economía estadounidense, el nivel de inflación y la estabilidad del mercado laboral.

En la antesala del anuncio presidencial, Powell conserva una herramienta para limitar el margen de acción de Trump con el objetivo de resguardar la credibilidad del organismo y su distancia de consideraciones políticas. Aunque su mandato como presidente concluye en aproximadamente tres meses, su período como miembro del directorio de gobernadores se extiende hasta 2028. Powell puede optar por permanecer en ese cargo, una decisión que podría bloquear la posibilidad de que Trump logre que sus nominados controlen la mayoría del directorio.

Trump sostiene que Powell debe recortar con mayor fuerza la tasa de interés de referencia para impulsar un crecimiento económico más rápido (REUTERS)

De los siete gobernadores de la Fed, el ex presidente Joe Biden designó a tres y además renovó a Powell para un segundo mandato como presidente. Si Powell decide continuar en el directorio, también puede generar un obstáculo procedimental para el nombramiento de un nuevo gobernador.

En ese escenario, Trump debería elegir a un miembro actual del directorio como presidente o reemplazar a Stephen Miran, quien se encuentra con licencia de su puesto como titular del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca para cubrir un mandato como gobernador que vence este sábado. Si Trump opta por sustituir a Miran, puede nominar a una nueva persona para el directorio.

En una conferencia de prensa realizada el miércoles, Powell evitó precisar si dejará su puesto como gobernador. Sin embargo, ofreció una recomendación a su eventual sucesor sobre la relación entre independencia técnica y rendición de cuentas pública.

“No se deje arrastrar por la política electoral, no lo haga”, dijo Powell. “Nuestra ventana de rendición democrática es el Congreso. Y no es una carga pasiva presentarnos ante el Congreso y hablar con los legisladores. Es una obligación afirmativa y regular”, agregó.

(Con información de Associated Press)