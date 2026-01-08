Estados Unidos

Quién era la mujer que resultó baleada por el agente de ICE en un operativo en Minneapolis

El deceso de Renee Nicole Good, de 37 años, ocurrió tras recibir disparos de un oficial a corta distancia de su vivienda, según relató su madre, quien indicó que la familia recibió la notificación en la mañana del miércoles

Guardar
Renee Nicole Good fue la
Renee Nicole Good fue la mujer que resultó baleada por el agente de ICE en un operativo en Minneapolis (Créditos: Timmy Ray Macklin Sr.)

La mujer que murió tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Minneapolis el miércoles fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, según confirmó su madre, Donna Ganger.

Good falleció a pocas cuadras de su casa en las Ciudades Gemelas, donde residía con su pareja. Una persona que abrió la puerta de la casa se rehusó hacer declaraciones a la prensa.

Ganger relató al Minnesota Star Tribune que la familia recibió la notificación del fallecimiento en la mañana del miércoles. “Es una estupidez que la mataran”, lamentó, señalando que su hija “probablemente estaba aterrorizada” por la situación que vivió con los efectivos en el lugar del trágico hecho.

En ese sentido, la mamá de la víctima que dejó el operativo señaló que su hija “no es parte de nada de eso en absoluto”, en referencia a los manifestantes que se enfrentaron a los agentes de ICE.

Un agente de ICE mató a una mujer tras dispararle

Renée era una de las personas más amables que he conocido”, describió su madre. “Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble”.

En una cuenta de Instagram que parece corresponderle, Good se describía como “poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; que vive en Minneapolis, Minnesota”.

Megan Kocher, quien conoció a Good y su esposa recientemente, recordó en redes sociales: “Me dio té y galletas en su casa mientras hablábamos de cosas de la escuela”. La allegada la definió como “una madre tan cálida y amorosa”, calificando el hecho como “una tragedia indescriptible”.

Good estuvo casada anteriormente con Timmy Ray Macklin Jr., fallecido en 2023 a los 36 años. El padre de Macklin, Timmy Ray Macklin Sr., expresó su sorpresa al enterarse del asesinato.

Good y Macklin Jr. tuvieron un hijo, que ahora tiene 6 años. Ganger informó que se hará cargo del nene: “Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto”.

Se ve una cinta policial
Se ve una cinta policial alrededor de un vehículo con un agujero de bala en el parabrisas después de que Good recibió disparos en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Tim Evans)

En 2020, mientras cursaba estudios de escritura creativa en la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, Renee Good recibió el premio de poesía de pregrado por su obra “Sobre el aprendizaje de la disección de fetos de cerdos”.

Una breve biografía publicada en la página de Facebook del Departamento de Inglés la presentaba entonces como Renee Macklin, oriunda de Colorado Springs y co-anfitriona de un podcast junto a su esposo, Tim Macklin.

Según la publicación, cuando no estaba dedicada a la escritura o la lectura, disfrutaba de maratones de películas y creaba arte experimental.

En la vigilia vespertina, los oradores ofrecieron pocos detalles sobre la vida de Good, pero insistieron en recordarla por su calidad humana y su espíritu protector hacia la comunidad. “Era una persona pacífica y actuó de acuerdo con sus principios”, afirmó Jaylani Hussein, directora ejecutiva de CAIR-MN. “Murió porque amaba sus vecinos”

Jacob Frey acusó a los agentes de generar “caos y desconfianza” en la ciudad y rechazó la versión oficial de legítima defensa

Un orador que se identificó solo como Noah rechazó la caracterización de Good como “terrorista doméstico” hecha por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Durante la caminata alrededor de la cuadra, cientos de asistentes corearon el nombre de Good.

Temas Relacionados

Renee Nicole GoodÚltimas Noticias AméricaEstados UnidosICEMinneapolisMinnesota

Últimas Noticias

La convivencia multigeneracional se consolida como modelo de vivienda en Estados Unidos

La tendencia de mezclar edades bajo el mismo techo cambia rutinas, fortalece la cooperación y aporta nuevas soluciones habitacionales

La convivencia multigeneracional se consolida

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero de la venta del petróleo

Según detalló en su cuenta de Truth Social, las adquisiciones incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país sudamericano

Donald Trump anunció que Venezuela

Estados Unidos confirmó su retirada de 66 organismos internacionales

La decisión firmada por el presidente Donald Trump suspende el apoyo a decenas de agencias de las Naciones Unidas y tratados climáticos, profundizando la distancia con la cooperación global y generando preocupación entre expertos y aliados internacionales

Estados Unidos confirmó su retirada

Estados Unidos avanza con los planes para reabrir su embajada en Venezuela

Según Bloomberg, la administración de Donald Trump solicitó al personal local prepararse para la llegada inminente de funcionarios estadounidenses, en el marco de los esfuerzos de Washington por reanudar las relaciones diplomáticas tras los recientes cambios políticos en Caracas

Estados Unidos avanza con los

Diosdado Cabello encabeza la lista de recompensas de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

Tras la caída del líder chavista, Washington coloca al ministro del Interior venezolano como su principal objetivo, con una recompensa de 25 millones de dólares, y mantiene activas acusaciones de narcotráfico y terrorismo contra la cúpula del poder en Caracas

Diosdado Cabello encabeza la lista
DEPORTES
Entrevista al chef de los

Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

La cifra millonaria que se ahorrará Boca Juniors en sueldos tras la salida de varios futbolistas

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

TELESHOW
Las fotos de Darío Cvitanich

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

INFOBAE AMÉRICA

En “The Pitt”, los médicos

En “The Pitt”, los médicos de urgencias intentan arreglar este mundo roto

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias