Cuánto gana un pizzero en Estados Unidos según la ciudad y el costo de vida

El salario medio anual de un pizzero en Estados Unidos es de USD 36.235 según ZipRecruiter (Imagen Ilustrativa Infobae)

A marzo de 2026, el salario medio anual de un pizzero en Estados Unidos presenta diferencias regionales apenas perceptibles y un rango salarial moderado.

De acuerdo con la plataforma estadounidense de empleo ZipRecruiter, el salario medio anual de un pizzero alcanza los USD 36.235, lo que equivale a USD 17,42 por hora, USD 3.019 mensuales o USD 696 semanales.

Según la plataforma de empleo, tanto la experiencia profesional como la ubicación geográfica tienen un impacto limitado en la remuneración promedio, salvo en mercados urbanos específicos donde el costo de vida y la competencia pueden alterar el equilibrio.

Este monto se mantiene constante a nivel nacional, aunque en algunas ciudades puede superar el promedio hasta en un 24,8%. El margen de variación entre las diez ciudades con mejores salarios es reducido; la diferencia central está en el costo de vida y diversidad de oportunidades laborales fuera del sector.

Ciudades con mayor salario para pizzeros y su impacto sobre el promedio nacional

Pennington, Dakota del Sur, lidera el ranking con USD 45.228 anuales, superando el salario medio de los pizzeros en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento más reciente de la plataforma estadounidense de empleo ZipRecruiter identifica diez ciudades donde el salario de los pizzeros supera de manera consistente la media nacional.

El condado de Pennington, Dakota del Sur lidera el ranking con un ingreso anual de USD 45.228, seguido por Nome, Alaska (USD 44.949) y Beverly, Massachusetts (USD 44.394). En Beverly, la diferencia salarial respecto al promedio nacional es de USD 8.159 (22,5% de incremento), mientras que en Pennington la brecha asciende a USD 8.993 (24,8%).

En el listado también figuran Berkeley, California (USD 44.368), Sitka, Alaska (USD 43.652), East Palo Alto, California (USD 42.697), San Francisco, California (USD 42.691), Sunnyvale, California (USD 42.657), Palo Alto, California (USD 42.649) y Livermore, California (USD 42.503).

La diferencia entre el salario más alto y el más bajo en este grupo es solo del 6%, lo que implica que el margen de mejora para quienes se trasladen entre estas ciudades es pequeño, aunque siempre superior al promedio nacional.

Estructura, rangos y dinámica de ingresos: estabilidad en el sector

La posibilidad de crecimiento salarial para pizzeros con experiencia o formación adicional es limitada, según ZipRecruiter (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de millones de ofertas laborales activas realizado por la plataforma estadounidense de empleo ZipRecruiter indica que el salario anual de los pizzeros en Estados Unidos oscila entre USD 22.000 y USD 46.500, aunque la mayoría se concentra en el rango de USD 33.000 a USD 38.000.

El percentil 25 de los trabajadores recibe cerca de USD 33.000 al año, mientras que quienes alcanzan el percentil 75 llegan a USD 38.000. Los mejor remunerados, en el percentil 90, perciben hasta USD 41.000.

Esta estructura salarial, con una diferencia de menos de USD 5.000 entre los puntos intercuartiles, evidencia que la antigüedad, la capacitación o el cambio de ciudad apenas ofrecen oportunidades de crecimiento en la remuneración. La remuneración estable es la norma en este oficio, con diferencias geográficas menos marcadas que en otros sectores de servicios, de acuerdo con la plataforma de empleo.

Para quienes buscan incrementar sus ingresos, trasladarse a ciudades como Pennington, Nome o Beverly puede ofrecer una mejora, aunque la diferencia con el promedio nacional es limitada.

Costo de vida: el verdadero criterio para evaluar el salario

Más allá del ingreso nominal, la plataforma estadounidense de empleo ZipRecruiter destaca que el costo de vida es el factor principal para quienes evalúan mudarse a una ciudad con mejores salarios.

En centros urbanos de California como Berkeley, San Francisco o Sunnyvale, el mayor ingreso de los pizzeros suele estar acompañado por alquileres y servicios más elevados, lo que reduce el poder adquisitivo real.

Por el contrario, localidades como el condado de Pennington en Dakota del Sur, Nome y Sitka en Alaska, con un costo de vida sensiblemente más bajo, permiten un mejor aprovechamiento del salario. Según ZipRecruiter, “La posibilidad de un menor costo de vida podría ser el factor más importante a tener en cuenta”.

Salarios por ciudad: principales polos de referencia

El desglose de salarios realizado por la plataforma estadounidense de empleo ZipRecruiter en las ciudades líderes señala que el condado de Pennington otorga a los pizzeros un ingreso mensual de USD 3.769 y una tarifa horaria de USD 21,74.

En Nome, Alaska, el salario mensual es de USD 3.745, mientras que el pago por hora alcanza los USD 21,61. Beverly, Massachusetts ofrece USD 3.699 mensuales y USD 21,34 por hora.

En el estado de California, las ciudades de Berkeley, East Palo Alto, San Francisco, Sunnyvale, Palo Alto y Livermore presentan salarios mensuales que oscilan entre USD 3.541 y USD 3.697, con tarifas horarias comprendidas entre USD 20,43 y USD 21,33. La brecha salarial entre estas localidades es inferior al 6%.

Oportunidades de crecimiento y limitaciones en la carrera de pizzero

El informe de la plataforma estadounidense de empleo ZipRecruiter advierte que las oportunidades de ascenso y mejora salarial en el rubro son limitadas.

Incluso para quienes reúnen varios años de experiencia o formación complementaria, el potencial de incremento en la remuneración anual es bajo si se compara con otras actividades de servicios.

Esta rigidez se traduce en un sistema profesional donde la promoción interna o la movilidad geográfica solo son relevantes en situaciones poco frecuentes.