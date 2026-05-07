Victoria Beckham confesó el error que muchas madres cometen con la rutina de belleza de sus hijas: “He pasado por ese viaje yo misma”

En una entrevista con Hello! Magazine, Victoria Beckham comparte la experiencia de su hija Harper, quien sufrió problemas dermatológicos por el uso de productos cosméticos inapropiados a los 14 años

La preocupación por el impacto de los cosméticos en adolescentes ha aumentado tras la revelación de Victoria Beckham sobre los problemas de la piel que enfrentó su hija.

La diseñadora británica explicó a Hello! Magazine que Harper Beckham, de solo 14 años, necesitó la intervención de un dermatólogo. “He pasado por ese viaje yo misma”, dijo la excantante.

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Explicó que fue debido al uso de productos inadecuados, un hecho que ha generado alarma entre padres y especialistas sobre los riesgos de estos artículos para la salud juvenil.

La experiencia de Harper Beckham evidencia los riesgos de los cosméticos en adolescentes. (Instagram /victoriabeckham)

Harper Beckham acudió al especialista después de experimentar brotes cutáneos atribuibles al uso excesivo de cosméticos no recomendados para su tipo de piel. Esta situación no solo motivó el apoyo familiar, sino que impulsó a Harper a interesarse por crear alternativas de cuidado facial seguras para jóvenes, según detalló Victoria Beckham al medio citado.

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Victoria Beckham recordó que su hija Harper Beckham tenía una piel “hermosa” antes de caer bajo la influencia de marcas de belleza y probar numerosos productos inadecuados. Como resultado, la adolescencia de Harper se vio marcada por el deterioro de su piel, lo que requirió una consulta profesional y motivó una reflexión familiar sobre el uso responsable de los cosméticos.

La experiencia de Victoria Beckham con el acné

El interés de Harper Beckham por el autocuidado motivó una propuesta empresarial. (Instagram /victoriabeckhambeauty)

No es la primera vez que la familia encara retos dermatológicos. Victoria Beckham confesó al medio que ella también padeció acné en distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta.

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“He pasado por ese viaje yo misma. Sufrí acné en la infancia, acné juvenil y acné en adultos”, señaló.

La diseñadora bromeó diciendo que ha vivido “todo tipo de acné”, lo que le permitió conectar mejor con las dificultades de su hija. La experiencia compartida entre madre e hija iluminó la importancia de una orientación profesional ante complicaciones en la piel.

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Victoria Beckham comparte su preocupación por el bienestar de su hija (Instagram /victoriabeckhambeauty)

El interés empresarial de Harper Beckham en el cuidado de la piel

Después de enfrentar sus propios desafíos dermatológicos, Harper Beckham mostró un temprano interés por el emprendimiento centrado en el bienestar juvenil. Victoria Beckham reveló a Hello! Magazine que su hija preparó una presentación para proponer la creación de una línea de cuidado de la piel dirigida a adolescentes.

Victoria destacó el entusiasmo de Harper, quien estructuró su propuesta con el objetivo de ofrecer soluciones seguras y efectivas para otras jóvenes que enfrentan dificultades similares.

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Especialistas alertan sobre el uso inadecuado de productos de belleza en jóvenes. (Instagram /victoriabeckhambeauty)

Este impulso emprendedor surgió directamente de su experiencia personal con los problemas cutáneos y el deseo de mejorar el cuidado facial en su generación.

En el entorno familiar, Harper también elaboró otra propuesta para convencer a su madre de dejarle cambiar su estilo de peinado, aunque esa petición quedó pendiente. La posibilidad de un futuro lanzamiento de una marca específica para adolescentes se mantiene como una aspiración presente.

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Dinámica familiar e impacto emocional según la psicología

El vínculo entre madre e hija se fortaleció frente a los desafíos cutáneos. (Instagram /victoriabeckham)

En el plano emocional, la relación entre madre e hija ha ganado fuerza a través de la solidaridad ante las dificultades cutáneas. Victoria Beckham ha descrito el vínculo con Harper como “sumamente estrecho”, lo que ha facilitado afrontar juntas los desafíos propios de la adolescencia.

La psicoterapeuta Anna Mathur explicó a Hello! Magazine que las madres de adolescentes suelen experimentar una combinación de “orgullo, instinto protector, tristeza y entusiasmo” mientras acompañan a sus hijas durante esta etapa de transición.

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La iniciativa de Harper Beckham busca soluciones seguras para el cuidado facial juvenil (The Grosby Group)

Mathur también señala que, al observar el florecimiento de la juventud de sus hijas, algunas madres pueden verse influenciadas en su percepción de la propia imagen.

La exposición en redes sociales, que suele resaltar el parecido entre Victoria y Harper Beckham, añade una dimensión de presión sobre la autoestima y la construcción de los estándares de belleza en jóvenes.

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El caso de Harper Beckham invita a reflexionar sobre la importancia de la orientación profesional en la adolescencia. (Instagram /victoriabeckham)

Harper Beckham, lejos de permanecer pasiva, ha transformado su aprendizaje en un compromiso por fomentar el bienestar de otras adolescentes. Su objetivo es que ninguna joven atraviese los mismos retos que ella ha enfrentado, promoviendo el cuidado adecuado y la prevención desde una perspectiva generacional.