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El rotundo “no” de Charlize Theron a la convivencia y su opinión sobre las aplicaciones de citas

Apoyada por sus hijas, la actriz explicó cómo su autonomía y sus reglas personales son esenciales para el equilibrio en su hogar, inspirando a quienes buscan un nuevo modelo de relaciones

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Charlize Theron defiende su independencia y rechaza la convivencia en pareja como parte de su estilo de vida personal (REUTERS/Mario Anzuoni)
Charlize Theron defiende su independencia y rechaza la convivencia en pareja como parte de su estilo de vida personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Charlize Theron reafirmó de manera rotunda su postura sobre la convivencia en pareja. Apoyada por sus hijas y guiada por sus convicciones personales, la actriz defiende una vida con reglas propias, donde prioriza la autonomía, experimenta nuevas formas de relacionarse y descarta por completo la convivencia bajo un mismo techo.

“No creo que pudiera volver a vivir con alguien. Me gustaría tener una relación, pero que él tuviera una casa en la calle de al lado”, contó en una entrevista con Vanity Fair.

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Para Theron, la independencia adquirió un papel central en su bienestar: su decisión de no compartir la vida cotidiana con una pareja se sustenta tanto en sus vivencias personales como en prioridades familiares.

Charlize Theron no quiere que sus hijas dependan de ella: “Tienen que buscarse un trabajo que les dé dinero”
La actriz sostiene que su autonomía es clave para el bienestar de su hogar y el equilibrio familiar junto a sus hijas (Instagram/@charlizeafrica)

La actriz afirma que su autonomía es esencial para el equilibrio en su hogar, decisión a la que llegó a partir de su experiencia como madre adoptiva y del deseo de proteger la estabilidad que construyó junto a sus hijas.

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Las razones personales tras el rechazo a la convivencia

A lo largo del tiempo, Theron fue redefiniendo sus prioridades afectivas. “Quizá sea porque todavía tengo a mis hijas en casa, y quizá las cosas cambien cuando esté sola”, declaró en diálogo con Vanity Fair.

La perspectiva de la actriz como madre adoptiva fue determinante. En un intercambio con Drew Barrymore, también difundido por la revista, “Es imposible hacer otra cosa. Los niños son lo primero”, aseguró, y Barrymore respaldó su elección.

Theron prioriza la maternidad adoptiva y recalca que criar a sus hijas fue siempre su primera opción, no una alternativa secundaria (REUTERS/Mario Anzuoni)
Theron prioriza la maternidad adoptiva y recalca que criar a sus hijas fue siempre su primera opción, no una alternativa secundaria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Theron remarcó que la familia nunca fue una alternativa secundaria. “Incluso cuando estaba en pareja, siempre lo tuve claro con mis compañeros: mi familia nacería algún día a través de la adopción”, recordó. Enfatizó además que la maternidad adoptiva fue siempre la prioridad: “Nunca fue una segunda opción. Siempre fue la primera”, insistió ante la revista.

Experiencias con las citas y límites en su intimidad

En diferentes entrevistas con la revista Vanity Fair, la actriz reveló detalles de su breve incursión en aplicaciones de citas. “Un amigo me apuntó y tuve dos citas, pero cada semana hay un autoproclamado CEO de la nada o ponen una imagen del festival Burning Man. O están obsesionados con el fitness o son directores creativos de nada”, comentó.

Theron también compartió su visión franca sobre la intimidad en SubwayTakes with Kareem Rahma —podcast conducido por Kareem Rahma—: “No quiero que me hagan nada, quiero que se haga, así de simple”.

La actriz destaca que su experiencia como madre adoptiva moldeó sus prioridades y su manera de relacionarse afectivamente (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz destaca que su experiencia como madre adoptiva moldeó sus prioridades y su manera de relacionarse afectivamente (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, estableció sus límites en la comunicación personal: “No hables demasiado. Creo que ya lo cubrimos. No hables”. Confesó que los mensajes extensos la abruman: “No voy a leer correos largos. No los leo. Ni siquiera los abro”, agregó, marcando así su preferencia por la sencillez y la franqueza en las relaciones.

Familia y maternidad como eje de sus elecciones

El papel de Jackson y August, hijas de Theron, sigue siendo central en su vida. La actriz precisó que, lejos de tener reparos, sus hijas incluso la animan a salir con alguien: “Mis hijas llegaron a una edad en la que disfrutan cuando salgo con alguien, porque quieren participar”, contó a la revista Vanity Fair.

Narra que, en lugar de sentir celos, las jóvenes incentivan a su madre a experimentar cosas nuevas: “Mamá, ¿te mandó un mensaje? Ve a la cita, mamá”, suelen decirle.

La comunicación sencilla y directa es prioridad para Charlize Theron, quien evita mensajes largos y prefiere la franqueza en las relaciones (REUTERS/Mario Anzuoni)
La comunicación sencilla y directa es prioridad para Charlize Theron, quien evita mensajes largos y prefiere la franqueza en las relaciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

La maternidad adoptiva continúa marcando su identidad y sus decisiones diarias. Sea cual sea el rumbo de sus relaciones sentimentales, la estructura familiar y el bienestar de sus hijas determinan su vida.

Theron sostiene que la armonía en su hogar depende del respeto mutuo, la comunicación sincera y la libertad de cada integrante.

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