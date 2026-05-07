Entretenimiento

Paul McCartney reflexionó sobre la muerte de John Lennon y afirmó: “Lo único que me consoló fue saber que habíamos hecho las paces”

En diálogo con el director Morgan Neville, el exintegrante de The Beatles repasó los años posteriores a la separación de la banda, su proceso de reinvención artística con Wings y el papel decisivo de Linda en su vida

Guardar
Google icon
Paul McCartney protagoniza Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, un recorrido por su etapa solista tras The Beatles, el surgimiento de Wings y el rol clave de Linda McCartney en un período de reinvención artística (YouTube/Prime Video)

El vacío tras la disolución de The Beatles representó un desafío personal y creativo para Paul McCartney. La partida de la banda más influyente del siglo XX lo enfrentó a la presión global de encontrar nuevas respuestas propias, según relató el músico en la entrevista con el director del documental Man on the Run Morgan Neville.

Luego de que la banda de Liverpool se separara, McCartney reconstruyó su carrera desde cero y encontró refugio en su entorno familiar. La decisión de crear Wings fue clave para alejarse del pasado, apoyado por el soporte emocional y creativo de Linda McCartney.

PUBLICIDAD

Este proceso, explorado en el documental Man on the Run, permitió a McCartney experimentar con nuevas canciones, conectar con nuevas audiencias y consolidar una vida familiar lejos del centro de atención.

“No fue fácil. The Beatles fue una banda tan grande que te preguntas: ¿cómo sigues después de algo así?”, aseguró y recordó el músico de 83 años.

PUBLICIDAD

Paul McCartney con camisa blanca y chaqueta oscura, sentado frente a un hombre con gafas y traje oscuro, en una sala con un gran órgano de tubos
El documental 'Man on the Run' explora el proceso de reinvención artística y personal de McCartney después de The Beatles (Captura de video: YouTube/@PaulMcCartney)

Explicó que la presión solo dejaba dos opciones: abandonar o continuar en la música, y para él no era una verdadera elección. “No quería crear un súpergrupo con amigos famosos. Volví al inicio, recordando cómo empezamos The Beatles: desde cero”, detalló.

El proceso de reinvención incluyó rechazar la idea de formar grupos monumentales y optar, en cambio, por volver a los orígenes, según describió el propio McCartney. La presión de la crítica y la incertidumbre marcaron esos primeros años tras la separación.

La búsqueda de identidad: superar la etiqueta de Beatle

El reto era escapar del estigma de “Beatle”. Destacó durante la entrevista que su principal objetivo fue encontrar una nueva identidad musical. “Si intentábamos formar un grupo nuevo, había que lograr que la gente no nos relacionara solo con los Beatles… Fue entonces cuando nacieron canciones como Band on the Run y Jet, que no suenan en absoluto a los Beatles”, describió.

Paul McCartney enfrentó la presión mundial tras la disolución de The Beatles y apostó por reinventarse creativamente (AP)
Paul McCartney enfrentó la presión mundial tras la disolución de The Beatles y apostó por reinventarse creativamente (AP)

Admitió que esta libertad era una ventaja y una dificultad: “No me detenía a pensar las cosas, simplemente seguía mi instinto, aunque después me preguntara por qué había tomado determinadas decisiones”. Sin embargo, insistió en que mantenerse fiel a sí mismo y dejar espacio a lo imprevisible fue esencial en su camino de renovación.

Wings: un nuevo proyecto y la validación ante el público

La formación de Wings permitió al artista británico enfrentarse a públicos y escenarios nuevos, lejos del impacto inicial de The Beatles. “Wings vive a la sombra de The Beatles... pero ahora hay muchas personas que crecieron con esas canciones”, explicó.

El músico evocó los conciertos en lugares emblemáticos y la colaboración con miembros como Denny Laine. “Él entendió lo que intentábamos construir”, recordó. La voz y el entusiasmo de Linda McCartney también fueron fundamentales: “Linda no tenía formación formal, pero su voz y el amor por el canto le daban a las armonías una autenticidad que no se podía imitar”.

Paul McCartney, con cabello gris y barba, sentado en una mesa de madera. Viste chaqueta oscura, camisa blanca y chaleco. Manos entrelazadas. Vaso de agua en primer plano
Paul McCartney rechazó crear un súpergrupo y prefirió retomar la música desde cero, buscando una nueva identidad lejos del pasado (Captura de video: YouTube/@PaulMcCartney)

Aunque la etapa de Wings no siempre fue destacada en los titulares, McCartney insistió en su impacto duradero. “Hoy ves a gente haciendo el signo de Wings en los conciertos; hay niños y mayores juntos disfrutando de aquellas canciones”, expresó.

Man on the Run: escape y reinvención constante

El documental Man on the Run funciona como metáfora de una vida en busca de nuevos horizontes. “No huía de la ley, sino de mí mismo, de mi situación”, señaló McCartney.

La grabación en lugares como Nashville, Nueva Orleans y Lagos aportó una atmósfera única a su música, aunque el principal valor radicaba en la libertad de moverse y descubrir nuevos paisajes. “El ambiente y la actitud de seguir adelante era lo más valioso”, comentó el ex Beatle.

Fiestas intensas, incidentes inesperados y encuentros fortuitos, incluido el recordado episodio en Japón, ofrecieron libertad creativa para McCartney y su grupo. “Lo importante estaba en vivir sin preocuparse por la historia o las expectativas”, apuntó.

Linda McCartney, motor íntimo y creativo

La presencia de Linda redefinió a Paul tanto en lo personal como en lo creativo. El músico la describió como una influencia liberadora: “Linda tuvo una crianza acomodada, pero no le gustaba ese destino. Su mentalidad abierta por el rock and roll me ayudó a no ser tan rígido”.

Fotografía en blanco y negro de Paul McCartney con barba, auriculares alrededor del cuello, y Linda McCartney a su lado con los ojos cerrados
La relación creativa y personal con Linda McCartney fue determinante en la etapa de Wings y en la familia de Paul McCartney (Prime Video)

McCartney recordó que ambos habían optado por centrarse en la vida familiar y mantenerse alejados del entorno mediático, y señaló que todo giraba en torno a la familia. Linda fue siempre la primera oyente de sus temas y reconoció que “si a Linda le gustaba, probablemente funcionaba”.

Durante las giras, la familia viajaba unida: “No se trataba de arrastrar a los hijos por el mundo; era fundamental estar cerca, aunque eso implicara dormir en sitios poco convencionales”.

La vida cotidiana en la campiña escocesa, construir muebles y cultivar alimentos aportaron una sensación renovadora. “Linda me enseñó que está bien permitirse nuevas cosas; fue un motor emocional y creativo”, relató el músico.

Lennon y la reconciliación: de la rivalidad a la paz

La relación con John Lennon atravesó etapas de hostilidad tras la separación hasta alcanzar una reconciliación genuina. Paul rememoró los momentos de conflicto: “Al principio, John me lanzaba misiles a través de sus canciones”.

La reconciliación con John Lennon brindó a Paul McCartney consuelo y cerró etapas de rivalidad tras la separación de The Beatles (EFE)
La reconciliación con John Lennon brindó a Paul McCartney consuelo y cerró etapas de rivalidad tras la separación de The Beatles (EFE)

Sin embargo, con el tiempo, volvieron a conversar sobre temas cotidianos y familiares: “Charlábamos sobre los hijos, sobre hacer pan; fue reconfortante recuperar esa normalidad”.

Cuando John murió, lo único que me consoló fue saber que habíamos hecho las paces. No sé cómo habría sido si hubiéramos seguido distanciados”, reconoció McCartney en la entrevista de Morgan Neville.

Con los años, la cotidianidad, la familia y la reconciliación cerraron heridas antes insuperables. Para McCartney, ofrecer a sus hijos recuerdos felices fue su mayor satisfacción.

A través de desafíos, reinvención y compañía, mostró que transformar la adversidad y disfrutar el proceso puede convertirse en su mayor acto de libertad y creación compartida.

Google icon

Temas Relacionados

Paul McCartneyMúsicaRockEntretenimientoThe BeatlesJohn LennonIndustria MusicalDocumentalEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rotundo “no” de Charlize Theron a la convivencia y su opinión sobre las aplicaciones de citas

Apoyada por sus hijas, la actriz explicó cómo su autonomía y sus reglas personales son esenciales para el equilibrio en su hogar, inspirando a quienes buscan un nuevo modelo de relaciones

El rotundo “no” de Charlize Theron a la convivencia y su opinión sobre las aplicaciones de citas

Las 3 veces que Leonardo DiCaprio estuvo al borde de la muerte: “Un gran tiburón blanco saltó dentro de mi jaula”

Vivió un ataque de tiburón, una caída libre por fallo de paracaídas y la explosión de un motor en pleno vuelo: tres episodios extremos que muestran cómo el azar y el peligro marcaron la vida del actor lejos de las cámaras

Las 3 veces que Leonardo DiCaprio estuvo al borde de la muerte: “Un gran tiburón blanco saltó dentro de mi jaula”

Victoria Beckham confesó el error que muchas madres cometen con la rutina de belleza de sus hijas: “He pasado por ese viaje yo misma”

La diseñadora británica compartió los detalles de una experiencia familiar que pocos conocían y abrió el debate sobre los hábitos de las adolescentes y sus consecuencias

Victoria Beckham confesó el error que muchas madres cometen con la rutina de belleza de sus hijas: “He pasado por ese viaje yo misma”

De Adele a Gwyneth Paltrow: 12 historias sorprendentes de famosos que se conocieron en la escuela

Peleas en el recreo, primeros romances, audiciones compartidas y amistades que resistieron décadas de fama integran una lista de vínculos escolares que el tiempo convirtió en parte de la historia del entretenimiento mundial

De Adele a Gwyneth Paltrow: 12 historias sorprendentes de famosos que se conocieron en la escuela

La Odisea de Christopher Nolan ya tiene fecha de estreno: 7 claves sobre la película más esperada del año

Desde las playas de Grecia hasta los paisajes de Islandia, el afamado director construyó una épica sobre el regreso de Odiseo a Ítaca con un elenco que combina figuras consagradas y nuevas incorporaciones

La Odisea de Christopher Nolan ya tiene fecha de estreno: 7 claves sobre la película más esperada del año

DEPORTES

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

TELESHOW

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

INFOBAE AMÉRICA

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Australia obligará a las grandes compañías de gas a reservar combustible para evitar la escasez de energía

Detuvieron al ex gerente de la aerolínea estatal de Bolivia por presunto daño económico

Santiago Peña se reunió con el canciller de Taiwán y reforzaron la cooperación bilateral en comercio e inversiones

Avanzan las negociaciones internas de la Unión Europea que buscan ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos