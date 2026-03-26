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Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Antes de asumir su orientación sexual, la artista no tuvo relaciones románticas y se mantuvo enfocada en hacer crecer su carrera como actriz

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Jessica Gunning no tuvo relaciones sentimentales antes de cumplir 36 años. (REUTERS/Jeenah Moon)
Jessica Gunning no tuvo relaciones sentimentales antes de cumplir 36 años. (REUTERS/Jeenah Moon)

Jessica Gunning, conocida por su papel en, Baby Reindeer, reveló que se mantuvo célibe hasta descubrir su orientación sexual a los 36 años. En una entrevista con The Sunday Times Magazine, la actriz compartió detalles sobre su experiencia personal y cómo su identidad profesional influyó en su vida privada.

La famosa explicó que no tuvo ninguna relación sentimental hasta que se dio cuenta de su sexualidad durante una conversación con una mujer lesbiana en 2022.

Asimismo, la artista señaló que gran parte de su vida estuvo centrada en su carrera como actriz, lo que contribuyó a la construcción de su identidad en ese período.

“Sentí que, a través de los personajes que interpreté, viví indirectamente muchas de esas experiencias. Me sentí muy sexual y muy conectada conmigo misma, así que fui muy feliz en muchos sentidos. No me sentía sola. Vivía con mi mejor amiga. Me sentía realizada. Así que no sentía que me faltara nada”, expresó.

Jessica Gunning admitió que a través de sus personajes vivía su sexualidad. (REUTERS/Daniel Cole)
Jessica Gunning admitió que a través de sus personajes vivía su sexualidad. (REUTERS/Daniel Cole)

Por si fuera poco,Jessica Gunning reconoció que lo único que sentía que le faltaba era la experiencia sexual y reflexionó sobre factores que podrían haber influido en su celibato.

Mencionó que su percepción sobre su tamaño corporal contribuyó a un sentimiento de “otredad”, que evitó que se enfocara en relaciones heterosexuales antes de descubrir su orientación.

“Es difícil expresarlo con palabras porque no quiero que parezca que lo digo de forma negativa, porque definitivamente no lo es, no me sentía como una extraterrestre en un sentido negativo”, señaló.

Y añadió: “Supongo que, en retrospectiva, esa diferencia me protege de tener que decir: ‘No me gustan los hombres’. Así que simplemente pensaba: ‘Oh, no es el momento para mí’, o algo así. Y de repente, sin darme cuenta, ya tenía treinta y tantos años”.

Jessica Gunning explicó que su propia percepción de su físico la llevó a alejarse de las relaciones heterosexuales. (REUTERS/Jeenah Moon)
Jessica Gunning explicó que su propia percepción de su físico la llevó a alejarse de las relaciones heterosexuales. (REUTERS/Jeenah Moon)

Tras asumir su identidad como lesbiana, la actriz ha tenido dos relaciones con mujeres, aunque ha mantenido un enfoque prioritario en su carrera profesional. Este cambio personal coincidió con el reconocimiento que le brindó su papel en Baby Reindeer, serie que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

Actualmente, Jessica Gunning se prepara para interpretar a Dame Washalot en la adaptación cinematográfica del clásico infantil The Faraway Tree, basada en la obra de Enid Blyton.

En este proyecto compartirá pantalla con Nicola Coughlan, Claire Foy y Andrew Garfield, con estreno previsto para el viernes 27 de marzo de 2026.

Sobre esta producción, la famosa mencionó que el cambio de ritmo entre Baby Reindeer y el rodaje de la película le resultó positivo: “Fue un contraste muy diferente, en el buen sentido. Creo que fue un mundo agradable al que escapar”, dijo.

Jessica Gunning actualmente es parte del elenco de "The Faraway Tree". (Captura de video)
Jessica Gunning actualmente es parte del elenco de "The Faraway Tree". (Captura de video)

Además de este proyecto, la actriz interpretará próximamente a Cass Elliot en My Mama Cass, un drama biográfico sobre la cantante de The Mamas & The Papas, basado en el libro escrito por la hija de Elliot, Owen Elliot-Kugell.

Por si fuera poco, Jessica Gunningtambién se ha sumado al elenco de la nueva serie de Apple TV basada en Metropolis, la saga literaria Berlin Noir de Philip Kerr. Este proyecto se encuentra actualmente en desarrollo.

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