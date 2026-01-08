Quién era la mujer que resultó baleada por el agente de ICE en un operativo en Minneapolis

Renee Nicole Good fue la mujer que resultó baleada por el agente de ICE en un operativo en Minneapolis (Créditos: Timmy Ray Macklin Sr.)

La mujer que murió tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Minneapolis el miércoles fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, según confirmó su madre, Donna Ganger.

Good falleció a pocas cuadras de su casa en las Ciudades Gemelas, donde residía con su pareja. Una persona que abrió la puerta de la casa se rehusó hacer declaraciones a la prensa.

Ganger relató al Minnesota Star Tribune que la familia recibió la notificación del fallecimiento en la mañana del miércoles. “Es una estupidez que la mataran”, lamentó, señalando que su hija “probablemente estaba aterrorizada” por la situación que vivió con los efectivos en el lugar del trágico hecho.

En ese sentido, la mamá de la víctima que dejó el operativo señaló que su hija “no es parte de nada de eso en absoluto”, en referencia a los manifestantes que se enfrentaron a los agentes de ICE.

Un agente de ICE mató a una mujer tras dispararle

“Renée era una de las personas más amables que he conocido”, describió su madre. “Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble”.

En una cuenta de Instagram que parece corresponderle, Good se describía como “poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; que vive en Minneapolis, Minnesota”.

Megan Kocher, quien conoció a Good y su esposa recientemente, recordó en redes sociales: “Me dio té y galletas en su casa mientras hablábamos de cosas de la escuela”. La allegada la definió como “una madre tan cálida y amorosa”, calificando el hecho como “una tragedia indescriptible”.

Good estuvo casada anteriormente con Timmy Ray Macklin Jr., fallecido en 2023 a los 36 años. El padre de Macklin, Timmy Ray Macklin Sr., expresó su sorpresa al enterarse del asesinato.

Good y Macklin Jr. tuvieron un hijo, que ahora tiene 6 años. Ganger informó que se hará cargo del nene: “Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto”.

Se ve una cinta policial alrededor de un vehículo con un agujero de bala en el parabrisas después de que Good recibió disparos en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Tim Evans)

En 2020, mientras cursaba estudios de escritura creativa en la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, Renee Good recibió el premio de poesía de pregrado por su obra “Sobre el aprendizaje de la disección de fetos de cerdos”.

Una breve biografía publicada en la página de Facebook del Departamento de Inglés la presentaba entonces como Renee Macklin, oriunda de Colorado Springs y co-anfitriona de un podcast junto a su esposo, Tim Macklin.

Según la publicación, cuando no estaba dedicada a la escritura o la lectura, disfrutaba de maratones de películas y creaba arte experimental.

En la vigilia vespertina, los oradores ofrecieron pocos detalles sobre la vida de Good, pero insistieron en recordarla por su calidad humana y su espíritu protector hacia la comunidad. “Era una persona pacífica y actuó de acuerdo con sus principios”, afirmó Jaylani Hussein, directora ejecutiva de CAIR-MN. “Murió porque amaba sus vecinos”

Jacob Frey acusó a los agentes de generar “caos y desconfianza” en la ciudad y rechazó la versión oficial de legítima defensa

Un orador que se identificó solo como Noah rechazó la caracterización de Good como “terrorista doméstico” hecha por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Durante la caminata alrededor de la cuadra, cientos de asistentes corearon el nombre de Good.