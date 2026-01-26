Trump habló con el Gobernador de Minnesota y anunció que al “zar de la frontera” viajará al estado tras la muerte de otra persona a manos de ICE

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, en la frontera suroeste desde San Diego, California, EEUU, el 13 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mike Blake)

Donald Trump anunció este lunes que enviará a Tom Homan, su principal responsable de política fronteriza, a Minnesota para asumir el control directo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) en el estado. La decisión llega dos días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza mataran a tiros a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, en una calle del sur de Minneapolis. Se trata del segundo ciudadano estadounidense abatido por agentes federales en menos de tres semanas en la ciudad.

“Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en esa área, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente”, escribió Trump en su red social. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que Homan gestionará las operaciones de ICE sobre el terreno y coordinará las investigaciones de fraude que, según la Administración, han sustraído miles de millones de dólares a los contribuyentes.

Pretti fue abatido el sábado a las 9:05 de la mañana en la intersección de la calle 26 con la avenida Nicollet mientras filmaba a los agentes con su teléfono móvil. Múltiples videos verificados por Reuters, The New York Times, ABC News y The Wall Street Journal muestran que el enfermero nunca desenfundó un arma y estaba grabando con su teléfono cuando los agentes lo rociaron con gas pimienta y lo derribaron al suelo. Un agente fue captado apartándose de la refriega con lo que parece ser el arma de Pretti, menos de un segundo antes de que otro agente abriera fuego. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que Pretti tenía licencia para portar armas y carecía de antecedentes penales.

El momento en que agentes de ICE matan a Alex Pretti

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó, sin aportar pruebas, que Pretti había llegado al lugar “para infligir el máximo daño” y calificó sus acciones de “terrorismo doméstico”. Los videos disponibles contradicen esta versión oficial. La familia de Pretti emitió un comunicado en el que describió como “mentiras repugnantes” las declaraciones de la Administración y señaló que su hijo sostenía el teléfono en la mano derecha mientras intentaba proteger a una mujer que acababa de ser empujada por un agente.

En un giro inesperado, Trump informó horas después de que había mantenido una conversación telefónica con el gobernador demócrata Tim Walz. “Ha sido una llamada muy buena, y en realidad parecíamos estar en una onda parecida”, escribió el presidente, quien días antes había acusado a Walz de incitar a la insurrección. El mandatario aseguró que el gobernador aceptó cooperar en la entrega de criminales bajo custodia estatal.

El tiroteo del sábado se suma a la muerte de Renée Good, una madre de tres hijos de 37 años, abatida el 7 de enero por el agente de ICE Jonathan Ross mientras estaba al volante de su vehículo. Una autopsia independiente encargada por su familia reveló que Good recibió tres disparos, incluido uno en la cabeza. O’Hara señaló que de los tres homicidios registrados en Minneapolis en lo que va de 2026, dos fueron perpetrados por agentes federales.

Agentes federales se mantienen detrás de la cinta policial mientras la gente se reúne cerca del lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales que intentaban detenerlo, en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 24 de enero de 2026 (REUTERS/Seth Herald)

Minnesota atraviesa una crisis sin precedentes desde que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó en diciembre la llamada Operación Metro Surge. La Administración la describió como “la mayor operación de aplicación migratoria jamás realizada”, con el despliegue de hasta 3.000 agentes federales en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas. El pretexto oficial ha sido la persecución de fraudes en programas de asistencia social vinculados a la comunidad somalí.

El impacto sobre la vida cotidiana ha sido devastador. Más de cien escuelas del distrito de Minneapolis cerraron temporalmente, afectando a 30.000 niños, y los comercios del área reportan pérdidas de entre el 50% y el 80% de sus ingresos. El fiscal general del estado, Keith Ellison, calificó el despliegue de “invasión federal” y presentó una demanda para detener las operaciones, argumentando que violan la Décima Enmienda y los poderes de policía reservados a los estados.

La llegada de Homan, un veterano de la Patrulla Fronteriza que ya dirigió ICE durante el primer mandato de Trump, representa una apuesta por el control centralizado en un momento de máxima tensión. Aunque la Casa Blanca lo presenta como una medida para restaurar el orden, el concejal de Minneapolis Soren Stevenson lo interpretó como “otra escalada” que profundiza el conflicto entre Washington y un estado gobernado por demócratas. El desenlace de esta crisis, que ya ha dejado dos muertos y miles de detenidos, sigue abierto.