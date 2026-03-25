Savannah Guthrie da su primera entrevista desde la desaparición de su madre: “Estamos en agonía”

Savannah Guthrie concede su primera entrevista que se emitirá en el programa Today el jueves 26 de marzo y el viernes 27 de marzo (Captura de video: Today).

En su primer reportaje tras la desaparición de su madre, la presentadora Savannah Guthrie ha expresado la profunda angustia de su familia, marcada por casi dos meses de búsqueda. La mujer, de 84 años, fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su domicilio del área de Catalina Foothills, en Tucson, y desde entonces el caso concentra tanto la atención mediática nacional como la esperanza de sus allegados y autoridades.

Las declaraciones de Guthrie y el pedido de ayuda

La conductora, de 52 años, rompió el silencio frente a Hoda Kotb en una conversación que se emitirá en dos partes en el programa TODAY el jueves 26 de marzo y el viernes 27 de marzo.

En el avance difundido en el programa y en redes sociales, Guthrie compartió con Kotb el sufrimiento diario: “Me despierto cada noche en medio de la oscuridad imaginando el terror de mi madre. Es impensable, pero esos pensamientos exigen ser pensados. No ocultaré el rostro. Necesita volver a casa ahora”. Además, reiteró su pedido de ayuda: “Alguien debe hacer lo correcto. Estamos en agonía. Es insoportable”.

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, concentra la atención mediática nacional y moviliza a la comunidad de Arizona (Cortesía de NBC/Today/Vía REUTERS).

Por otro lado, de acuerdo con People, Guthrie agradeció a sus compañeros de trabajo por el apoyo recibido en su regreso provisional a Nueva York el 5 de marzo. Aseguró que, aunque planea reincorporarse gradualmente a la emisión televisiva, su único objetivo inmediato es hallar a su madre: “No sé cómo volver, pero tampoco sé cómo no hacerlo. Ustedes son mi familia. Y me gustaría intentarlo”.

La policía y el FBI mantienen abierta la investigación tras ocho semanas

Desde el 1 de febrero, cuando la familia alertó que Nancy Guthrie no se había conectado a un servicio religioso virtual ni respondía a llamadas, la búsqueda involucró a la Policía del Condado de Pima, el FBI y equipos forenses estatales y federales, según informó Fox News.

El día anterior, la mujer compartió una cena en casa de su hija Annie Guthrie y alrededor de las 21:45 fue dejada en su domicilio. Poco después, la cámara de la entrada captó a un individuo portando mochila negra, guantes y presuntamente armado, forzando el dispositivo de grabación.

El FBI ha difundido las imágenes del principal sospechoso, descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura, complexión media y mochila negra de 25 litros. Una grabación adicional de cámara Ring muestra un vehículo desplazándose por la zona a las 2:36 a.m. del 1 de febrero, de acuerdo con Fox News.

Las cámaras de seguridad captaron a un individuo sospechoso forzando el dispositivo de grabación en la casa de Nancy Guthrie la noche del 31 de enero (FBI vía AP).

Los operativos policiales revelaron rastros de sangre de Nancy Guthrie en el pórtico de la casa y, días después, la recuperación de un par de guantes cerca del domicilio pareció abrir una pista relevante. Sin embargo, exámenes genéticos descartaron la relación: el material procedía de un trabajador de un restaurante próximo, que fue excluido del caso, detalló The Guardian.

Las pruebas científicas no han llevado aún a identificar al captor, aunque el Departamento del Sheriff indicó la posibilidad de emplear genealogía genética para analizar muestras desconocidas recogidas en el interior de la vivienda, tal como reportó NBC News.

El FBI y la Policía del Condado de Pima mantienen abierta la investigación y solicitan colaboración ciudadana para esclarecer el caso Guthrie (AP/Ty O'Neil).

La familia mantiene la búsqueda y las recompensas superan USD 1 millón

La comunidad y la familia han pedido que cualquier persona con información, la comparta con las autoridades. El FBI y la Policía del Condado de Pima mantienen habilitada la línea directa nacional (1-800-CALL-FBI) para recibir denuncias confidenciales o pistas sobre el caso, que permanece activo y sin detenidos.

Las recompensas alcanzan más de USD 1 millón para quien aporte datos que conduzcan a la recuperación de Nancy Guthrie, según confirmó la radio estadounidense NPR. La familia ofrece USD 1 millón y el FBI sumó otros USD 100.000 para quien facilite información decisiva sobre el caso.

A su vez, las autoridades federales han pedido a la población que revise fotos, videos, mensajes y diarios relativos a las noches clave: la del 31 de enero, la madrugada del 1 de febrero y la noche del 11 de enero, fechas en que la presencia del hombre enmascarado fue registrada en la vivienda de la víctima.