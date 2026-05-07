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Las 3 veces que Leonardo DiCaprio estuvo al borde de la muerte: “Un gran tiburón blanco saltó dentro de mi jaula”

Vivió un ataque de tiburón, una caída libre por fallo de paracaídas y la explosión de un motor en pleno vuelo: tres episodios extremos que muestran cómo el azar y el peligro marcaron la vida del actor lejos de las cámaras

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El actor Leonardo DiCaprio experimentó un ataque de un tiburón blanco durante una inmersión en Sudáfrica, episodio único en treinta años de la actividad (REUTERS/Caroline Brehman)
El actor Leonardo DiCaprio experimentó un ataque de un tiburón blanco durante una inmersión en Sudáfrica, episodio único en treinta años de la actividad (REUTERS/Caroline Brehman)

Leonardo DiCaprio es conocido por su discreción respecto a su vida privada, lo que ha despertado curiosidad entre sus seguidores y los medios. Aunque goza de fama mundial, el actor mantiene un perfil reservado y selecciona cuidadosamente cuándo y cómo comparte detalles personales.

Según ha relatado en entrevistas con la revista de salud y estilo de vida Men’s Health, DiCaprio reconoce que prefiere mantener ciertos aspectos alejados de la atención pública. No obstante, algunas veces ha compartido episodios de alto riesgo que vivió fuera de las cámaras. Estos relatos, lejos de ser escenas de película, han marcado su trayectoria personal.

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Estas experiencias al límite, compartidas con cierto humor y distancia, permiten vislumbrar un costado menos conocido de su personalidad. Lejos de buscar notoriedad, DiCaprio ha relatado estos episodios para ilustrar cómo el azar puede poner a prueba incluso a quienes acostumbran trabajar en ambientes controlados y rodeados de medidas de seguridad.

Leonardo DiCaprio protege su vida privada y solo revela detalles personales en ocasiones muy seleccionadas, según Men's Health
Leonardo DiCaprio protege su vida privada y solo revela detalles personales en ocasiones muy seleccionadas, según Men's Health

Encuentro con un tiburón blanco en Sudáfrica

La primera ocasión en que Leonardo DiCaprio estuvo cerca de morir fue durante una inmersión en Sudáfrica, donde casi fue atacado por un tiburón blanco. El actor narró que se encontraba dentro de una jaula de observación cuando una ola lanzó el atún que servía de cebo, momento en el que un tiburón saltó para atraparlo.

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La mitad del cuerpo del animal quedó dentro de la jaula, lanzando mordiscos a centímetros de DiCaprio. El hecho fue tan inusual que, de acuerdo con los responsables de la actividad, nunca había ocurrido en los 30 años que llevaban realizando esas inmersiones.

DiCaprio lo resumió así: “Un gran tiburón blanco saltó dentro de mi jaula cuando estaba buceando en Sudáfrica. La mitad de su cuerpo quedó dentro de la jaula y estaba lanzándome mordiscos... El gran blanco lanzó como cinco o seis mordiscos a la distancia de un brazo de mi cabeza. Se revolvió y volvió a salir. Lo tengo grabado en video. Es una locura”. Los organizadores confirmaron que ese tipo de accidente nunca antes había sucedido en las inmersiones realizadas durante tres décadas. En esta situación, la vida del actor dependió de mantener la calma y quedarse inmóvil hasta que el tiburón abandonó la jaula.

DiCaprio estuvo a punto de ser mordido por un tiburón blanco al quedar atrapado dentro de la jaula de observación, a solo un brazo de distancia (EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo)
DiCaprio estuvo a punto de ser mordido por un tiburón blanco al quedar atrapado dentro de la jaula de observación, a solo un brazo de distancia (EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo)

Caída libre por fallo de dos paracaídas

El segundo episodio de riesgo en la vida de DiCaprio tuvo lugar durante un salto en tándem en paracaídas. Tras lanzarse, el primer paracaídas no se abrió porque estaba enredado. El instructor liberó ese paracaídas e intentó activar el de reserva, que también estaba enredado. Durante varios segundos, ambos permanecieron en caída libre mientras el instructor intentaba desenredar el paracaídas de emergencia.

Finalmente, el instructor logró desenredarlo justo antes de que impactaran contra el suelo. Al aterrizar, ambos rodaron y sufrieron magulladuras, pero no tuvieron fracturas. El instructor le advirtió a DiCaprio que era probable que se fracturara las piernas debido a la velocidad adquirida por el fallo de dos paracaídas. Esta experiencia llevó a dejar de practicar el paracaidismo, convencido de que había gastado algunas de sus nueve vidas en ese salto.

El instructor advirtió a DiCaprio sobre el alto riesgo de sufrir fracturas en las piernas por la velocidad tras el doble fallo de paracaídas (REUTERS/Daniel Cole)
El instructor advirtió a DiCaprio sobre el alto riesgo de sufrir fracturas en las piernas por la velocidad tras el doble fallo de paracaídas (REUTERS/Daniel Cole)

Explosión del motor de un avión

El tercer incidente sucedió durante un vuelo de Delta Airlines con destino a Rusia. Leonardo DiCaprio viajaba en clase business cuando, al mirar por la ventanilla, vio cómo uno de los motores explotaba en una bola de fuego. Durante varios minutos, los motores del avión estuvieron apagados y la aeronave planeaba en silencio.

El avión logró reactivar sus motores y el piloto realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto JFK de Nueva York. DiCaprio recordó que fue el único pasajero que presenció la explosión de la turbina y la comparó con la estela de un cometa. La secuencia de estos tres incidentes llevó a Leonardo DiCaprio a bromear que, si un gato tiene nueve vidas, él ya ha gastado varias.

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