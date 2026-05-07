De Adele a Gwyneth Paltrow: 12 historias sorprendentes de famosos que se conocieron en la escuela

Varias celebridades internacionales compartieron aulas escolares antes de alcanzar la fama mundial, creando lazos que marcarían su futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un considerable grupo de celebridades compartió aulas en su juventud, antes de alcanzar el estrellato internacional. Historias de amistad y rivalidad surgieron en instituciones educativas que, con los años, serían recordadas por haber visto nacer lazos entrañables. People ha reunido testimonios únicos que revelan anécdotas escolares desconocidas de quienes hoy son figuras públicas.

Varias figuras internacionales asistieron juntas a la escuela en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. Estrellas formaron relaciones en la infancia o adolescencia que marcaron sus trayectorias. Según People, estos vínculos van desde amistades profundas hasta rivalidades creativas y primeros romances, subrayando el impacto de esas experiencias tempranas.

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1. Nicole Kidman y Naomi Watts

Nicole Kidman y Naomi Watts forjaron una amistad duradera al coincidir en la North Shore Sydney Girls’ High School de Australia

En la North Shore Sydney Girls’ High School de Australia, Nicole Kidman y Naomi Watts tuvieron una relación de apoyo mutuo. Watts reveló a People que el largo camino recorrido juntas es lo que más las une: ese historial compartido es la base de su amistad. Kidman recordó en un evento de 2015 que ambas se conocen desde la adolescencia, y que la cercanía que mantienen las hace sentir como si fueran hermanas.

2. Matthew Perry y Justin Trudeau

Justin Trudeau y Matthew Perry compartieron aulas durante su infancia en la Rockcliffe Park Public School en Ottawa

En Rockcliffe Park Public School, Ottawa, el futuro primer ministro Justin Trudeau coincidió durante la primaria con Matthew Perry. Perry contó en 2017 que, por celos deportivos, tuvo una pelea con Trudeau en quinto grado. Posteriormente, Trudeau bromeó sobre la anécdota e hizo un homenaje a Perry tras su fallecimiento, recordando los juegos escolares y la alegría que el actor transmitió al público mundial.

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3. Jessie J y Adele

Jessie J y Adele se conocieron en la BRIT School de Reino Unido, donde compartieron su pasión por la música durante la adolescencia

En la BRIT School de Reino Unido, Jessie J y Adele entablaron una amistad basada en su pasión por la música. Jessie J relató a People que solían cantar juntas durante el recreo, interpretando tanto canciones propias como temas populares. Jessie J describió a Adele como una presencia positiva y afirmó que destacaba con un talento que era evidente ya en esa etapa.

4. Gwyneth Paltrow y Kerry Washington

Gwyneth Paltrow y Kerry Washington coincidieron en el Spence School, un colegio privado de Nueva York reconocido por su enfoque en las artes

En el Spence School, Gwyneth Paltrow y Kerry Washington se conocieron cuando Washington audicionó para el grupo musical de Paltrow, Triple Trio. Paltrow destacó la confianza y la voz de Washington desde octavo grado. Washington, por su parte, declaró que Paltrow fue una influencia clave en su decisión de buscar actividades artísticas en la escuela, señalando que “siempre fue genial”.

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5. Adam Levine y Jonah Hill

La amistad entre Adam Levine y Jonah Hill se forjó desde la infancia gracias a la cercanía de sus familias

La relación entre Adam Levine y Jonah Hill comenzó gracias a la cercanía de sus padres y continuó a lo largo de la adolescencia, compartiendo viajes y hogares. Hill explicó a People que Levine no ha cambiado con el tiempo y sigue siendo la misma persona auténtica. Hill ofició la boda de Levine en 2014, reforzando un vínculo más allá del éxito profesional.

6. Adam Levine y Jake Gyllenhaal

El Center for Early Education de Los Ángeles marcó el inicio de la amistad entre Adam Levine y Jake Gyllenhaal durante la primaria

El Center for Early Education de Los Ángeles fue el lugar donde Adam Levine y Jake Gyllenhaal se conocieron durante la primaria. Gyllenhaal explicó años después que no era popular en esa etapa, a diferencia de Levine, quien ya destacaba al encabezar la banda Kara’s Flowers. Ambos siguieron trayectorias relacionadas con la creatividad, aunque más adelante sus caminos se distanciaron.

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7. Ben Affleck y Matt Damon

Ben Affleck y Matt Damon asistieron juntos a la Cambridge Rindge and Latin School en Massachusetts, donde forjaron una amistad duradera

Ben Affleck y Matt Damon crecieron cerca y consolidaron su amistad en el Cambridge Rindge and Latin School de Massachusetts, impulsados por su interés por el teatro. Damon relató a People que Affleck incluso lo defendió en una pelea con un compañero mayor, fortaleciendo así su relación. Damon recordó que, al entrar Affleck al grupo de teatro, tuvo que orientarlo, ya que él dominaba ese entorno desde antes.

8. Cameron Diaz y Snoop Dogg

Cameron Diaz y Snoop Dogg fueron compañeros en Long Beach Polytechnic High School, marcando la historia del instituto con sus personalidades únicas

En Long Beach Polytechnic High School, Cameron Diaz y Snoop Dogg compartieron aulas. Diaz contó que Snoop Dogg llamaba la atención por su estatura y estilo personal. Snoop Dogg, por su parte, relató que Diaz formaba parte del grupo de animadoras y que ya destacaba por su autenticidad.

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9. Kate Hudson y Zooey Deschanel

Kate Hudson y Zooey Deschanel compartieron escenario por primera vez en un musical escolar de Crossroads School for Arts & Sciences

Antes de alcanzar el éxito en el cine, Kate Hudson y Zooey Deschanel participaron juntas en un musical escolar de la Crossroads School for Arts & Sciences. Ambas audicionaron para el papel principal, aunque ninguna consiguió el rol esperado. Hudson obtuvo un papel secundario, mientras que Deschanel interpretó un personaje menor, hecho que ambas rememoran con humor.

10. Timothée Chalamet y Lourdes Leon

Timothée Chalamet y Lourdes Leon iniciaron una relación sentimental durante su etapa escolar en la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts

En la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, Timothée Chalamet y Lourdes Leon, hija de Madonna, vivieron una relación sentimental adolescente. Leon expresó a People su respeto por Chalamet y destacó la influencia positiva que ejerció sobre ella.

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11. Rob Lowe, Charlie Sheen, Emilio Estevez, Robert Downey Jr., Sean Penn y Holly Robinson Peete

El entorno de Santa Monica High School propició la amistad y el crecimiento artístico de talentos como Robert Downey Jr. y Sean Penn

En Santa Monica High School, coincidieron figuras como Rob Lowe, Charlie Sheen, Emilio Estevez, Robert Downey Jr., Sean Penn y Holly Robinson Peete.

Peete dijo a People que su amistad con Lowe se remonta a la secundaria, compartiendo vivencias alejadas del foco público. Charlie Sheen subrayó que Sean Penn fue el primero del grupo en tomarse en serio su carrera como actor, mientras el resto mantenía intereses de adolescentes.

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12. Scarlett Johansson y Jack Antonoff

Scarlett Johansson y Jack Antonoff se conocieron y comenzaron su vínculo en la Professional Children’s School de Nueva York

En la Professional Children’s School de Nueva York, Scarlett Johansson y Jack Antonoff vivieron una etapa de romance adolescente. Según Lena Dunham, Antonoff incluso llevó a Johansson al baile de graduación. Aquellos años de formación combinaron experiencias personales con el inicio de carreras prometedoras, marcando sus vidas mucho antes de lograr la fama.