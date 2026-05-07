Estados Unidos

Lula se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca en medio de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó que el mandatario brasileño abordará con el líder republicano temas vinculados a la seguridad y al comercio bilateral. “El objetivo es proteger a la población, dar prioridad al país y mantener un diálogo constructivo”, sostuvo

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Lula se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca en medio de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos (REUTERS)
Lula se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca en medio de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos (REUTERS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá este jueves en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro centrado en la cooperación contra el crimen organizado, los aranceles comerciales y el acceso a minerales estratégicos brasileños.

La reunión se produce después de meses de tensiones bilaterales entre ambos gobiernos. El año pasado, Estados Unidos impuso un arancel del 50% a los productos brasileños y vinculó la medida al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado.

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El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, afirmó que Lula abordará con Trump temas vinculados a la seguridad y al comercio bilateral. “El objetivo es proteger a la población de Brasil, dar prioridad al país y mantener un diálogo constructivo”, declaró Durigan a la emisora estatal EBC. “Las expectativas para el viaje son muy positivas”.

Tras la imposición de los aranceles, Lula defendió públicamente la soberanía brasileña y luego Washington flexibilizó parcialmente las medidas para reducir el impacto sobre los consumidores estadounidenses.

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Trump y Lula comenzaron posteriormente un proceso de acercamiento político. Ambos coincidieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, mantuvieron una reunión privada en Malasia en octubre y luego sostuvieron conversaciones telefónicas.

Tras la imposición de los aranceles, Lula defendió públicamente la soberanía brasileña y luego Washington flexibilizó parcialmente las medidas para reducir el impacto sobre los consumidores estadounidenses (REUTERS)
Tras la imposición de los aranceles, Lula defendió públicamente la soberanía brasileña y luego Washington flexibilizó parcialmente las medidas para reducir el impacto sobre los consumidores estadounidenses (REUTERS)

El encuentro en Washington también tendrá como eje la cooperación en seguridad. Uno de los puntos de fricción entre ambos gobiernos es la posibilidad de que Estados Unidos designe como organizaciones terroristas extranjeras a las facciones criminales brasileñas Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).

La seguridad ocupa un lugar central en la campaña electoral brasileña y el combate al crimen organizado figura entre las prioridades del encuentro. En abril, Estados Unidos y Brasil firmaron un acuerdo para compartir información destinada a combatir el tráfico de armas y drogas, incluidos datos de rayos X de contenedores enviados desde territorio estadounidense hacia Brasil.

Otro asunto clave de la reunión será el acceso a las reservas brasileñas de tierras raras. Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de estos minerales, utilizados en teléfonos, vehículos eléctricos, paneles solares y motores para avión.

Durigan reiteró que el gobierno brasileño pretende fomentar el desarrollo industrial interno. “Los países del norte global están sedientos de esta materia prima”, afirmó. “Aunque la inversión extranjera es bienvenida, queremos desarrollo industrial dentro de Brasil: crear empleos en asociación con nuestras universidades”.

En paralelo, legisladores brasileños avanzaron el miércoles con un proyecto de ley destinado a incentivar la explotación minera. La iniciativa deberá continuar ahora su tratamiento en el Senado.

El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, afirmó que Lula abordará con Trump temas vinculados a la seguridad y al comercio bilateral (REUTERS)
El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, afirmó que Lula abordará con Trump temas vinculados a la seguridad y al comercio bilateral (REUTERS)

Washington también mantiene una investigación sobre presuntas prácticas comerciales desleales de Brasil, incluido el impacto del sistema de pagos electrónicos PIX sobre la competitividad de empresas estadounidenses. Lanzado en 2020, PIX superó en Brasil el uso de tarjetas de crédito y débito y registró siete mil millones de transacciones solo en enero, según datos del Banco Central.

La visita de Lula a Washington ocurre además en un momento político complejo para el mandatario brasileño. La semana pasada, la Cámara de Diputados anuló su veto a una ley destinada a reducir el tiempo de prisión de Bolsonaro, mientras que el Senado rechazó a su candidato para el Supremo Tribunal Federal, algo que no ocurría desde hace más de cien años.

Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre. Las encuestas muestran un empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario brasileño.

(Con información de AFP y AP)

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